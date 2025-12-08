"היה לנו חלק גדול בהחזרת המשחקים לישראל"

הפועל ירושלים גברה אתמול (ראשון) על עירוני קריית אתא והשלימה ניצחון 10 רצוף בכל המסגרות, כשפניה לקראת ההתמודדות נגד המבורג במשחק היורוקאפ הראשון שישוחק בישראל לאחר שנתיים בהן הקבוצות הישראליות אירחו בחו”ל במסגרות האירופאיות. המנהל המקצועי של הירושלמים, דן שמיר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתם בתקופה טובה, אתה גם מרגיש ככה מן הסתם.

”זה התחיל מכמה ניצחונות יפים וחשובים ביורוקאפ, אחר כך מול הפועל ת”א. המומנטום טוב”.

כמה זה מבאס אותך שהמשחקים חוזרים לארץ ואתם משחקים בחולון ולא בארנה.

”כמובן שהיה יותר אופטימלי לשחק בארנה, אבל צריך לקחת את הטוב. כל כך הרבה זמן לא שיחקנו בארץ, זה מרחק בלימה אפשר לקרוא לזה, עדיף לשחק בחולון מאשר בבלגרד”.

מתן אדלסון ואוהדי הפועלן ירושלים (אורן בן חקון)

מה הפעולות שאתם עושים כדי שהאולם יהיה מלא?

”להפועל ירושלים יש הרבה מאוד אוהדים ואנחנו חוזרים לשחק בארץ וזה מרגש, זה לא בדיוק הצד שלי בתוך הארגון הנושא של כרטיסים ומכירות, אבל אני מקווה שכל האוהדים מתרגשים כמוני וישמחו לצאת מהבית כדי לראות משחק יורוקאפ. אנחנו צריכים את זה, לשחק מול אולמות ריקים זה לא הדבר הכי כיף בעולם. כולם יודעים מה האנרגיה של הקהל שווה”.

כמה חלק היה לכם בהחזרת המשחקים? דיברו בעיקר על הפעולות של מכבי והפועל מול היורוליג.

”היה לנו חלק גדול. שוב, זה לא בדיוק התחום שלי אבל אני מודע לפעולות בעיקר של הבעלים שלנו. כל אחד צריך לתרום את חלקו, אופי הבעלים שלנו הוא שהוא לא הולך כל דבר ומספר על זה. אנחנו קבוצת יורוקאפ גדולה וחשובה וגם היורוליג חושב ככה, כמובן עם הרבה מאוד קשרים, אז תפקיד גדול”.

המטרה היא להגיע ליורוליג, לפני גביע ואליפות? או שהשאיפה לקחת הכל ביחד?

”זה לא משהו שמגדירים אותו או שעוזר להגדיר אותו. בנינו קבוצה שיכולה לנצח כל קבוצה ולהתמודד על תארים. כמובן שלזכות ביורוקאפ זה מהלך גדול ומטרה חשובה ביותר, זה משהו שמשנה את התקדמות המועדון, אבל אנחנו לא מתעסקים בלדרג, אלא במשחק הקרוב”.

ג'ארד הארפר וקאדין קרינגטון (אורן בן חקון)

אתה מאמין שזו הזדמנות שאי אפשר לפספס פה? אתם מועמדים לזכייה ביורוקאפ, הזדמנות שאתם חייבים לקחת אותה לא?

”נכון, אנחנו באמת במצב טוב במפעל וכל מי שמתעסק בספורט תחרותי יודע שאין שום תעודת ביטוח, אז להגיד שאסור לפספס זה לא עוזר. הרבה אנשים חושבים וגם אני שאנחנו מועמדים לזכות ביורוקאפ, אך אני קצת עייף מלענות את התשובות האלה. ירושלים זה מועדון עם היסטוריה שעשה דברים, אנחנו רוצים תארים גם השנה”.

איך אתה רואה את כל ההטרלות של ינאי לגבי קרינגטון וההתאזרחות בנבחרת?

”אני פחות מתעסק בדברים שהם מחוץ לפריים שלנו, זה היה מטריד אותי אם זה היה מפריע לקאדין, וזה לא, הוא לא מתייחס לזה ולכן אין לי שום עניין לפתוח שום נושא שלא משפיע עלינו”.

אבל אם מוטלי יקבל אזרוח זה יהיה במקומו. אבל הוא לא יקבל כל כך מהר מתאזרח, זה לא בלחיצת כפתור.

