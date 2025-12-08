יום שני, 08.12.2025 שעה 14:59
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מישל דיין: הפערים גדלו, אך לדרבי חוקים משלו

שחקן העבר של הפועל ירושלים ב"שיחת היום": "אם הפועל תדע לעבור את 25 הדקות הראשונות, בית"ר תתחיל לשחק מופקר והלחץ יתחיל להגיע אליה מהיציעים"

|
שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

הפועל ירושלים מגיעה לדרבי מול בית”ר (שני, 20:00) עם לא מעט חששות. הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום עם שבע נקודות בלבד מ-12 מחזורים, ואם זה לא מספיק, היא תפגוש את הקבוצה הלוהטת של ברק יצחקי. אגדת הפועל ירושלים, מישל דיין, סיפר על התחושות לקראת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

זה מרגש לראות את אגדות בית”ר על הדשא?
”בוודאי, כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה. משחק הבית מול סכנין גם יהיה סולד אאוט”.

איך אתה רואה את הדרבי? באמת יהיה חד צדדי? או הפתעה?
”הפערים גדולים יותר משנים עברו ומכל שנה, בית”ר בשיא שלה מבחינת יכולת, הפועל בתקופה הכי רעה מאז שעלתה לליגת העל. אך גם שהגענו לימק”א עם אמציה לבקוביץ’, טרפנו את הקלפים ועשינו ניצחון הירואי. לכן זו קלישה, אך לדרבי חוקים משלו. הפועל כאמור מגיעה במצב הכי נחות שהיא יכולה, ברור שהמשחק הזה תלוי בבית”ר. מאמן העונה הסיבוב צריך להיות יצחקי כי הוא הביא את הקבוצה הכי לוהטת בכדורגל הישראלי. תשאל כל אוהד ממוצע איזה קבוצה אתה רוצה לראות והוא יגיד לך בית”ר ירושלים. מעבר לזה, ברמה המקצועית הוא יהיה מאמן גדול”.

ברק יצחקי (חגברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

היית בכל כך הרבה מעמדים בתור שחקן וראית כמעט הכל. איזה טיפ אתה יכול לתת לשחקני הפועל ירושלים?
“בית”ר זה בתת מודע של השחקן, הוא מגיע קצת יותר זחוח, בגלל זה בית”ר לאחרונה לא מצליחה לנצח את הפועל ירושלים. למי שיש מה להפסיד זו רק בית”ר. אם הפועל ירושלים תדע לעבור את 25 הדקות הראשונות, וכשבית”ר מתקשה מול קבוצות כאלה היא מתחילה לשחק מופקר וראינו את זה בלא מעט משחקים. הלחץ יגיע מהיציעים והפועל אם תדע לעבור את הר הגעש הזה היא יכולה להפתיע. אני מסתובב בעיר ורואה את האווירה, אם היה כרטיסים היה אפשר למכור אותם גם ב-2,000 שקלים. הדקות הראשונות הכי חשובות עבור הפועל ירושלים, היא יודעת לצופף בשליש האחורי”.

תוצאה?
”בדרבי זה יוקרה, להפועל ירושלים אין מה לשחק יוקרה כי היא נלחמת על הלחם. אני אשתגע קצת – אולי תיקו”.

צר לי לאכזב אותך, יהיה שלוש ומעלה לבית”ר.
”אתה נהיית סוג של מכשף, אמרת לי גם שריינה תנצח את הפועל ירושלים. יכול להיות שאני לא צריך לדבר אתכם לפני משחקים (צוחק)”.

