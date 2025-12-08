יום חמישי, 11.12.2025 שעה 08:42
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

זעזוע: שרון דרוקר סיים את דרכו במכבי ראשל"צ

המאמן עוזב אחרי התבוסה 104:73 למכבי ת"א בתום פגישה עם היו"ר ארז בן חיים "בעקבות פתיחת עונה שאינה עומדת בציפיות". בית הלחמי וגודס מועמדים

|
שרון דרוקר (רועי כפיר)
שרון דרוקר (רועי כפיר)

אחרי פתיחת עונה נוראית, שרון דרוקר סיים את דרכו כמאמן מכבי ראשל"צ. הקבוצה מעיר היין הודיעה על כך רשמית היום (שני) כשהיא נמצאת במקום הלפני אחרון בליגת העל עם מאזן 7:1.

במכבי ראשל"צ הודיעו: "בתום פגישה שנערכה הבוקר בין יו”ר המועדון, ארז בן חיים, לבין מאמן הקבוצה, שרון דרוקר, וזאת בעקבות מצבה המקצועי של הקבוצה ופתיחת עונה שאינה עומדת בציפיות, הסכימו הצדדים בהחלטה משותפת על סיום תפקידו של המאמן. המועדון מבקש להוקיר את תרומתו של שרון ואת המאמצים שהשקיע בתקופתו כאן ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית”.

המועמדים המובילים להחליף את דרוקר הם מאמן נבחרת ישראל, אריאל בית הלחמי, וגיא גודס.

בלי בעיות: מכבי ת"א עם 73:104 על ראשל"צ

דרוקר עוזב את ראשל"צ לאחר התבוסה 104:73 אמש למכבי ת"א. הניצחון היחיד של הכתומים העונה הגיע ב-67:75 על הפועל ב"ש ב-27 באוקטובר והמשחק הבא שלהם יהיה מול עירוני נס ציונה בעוד שבוע.