”מי יהיה מתאזרח בנבחרת זה גם לא התחום שלי, אני וכל מי שבהפועל ירושלים שמחים שקאדין הוא שחקן שלנו”.

קאדין קרינגטון (מיכל בן אגמון)

הוא מסיים חוזה בסוף העונה הזו?

”הוא בן אדם מדהים ושחקן מדהים, אני מעדיף שלא לדבר על חוזים”.

השאלה אם הוא ימשיך?

”מה שבין חוזים וכספים, אני מעדיף שזה יישאר בינינו לשחקנים”.

כבר התאהבת בתפקיד המנהל המקצועי או שחסר לך לאמן?

”זה לא חסר לי, אך האם אני אעשה את מה שאני עושה היום לנצח? כנראה שלא, אני לא אדם כזה. זה כן מעניין לי מאוד, אני אוהב את המקום והאנשים, אז מהבחינה הזו אני נהנה מאוד”.

יש לכם שחקן שבעיני רבים הוא הטוב בארץ, הארפר. איך שחקן כמוהו נשאר בהפועל ירושלים כשבאירופה היו רוצים לשים עליו את היד?

”לא הייתי רוצה לתת מחמאות לעצמנו. בצניעות, אנחנו מאוד שמחים על זה וגאים בזה. הארפר במיוחד וגם את האחרים באותה מידה. איך עושים את זה? כי המקום הוא מקום טוב, האנשים טובים ואם אתה שחקן כדורסל ורואה את זה, ואת זה שהבעלים יכול להשאיר את הארפר, זוסמן וקרינגטון. רק יכולות כלכליות זה לא מספיק, רק סביבה טובה זה לא מספיק, אך כשיש גם וגם וגם – השחקנים רוצים להיות חלק מזה”.

ג'ארד הארפר (לילך וויס-רוזנברג)

איך אתה מסביר את ההבדל בין זוסמן של ירושלים לזוסמן של הנבחרת?

”בהקשר הזה צריך לדבר קצת על מה זה נבחרת. ללכת לעשרה ימים מהסביבה הטבעית שלך, לעשות אימון וחצי אם בכלל עם שחקנים אחרים, זה לא תמיד קל ועובד, גם לא למאמן לתאם ולחבר. כדורסל כמו כל עסק רציני, זה לוקח זמן, בחלונות האלה שחקנים באים בטבעיות וישר משחקים, אך לפעמים גם נראים פחות טוב. יובל שחקן מצוין גם בנבחרת ויש לו תפקיד חשוב וגדול גם שם, יש עליות וירידות. הנבחרת שיחקה משחקים לא טובים בחלון הזה ואני לא בא לעשות הנחות לאף אחד, הייתי בשני אימונים של הנבחרת, פתאום שחקן נפצע והביאו מישהו אחר, זה קשה”.

אתם בשוק לעמדה מספר 4, משהו התפספס או שתוך כדי תנועה החלטתם שאתם צריכים להעמיק?

”יש לנו שחקנים בכל העמדות, בעמדה הזו ספציפית יש הרבה שחקנים שיכולים להיות שם כמו לאמב או נמרוד לוי. אבל עדיין גם נמרוד פצוע די הרבה זמן וגם היינו רוצים לתת לעצמנו את העומק לכל מקרה שלא יהיה, ואולי איזה שחקן שיכול לתת לנו משהו שאין לנו. אנחנו לא רוצים להביא מישהו רק כדי שיהיה לנו עוד מישהו, אנחנו כן על הדברים וכשנצליח למצוא את מה שאנו מחפשים נעשה את זה ואולי גם לא. אנחנו עושים את זה כדי להשלים עוד חתיכה בפאזל”.

זאק הנקינס (רועי כפיר)

פרסמנו ב-ONE שמכבי בשיחות עם זאק הנקינס, איך אתה רואה את החזרה שלו ליריבה שלכם?

”הוא היה לפני תקופתי אז אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל לא העסק שלי להתעסק בזה. אני לא יודע אם זה נכון וזה ממש לא השולחן שלי, אני יכול רק לאחל לו בתור שחקן עבר של הפועל ירושלים בהצלחה”.

המבורג זו יריבה נוחה לחזרה הביתה?

”המשחק שלנו שם היה לא קל, מצד שני התוצאות שלהם לא טובות ועדיין אין משחקים קלים. זו קלישאה, אבל זה נכון. זה משחק חזרה לארץ אחרי כל מה שעברנו במגרש ומחוצה לו, אני מקווה שנשתלט על האמוציות האלה עם הקהל שלנו”.