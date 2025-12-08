יום שני, 08.12.2025 שעה 15:02
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"אני רוצה לראות את ההתקדמות גם מול טבריה"

סילבס לקראת המפגש של אשדוד עם הצפוניים (19:45): "נילחם לקחת את כל הנקודות". עאמר ייעדר לאור מתיחה במפשעה, אג'יי יפתח כמגן שמאלי. וגם: הקהל

|
חיים סילבס (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)

אחרי שמונה משחקים ללא הפסד ונקודה דרמטית במחזור האחרון, במ.ס. אשדוד רוצים להמשיך את המומנטום דווקא במשחק הביתי הערב (שני, 19:45) מול עירוני טבריה. בקבוצה מצפים לחזור לנצח אחרי שלוש תוצאות תיקו רצופות ולהידבק עוד יוצא לחלק העליון של הטבלה.

המאמן חיים סילבס צפוי לבצע לפחות שינוי אחד בהרכב לעומת ה-2:2 מול מכבי נתניה. "אנחנו בבית, מול הקהל שלנו, ואני רוצה לראות את ההתקדמות שלנו גם הערב", אמר סילבס, "אני מקווה שהאוהדים ימשיכו להגיע ולדחוף אותנו. נילחם על כל כדור כדי לקחת את כל הנקודות".

המגן חמודי עאמר סובל ממתיחה קלה במפשעה ולא ייקח חלק נגד טבריה, אך צפוי לחזור לאימונים בקרוב ולהיות כשיר למשחק בשבת הקרובה מול הפועל ירושלים. את מקומו של עאמר צפוי לתפוס עמנואל אג'יי, שחזר מהקפאה נגד מכבי נתניה וצפוי לפתוח כמגן שמאלי. 

שחקני מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)

במקביל, המועדון ממשיך לקדם את קמפיין "אל תהיה פראייר" – כרטיס ב-25 שקלים בלבד כדי להגדיל את מספר האוהדים. בשלושת משחקי הבית האחרונים הגיעו כ-2,500 צופים בממוצע, ובאשדוד רוצים לראות עלייה נוספת במשחקי הבית הקרובים.

