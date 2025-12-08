"ב"ש יכולה לגמור את סיפור האליפות מוקדם"

הפועל באר שבע רשמה אתמול (ראשון) הצהרת כוונות עם 0:1 על חשבונה של מכבי תל אביב בטרנר. שחקן העבר וסמל המועדון, סתיו אלימלך, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

יש אופי בב”ש, ראינו בסיבוב הראשון ניצחונות על הפועל ת”א, מכבי ת”א, בית”ר ירושלים ומכבי חיפה.

”אני חושב שזה סיבוב ראשון שלא היה שנים בליגת העל לאחת הקבוצות, תתקנו אותי אם אני טועה – 10 ניצחונות, הפסד אחד ושלוש תוצאות תיקו”.

ב”ש ניצחה את הקבוצות הגדולות, היא בפסגה ובפער ממכבי. קוז’וק עושה את העבודה.

”לגמרי, הוא והקבוצה והבחירה של השחקנים”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

זה שזלאטנוביץ’ הגיע למשחק העונה אחרי פתיחה פחות טובה זה גם עבודה של המאמן.

”המערכת בב”ש עובדת נכון, מאוד הרמונית ומקצועית, האנשים רואים את התוצאות ורואים איך שחקנים פורחים. אם זה גנאח או חזות, אליאל פרץ וביטון שמכבי כביכול עשתה לו טובה. וגם אחרי כל מה שהיה עם קאנגווה שחוזר עם כל הלב והנשמה. ב”ש מתפקדת בכל המערכים”.

מה חסר לך בב”ש? מה היית מייעץ לקראת ינואר?

”חסר לי ספסל יותר עמוק, שיכול לגמור את העונה הזו מבחינת אליפות מוקדם. זה היה חסר בעונה שעברה, מכבי ת”א הביאה מהספסל בעונה שעברה את זהבי. יחד עם זאת, ב”ש באותו זמן לא הצליחה לייצר מהספסל שינוי גדול. אז ספסל יותר עמוק ואיכותי ייתן איזשהו פור”.

גם במשחקים בדקות הסיום, לב”ש יש דעיכה מסוימת.

”מסכים אתך בהחלט. הרבה פעמים הקבוצה פותחת טוב, אבל לא מצליחה לייצר את אותם מצבים בהמשך ואתה גם רואה שהחלק ההתקפי חסר בו משהו. כמובן שהייתי מביא לשם גם עוד חלוץ אמיתי שיתחרה”.

רן קוז'וק ואיגור זלאטוביץ' (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את מאבק האליפות?

”ב”ש הרבה יותר מעניינת, משחקת יותר אטקרטיבי. בוא לא נשכח שב”ש יכולה הייתה לנצח אתמול גם בהפרש של 2-3 שערים. מליקה עשה עבודה מצוינת. ב”ש תמשיך להוביל, אך תצטרך חיזוקים מעניינם גם בעמדת החלוץ וגם בעמדת ה-10”.

לא אמרת כלום, דיברת כבר על שלושה שחקנים.

”כן, אבל צריך. אם הקבוצה רוצה להיכנס לפלייאוף וכבר שם להיות כמעט אלופה, ולא כמו שקרה בעונה שעברה, אז היא צריכה להסיק מסקנות ולהביא את זה לידי ביטוי עוד לפני ינואר, שם לבנות כבר גם את העונה הבאה”.