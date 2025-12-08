ברוכיאן: בית"ר חזרה להיות הקבוצה של המדינה

בית”ר ירושלים מגיעה לדרבי מול הפועל ירושלים (שני, 20:00) בכושר מצוין עם שלושה ניצחונות רצופים שבהם כבשה 15 שערים מול מכבי ת”א, מכבי נתניה ועירוני טבריה. למעשה, ניצחון נוסף ישלח את הקבוצה של ברק יצחקי למקום השני על חשבון מכבי ת”א, אז איך ייראה הדרבי? שחקן העבר של בית”ר, אבירם ברוכיאן, דיבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אתה מתרגש יותר מהשחקנים כשיש דרבי, יש אווירה אחרת בירושלים, נכון? הכל מתחבר גם עם מכבי ת”א שפתאום יורדת קצת.

”יש אווירה שונה, של צמיחה ופידבק מהקהל. אני חייב להגיד שכל מה שקורה סביב בית”ר, השיווק, האוהדים מול ההתאחדות, יש אווירה שכאילו מצאו את הנוסחה הנכונה. גם שהקבוצה תרוץ קדימה וגם שהאוהדים יבטאו את עצמם, ראינו גם את הסרטונים ברשת של הקהל עם הילדים שעברו חרמות. וכל מה שקורה גם עם השערים במשחקים, יש משהו בבית”ר שמחזיר אותנו לבית”ר שאני גדלתי עליה עם אוחנה. כיף לראות את זה”.

איזה דרבי הולך להיות?

”עם פערי איכות בוודאות, חוץ מתוצאה משכענת שבית”ר דורסת, זה ייראה שהפועל ירושלים הפתיעה. יהיה 3 ו-4 ומעלה מבחינה מקצועית, זה נכון, בית”ר במצב שלה מול יריבה שבמצב לא טוב, אך בשביל זה נולד המשפט לדרבי חוקים משלו. קל יהיה לאריה לבנות תוכנית משחק עם מעברים כדי להביך את בית”ר, שתוקפת עם 6-7 שחקנים בכל התקפה. אם דון וחבריו יבואו חדים, הם יכולים להביך את בית”ר”.

ברק יצחקי וזיו אריה (אורן בן חקון)

קשה לראות את האיכות של הפועל מתמודדת עם זו של בית”ר. זה תלוי רק בבית”ר, אם הם יבואו ברצינות בלי לחשוב שזה דרבי חד צדדי. יצחקי מנחית אותם לקרקע והם מתייחסים לכל משחק כמו גמר גביע.

”זו בדיוק העבודה של יצחקי, שצריך להוכיח את הכל על המגרש. הפחד של אוהדי בית”ר שדווקא במשחק הזה הפועל ירושלים תפתיע, כי אין לאף אחד צל של ספק שאריה יתכונן כי פראייר הוא לא. הוא יכין משהו לבית”ר, שתצטרך להתכונן תוך כדי המשחק. אבל פערי האיכות עדיין צריכים להשפיע, אם בית”ר תבוא עצבנית אין להפועל סיכוי”.

מי מאמן הסיבוב, קוז’וק או יצחקי?

”לקוז'וק יש יותר כלים, אני מסכים שההתקפה של בית”ר מטורפת, אך יצחקי עושה משהו שאני לא חושב שאם קוז’וק היה בבית”ר הוא היה מצליח כמו יצחקי”.

אני חושב שאם יצחקי מנצח הוא מאמן הסיבוב.

”אני מסכים, בית”ר חזרה להיות הקבוצה של המדינה וכל אוהד מדבר על איזה כיף לראות את הקבוצה הזו”.

אבירם ברוכיאן עם בלילי (רדאד ג'בארה)

אורי מלמיליאן ואוחנה יעלו על הדשא.

”אוחנה אמר שיש לו איזו התחייבות מוקדמת, זה מרגש לראות גם את סמי מלכה וכל החבר’ה האלה, כל הסיפורים שאני שומע מאבא שלי. לבוא ולראות את כל האגדות האלה חווים את העוצמות של היום. מלמיליאן אמר לי שהייתה לו צמרמורת בפעם הקודמת. בטוח שיעשו להם טקס מרגש ומפואר”.

תוצאה לדרבי?

”מקווה שנרגיש את פערי האיכות, בית”ר תבקיע 3 שערים ואולי הפועל 1, אז 1:3 לבית”ר”.