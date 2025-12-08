"לדעתי, טבריה זה המבחן האחרון עבור גל אראל"

הפועל חיפה המשיכה להתדרדר בטבלת ליגת העל כשספגה שער עמוק בתוך תוספת הזמן ונכנעה 4:3 אתמול (ראשון) למכבי נתניה. שחקן העבר של האדומים מהכרמל, אלי לוונטל, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך?

”אני אישית בסדר, אבל אני רואה את הקבוצה שלי ואני חושב שנכון לרגע זה היא הכי חלשה בליגה. הפסד חמישי בששת המשחקים האחרונים, נקודה מ-18”.

אם היית יואב כץ, מה היית עושה?

”הייתי נותן למאמן, לא משנה מי, כלים יותר טובים. בינואר לא תהיה לכץ ברירה, אלא להביא שחקנים, אבל בגלל שהוא סגר את הברז לזרים שמשתכרים עד 100 אלף דולר, הקבוצה נראית כמו כלום ושום דבר”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

גל אראל יכול להוציא את הקבוצה מהבוץ?

”מתוקף תפקידו הוא היה חייב לשפר את הסגל. עובדות – אם הוא היה מצליח במשחק אחד מתוך השישה לא לספוג שער, לא משהו הזוי, היה כבר שלוש נקודות. הבעיה של אראל היא ייצוב משחק ההגנה הקבוצתית והוא לא מצליח בשום צורה ושום סגנון”.

הוא ניסה להחליף את השוער. אני לא אהבתי את זה, אנטמן היה מצוין.

”אנטמן היה חלש מאוד, אתה טועה ומטעה. אני חבר של אבא שלו ולא נעים להגיד, אך זה כורך המציאות. המצטיין של הפועל חיפה היה השוער מצ’יני אתמול”.

מצ’יני לא היה מצטיין, לספוג 4 שערים זה מצטיין? אז אנטמן תפס משחק אחד חלש וראינו אתמול שזה לא שינה את הספיגה. למה אראל לא חיפש אתמול להוציא את התיקו?

”זו גם בעיה של מאמן ושל חשיבה ודרך. הוא היה צריך לעצור את הסחף אחרי שאיזן בדקה ה-90 ולשחק על נקודה, שהייתה מוציאה אותו מהלופ הזה. אני רוצה גם לשאול אתכם שאלה, אתן לכם שמות: קבדה, דיבה וארבל. אם הפועל חיפה משחררת את שלושתם, יש קבוצה אחת בליגת העל שלוקחת מישהו מהם?”.

גל אראל (עמרי שטיין)

בלי לפגוע באף אחד, אולי לספסל.

”הם לא מתאימים לליגת העל”.

יש לך עצה ליואב כץ לסיום?

”להביא שחקני הגנה בינואר, אחרת הקבוצה הזו לא תשרוד בליגת העל. אני מאמין שכץ רוצה להמשיך בהפועל חיפה בליגת העל”.

כשאתה אומר רק שחקני הגנה, אתה חושב שאראל יידע להתמודד עם זה ולתת לו צ’אנס להמשיך או שטבריה זה המשחק הקובע בשבילו?

”אני חושב שטבריה זה המבחן האחרון. אי אפשר להחליף את כל השחקנים אז מחליפים מאמן, השאלה אם יביאו את רוני לוי או לא, כי אם יביאו מאמן אחר אני לא יודע אם זה יעזור כי צריך מישהו שיהפוך סדרי עולם. גם הקישור הדפנסיבי של הפועל חיפה רך מדי”.