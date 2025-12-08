"עם דאפה וטאבי נתניה יכולה הייתה לרוץ לתואר"

מכבי נתניה רשמה אתמול (ראשון) 3:4 דרמטי על הפועל חיפה בזכות שער של ווילסון האריס עמוק בתוך תוספת הזמן. כוכב העבר של הקבוצה, פודי חלפון, עלה לדבר על כך ועל האפשרות שיתמודד לראשות העיר ב”שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אנחנו נמצאים עם המועמד לראשות עיריית נתניה החדש?

”הייתי רוצה, אבל אני לא פוליטיקאי”.

ראיתי שעשית סקר אם לרוץ או לא.

”נכון, אבל החלטתי שלא. ראיתי מה כמות ההשקעה של האחרים גם מבחינה כספית, אני לא נמצא שם”.

אז מה חשבת? היית מבקש מאייל סגל שיתמוך בך.

”אין לו מספיק כסף, זה הרבה כסף”.

אייל סגל (שחר גרוס)

כל החשש שלך והביקורת על נתניה, אתה לוקח הכל חזרה?

”הביקורת שלי לא הייתה על הקבוצה, אלא על ההתנהלות”.

אז אולי סגל עשה טוב שמכר לאמריקאים?

”כל שבת מדברים על מזל, אני חושב שקודם כל מגיע כל הכבוד לאבוקסיס. הוא עושה הכל לבד, בלי סקאוטים ומנהל מקצועי. המערכת מוכרת שחקנים בלי לשאול אותו כמו דאפה, ובכל זאת הוא בא כל יום ומשקיע מאמץ. הביאו לו כן רכש טוב. אנחנו מקום 4, אבל לא לשכוח שיש עוד שני משחקים נגד מכבי ת”א וב”ש”.

למה אתה כזה פסימי? מכבי ת”א במשבר. תהיה ווינר.

”הייתי ווינר כשחקן, אבל אני רואה את ב”ש חזקה מאוד וכמובן כל נקודה לקחת מהקבוצות האלה זה ברכה”.

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

יש כאן משחקים משוגעים, אתה נהנה מנתניה?

”אנחנו מנצחים וכובשים, אך מספר 3 ברשימת הקבוצות שספגו הכי הרבה. קוליקוב שמקבל צ’אנס כל הזמן טועה, קח את ההזדמנות בשתי ידיים ותתחיל להשתפר. גם נגד בית”ר היו שני גולים בגללו. ההגנה לא יודעת לשחק מספיק ביחד”.

איך אתה רואה את המשחק מול ב”ש?

”לא יהיה קל גם לב”ש, אבל עם כל זה שהייתי רוצה לראות את מכבי נתניה מנצחת, אם היא תביא משם נקודה יגיע לה שאפו מאוד גדול. הכי מפחיד בנתניה זה ברגע שמגיעים לינואר, כל הקבוצות יודעות שנתניה משביחה שחקנים ומוכרת. אתה נותן מחיר טוב וישר מוכרים. אם קסטין היה משאיר את דאפה וטאבי, נתניה הייתה יכולה לרוץ לאליפות”.