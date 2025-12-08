"מכבי תיאבק על האליפות, גם בית"ר בשלה"

משחק העונה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב נגמר אמש (ראשון) עם ניצחון 0:1 לדרומיים, כזה שעזר להם להגדיל את הפער בפסגה מהצהובים לארבע נקודות. דן איינבינדר, ששיחק גם אצל האלופה וגם בבירת הנגב, דיבר על ההתמודדות בין החבורה של רן קוז’וק לזו של ז’רקו לאזטיץ’ בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

לתחושתך, לאן מכבי ת”א הולכת מכאן?

”אני מאמין שהיא הולכת עדיין להיאבק מאוד חזק על האליפות, הפער אומנם קצת גדל, אך בסופו של דבר זו גם די מראה לעונה שעברה”.

את בית”ר ירושלים אתה לא מכליל במאבק?

”בהחלט מכניס אותה, לעומת השנה שעברה, היא הרבה יותר בשלה. אני חושב שיש עליה גם הרבה פחות לחץ מב”ש ומכבי ת”א”.

יש שם לחץ, אתה גם היית בבית”ר ומי כמוך יודע. כשהכל הולך הכל טוב, אבל כשלא אז הכל מבעבע.

”בבית”ר יש לחץ אפילו כשאתה עולה לאימון וזה מלווה את המועדון לאורך כל השנים. אך עצם העובדה שיש שם כרגע שקט, זה פלוס ענק לאברמוב וכל הצוות המקצועי וזה מה ששומר אותה במאבק”.

שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

מה דעתך על כך שלאזטיץ’ עשה חילופים מאוחר? זה אומר שהוא לא מאמין בסגל שלו?

”מכבי שיחקה יותר טוב דווקא בחצי השני, אבל זה בהחלט זעק שהיה צריך שינוי ורענון. וארלה כן מראה ניצוצות של שחקן כדורגל טוב, גם הוא וגם אנדרדה אחרי שלב ההתאקלמות ולא ראינו אותם מספיק. מכבי ת”א זקוקה לשחקנים שיעשו את המהלכים הלא צפויים, זה זועק לשמיים שזה חסר לה בהתקפה. אני לא יודע אם הוא לא מאמין בסגל, גם היה אפשר להעביר יותר מוקדם את יחזקאל לעמדת המגן וגם לשקול לשחק עם אסאנטה כבלם, כי הייטור הוא איזו נקודת תורפה מבחינת הזרים שהגיעו”.

אני מסכים שעם הייטור יש בעיה, הוא עושה שגיאות. אם הוא לא שוגה אני לא יודע אם ב”ש הייתה שמה גול.

”לפעמים כשאתה מצמד צמד בלמים טוב, לא רואים את זה בהכרח, גם לקמארה חסר בלם נוסף שאולי יעשה אותו טוב יותר”.

הייטור (רדאד ג'בארה)

אתה רואה אופציה שנתניה מפתיעה את ב”ש ונכנסת למאבק מרובע כזה?

”יש יריבות טובה בניהן, נתניה יכולה לפגוע בב”ש במשחק אחד, אבל אני לא רואה אותה נכנסת לטופ 4”.

ובמאבק המשולש?

”אני עדיין חושב שב”ש הכי עוצמתית, יש בה משהו מאוד מלוכד”.

יותר עוצמתית מבית”ר?

”אני חושב שבחצי השני של העונה נראה את ב”ש אפילו יותר טובה”.

היציאה של קאנגווה לאליפות אפריקה תפגע בקבוצה?

”זו שאלה מעניינת, עד כה הוא עדיין לא הקאנגווה של העונה שעברה”.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

היית בחדרי הלבשה במעמדים גדולים ובמצבי לחץ, איך אתה רואה את המצב עם לאזטיץ’ כששחקנים שלו מתעמתים זה עם זה?

”לאזטיץ’ צריך לקבל הרבה קרדיט על העונה שעברה, גם על האליפות וגם על אירופה. בסיטואציה הנוכחית אני אקח אתכם קצת יותר מחודש אחורה, מכבי ת”א מנצחת את ריינה ובסוף המשחק לאטזיץ’ סיפק ראיון שזה אחד המשחקים הטובים של הקבוצה, ואני פרשנתי את המשחק הזה ומכבי לא הייתה טובה בשום פרמטר במשחק הזה.

“לדעתי, מאותו ראיון יש הדרדרות במכבי ת”א, גם מבחינת יכולת וגם מבחינת הגישה של לאזטיץ’. חשבתי שהוא מגיע לראיונות עם סוג של פאסון, ודווקא אתמול, כשראיתי את הראיון בסוף המשחק, וזה בסדר שהוא יכול להיות פגוע ובצדק, אבל עדיין אתה מאמן מכבי ת”א – יש קהל גדול אחריך שרוצה לקבל ממך מסר ותשובות אופטימיות, ואתמול הוא קיבל רק התנגחויות מול הכתבת”.

זה גם לא הסטייל של מכבי ת”א.

”עבדתי עם כמה מאמנים זרים במכבי ותמיד היה שם פאסון, תפקיד המאמן מייצר מכלול של רגשות, אך עדיין אתה צריך להיות מעל הסיטואציה”.