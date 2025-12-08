מאיר מליקה: אופק חשש שלא יקבל צ'אנס העונה

מכבי תל אביב נכנעה אתמול (ראשון) 1:0 להפועל באר שבע במשחק העונה, מה שגרם לכך שהיא תתרחק עוד יותר מהדרומיים שבפסגה. מי שפתח בשער של הצהובים אחרי שלאחרונה הוצב בעמדת השוער הראשון הוא אופק מליקה הצעיר. דודו ושחקן העבר במכבי ת”א, מאיר מליקה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך ראית את המשחק אתמול?

"נסעתי לטרנר, אני מלווה אותו, הוא כמו הבן שלי”.

אתם עובדים על הצד המנטלי?

”אנחנו כמו משפחת בנאי, כשנכנסים אלינו הביתה מדברים רק על כדורגל. אופק יונק את זה מגיל צעיר והוא יודע מה הדרישות. אנחנו מדברים די הרבה והוא בסדר גמור בסך הכל”.

אופק מליקה הודף מול איגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)

מהרגע שהחליטו לתת לו את אפודת השוער, הוא בגרף עליה והיה לו אתמול חלק גדול בזה שמכבי ת”א לא ספגה עוד שערים.

”בפן המנטלי זאת אחת החוזקות שלו, אחרי המשחק מול פאפוס הוא יצא מבור לא פשוט”.

מה עבר עליו?

”הוא היה בדאון, ידענו שבעבודה קשה הוא ייצא מזה”.

הוא חשש שהוא לא יקבל צ’אנס השנה?

”כן, זה לא משהו שלא ישב על השולחן. כמו שמשפתי עשה טעות ואופק קיבל את הצ’אנס מהצד השני”.

עומרי גלזר (IMAGO)

יש בסגל הזה שוערים ועכשיו גם מדברים על עומרי גלזר, איך אתה רואה את הסיטואציה הזו?

”כחלק מהעצות שאני נותן לו זה להוריד את כל האפליקציות, אבא שלי היה אומר שהכי טוב להיות חירש, עיוור ואילם. בטוח שיהיו רעשי רקע, זה לא צריך להעסיק אותו. הוא צריך להתמקד בלשחק ולבנות קרדיט, עם התקשורת, עם הקהל והמועדון. בונים את זה משחק אחרי משחק, כשהוא יגיע כמו אליאסי למשחק ה-100, אז זה ייראה קצת אחרת”.

איך אתה רואה את מכבי ת”א? צורת המשחק שלה?

”היא נראית לא טוב, יש דברים שהם יושבים בתוך הבטן. מי שהיה בחדר הלבשה במשך שנים, יודע אם זה יעבוד או לא. היה לי ברור שזו תהיה התוצאה, עכשיו לקראת ינואר מכבי תצטרך להתחזק באופן משמעותי מאוד בעיקר מקדימה. היא לא רק איבדה עוגנים של שערים כמו זהבי, שראינו שכשהוא היה בחדר ההלבשה אז היה יותר שקט, צריך שחקן או שניים שישנו את התמונה”.

אתה אומר זהבי, צריך להחזיר אותו? הוא יכול לעזור?

”אני מחזיק ממנו והוא שחקן גדול, אבל בשלב הזה ייקח לו זמן להיכנס לכושר מחדש. יש מספיק כסף במכבי ת”א לעשות עבודת סקאוטינג טובה”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מה אתה חושב על זה שלאזטיץ’ עד דקה 89 לא עשה חילופים?

”זה מאפיין אותו, הוא מאמין בשחקנים שהוא עולה איתם. כשיש 30 אלף צופים אז זה 30 אלף דעות, אני שמעתי את המחשבות שלו ובמבחן התוצאה של ההתנהלות שלו הוא טוב. אני חושב שדורסים אותו סתם”.

מבחן התוצאה טוב? ב-6 המשחקים האחרונים מכבי עם ניצחון אחד.

”היא סחוטה ולא מספיק טובה. סגל השחקנים הזה לא יכול להוביל לאליפות, אמרתי את זה בתחילת העונה. המזל של מכבי שבית”ר רק עכשיו מתרוממת, אם היא תתחזק בינואר בית”ר גם תהיה פייבוריטית”.

לאזטיץ': "קיבלתי הרבה כבוד ואהבה מאנשים"

אולי אם לאזטיץ’ היה משתמש ומאמין יותר בספסל אז השחקנים היו פחות סחוטים.

”ראיתם מה הספסל נתן בינתיים? וארלה בינתיים לא שלא נתן גולים, הוא לא בעט לשער”.

הדוגמה הכי טובה של מכבי ת”א זה מה שראינו אתמול עם בן הרוש, שהוא לא ספר אותו כל העונה ובן הרוש היה מצוין.

”לאזטיץ’ לא חף מטעויות, אבל אתם נתלים באילן קטן. איפה כל החלק הקדמי? אליאסי לא נגע בכדור, מכבי לא מגיעה למספיק מצבים כדי לנצח את המשחק”.

ראינו שאתמול החילופים בתוספת הזמן, אם הם היו קודם אולי מכבי הייתה משווה, ב”ש נפלה מהרגליים.

”החילוף של מדמון לא היה במקום, מסכים, אבל שמעתי את הראיון של לאזטיץ’ והוא אמר שהוא אשם, אולי הוא נרדם קצת בשמירה. כל מחול השדים סביבו לא מועיל לו בהתנהלות”.