זאק הנקינס על סף סגירה במכבי תל אביב

זאק הנקינס בדרך חזרה לישראל: מכבי תל אביב כבר פעילה בשוק הסנטרים זו תקופה מאוד ארוכה, והיום (שני) כפי שנודע לראשונה ל-ONE יחד עם העיתונאי הספרדי צ׳מה דה לוקאס, הצהובים נמצאים בשיחות עם אקס הפועל ירושלים והסנטר של גרנאדה כיום. למעשה השחקן על סף סגירה ומכבי ת”א תפצה את הספרדים, מהם הנקינס אמור להיפרד היום.

הנקינס (29, 2.11) מעמיד השנה ממוצעים של 7.6 נקודות לצד 6.6 ריבאונדים בליגה הספרדית כאשר משחק השיא שלו היה נגד ריאל מדריד. הוא קלע 16 נקודות וקלט חמישה ריבאונדים ב-23 דקות בהפסד של גרנאדה לבלאנקוס לפני שבועיים.

כאמור, הנקינס שיחק בירושלים ועוד לפני כן בראשון לציון. בעונה שעברה הוא שיחק במדי קלוז’ נאפוקה הרומנית והעמיד ממוצעים של 9.8 נקודות לצד 6.4 ריבאונדים.

זאק הנקינס (אורן בן חקון)

לירושלים הגיע הנקינס בקיץ 2022 וזכה איתה בגביע המדינה פעמיים. בעונת 2022/23 הוא גם נבחר לחמישיית העונה בליגת העל ובליגת האלופות של פיב"א כשהאדומים מהבירה הגיעו לגמר במפעל.