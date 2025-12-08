יום שני, 08.12.2025 שעה 18:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"לדעתי, טבריה זה המבחן האחרון עבור גל אראל"

שחקן העבר של הפועל חיפה, אלי לוונטל, ב"שיחת היום": "הקבוצה הכי חלשה בליגה היום. יואב כץ צריך להביא שחקני הגנה בינואר, אחרת היא תרד ללאומית"

|
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

הפועל חיפה המשיכה להתדרדר בטבלת ליגת העל כשספגה שער עמוק בתוך תוספת הזמן ונכנעה 4:3 אתמול (ראשון) למכבי נתניה. שחקן העבר של האדומים מהכרמל, אלי לוונטל, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך?
”אני אישית בסדר, אבל אני רואה את הקבוצה שלי ואני חושב שנכון לרגע זה היא הכי חלשה בליגה. הפסד חמישי בששת המשחקים האחרונים, נקודה מ-18”.

אם היית יואב כץ, מה היית עושה?
”הייתי נותן למאמן, לא משנה מי, כלים יותר טובים. בינואר לא תהיה לכץ ברירה, אלא להביא שחקנים, אבל בגלל שהוא סגר את הברז לזרים שמשתכרים עד 100 אלף דולר, הקבוצה נראית כמו כלום ושום דבר”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

גל אראל יכול להוציא את הקבוצה מהבוץ?
”מתוקף תפקידו הוא היה חייב לשפר את הסגל. עובדות – אם הוא היה מצליח במשחק אחד מתוך השישה לא לספוג שער, לא משהו הזוי, היה כבר שלוש נקודות. הבעיה של אראל היא ייצוב משחק ההגנה הקבוצתית והוא לא מצליח בשום צורה ושום סגנון”.

הוא ניסה להחליף את השוער. אני לא אהבתי את זה, אנטמן היה מצוין.
”אנטמן היה חלש מאוד, אתה טועה ומטעה. אני חבר של אבא שלו ולא נעים להגיד, אך זה כורך המציאות. המצטיין של הפועל חיפה היה השוער מצ’יני אתמול”.

מצ’יני לא היה מצטיין, לספוג 4 שערים זה מצטיין? אז אנטמן תפס משחק אחד חלש וראינו אתמול שזה לא שינה את הספיגה. למה אראל לא חיפש אתמול להוציא את התיקו?
”זו גם בעיה של מאמן ושל חשיבה ודרך. הוא היה צריך לעצור את הסחף אחרי שאיזן בדקה ה-90 ולשחק על נקודה, שהייתה מוציאה אותו מהלופ הזה. אני רוצה גם לשאול אתכם שאלה, אתן לכם שמות: קבדה, דיבה וארבל. אם הפועל חיפה משחררת את שלושתם, יש קבוצה אחת בליגת העל שלוקחת מישהו מהם?”.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

בלי לפגוע באף אחד, אולי לספסל.
”הם לא מתאימים לליגת העל”.

יש לך עצה ליואב כץ לסיום?
”להביא שחקני הגנה בינואר, אחרת הקבוצה הזו לא תשרוד בליגת העל. אני מאמין שכץ רוצה להמשיך בהפועל חיפה בליגת העל”.

https://omny.fm/shows/onesport/8-12/embed?style=cover"

כשאתה אומר רק שחקני הגנה, אתה חושב שאראל יידע להתמודד עם זה ולתת לו צ’אנס להמשיך או שטבריה זה המשחק הקובע בשבילו?
”אני חושב שטבריה זה המבחן האחרון. אי אפשר להחליף את כל השחקנים אז מחליפים מאמן, השאלה אם יביאו את רוני לוי או לא, כי אם יביאו מאמן אחר אני לא יודע אם זה יעזור כי צריך מישהו שיהפוך סדרי עולם. גם הקישור הדפנסיבי של הפועל חיפה רך מדי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */