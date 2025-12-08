יום שני, 08.12.2025 שעה 11:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"מי שחושב שיהיה חד צדדי, טועה, אסור לזלזל"

בבית"ר י-ם דרוכים לקראת הדרבי ב-20:00, כשעבור יצחקי מדובר במשחק הקשה מפתיחת העונה. קרבאלי יחזור להרכב במקום גיל כהן, התלבטות בין לוי לטבארש

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

דריכות בבית"ר ירושלים לקראת משחק הדרבי הערב (שני, 20:00) באצטדיון טדי. בצוות המקצועי ובהנהלת הקבוצה לא אוהבים את הדיבורים סביב המשחק של: "ננצח, השאלה כמה נבקיע". 

מבחינת המאמן ברק יצחקי, המשחק הערב מול הקבוצה של זיו אריה הוא הקשה ביותר של בית"ר מאז פתיחת העונה. "מי שחושב שזה הולך להיות משחק חד צדדי טועה ובגדול, אסור לזלזל בהפועל ירושלים, זה דרבי וצריך להזכיר שלא ניצחנו אותם בליגה שנתיים, נבוא מאוד מפוקסים כדי לנצח, אסור לרגע אחד לאבד ריכוז", אומרים בבית וגן.

אחרי הניצחון אתמול של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב, הקבוצה מהבירה חייבת לנצח על מנת לשמור על פער שלוש הנקודות מהמוליכה של רן קוז’וק ועל הדרך לטפס למקום השני על חשבונה של הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

על פי התרגולים, נראה שברק יצחקי מתכוון לשמור על ההרכב הפותח שלו מהמשחקים האחרונים מלבד שינוי אחד ודאי בהגנה, כשבריאן קראבלי, שיחזור מהשעיה בשל צבירת כרטיסים צהובים, יפתח בהרכב במקומו של גיל כהן ולצידו של לוקה גדראני. בקישור ישנה התלבטות האם לפתוח בקישור עם ירין לוי, שחוזר לסגל אחרי תקופה של החלמה מפציעה, או להיות זהיר איתו, לא מיד לפתוח איתו אחרי החזרה מהפציעה ולהמשיך עם אילסון טבראש ב-11.

טדי הערב יהיה מלא, עוד משחק סולד אאוט, זו הפעם החמישית העונה. ניצחון בדרבי יבטיח בוודאות עוד משחק סולד אאוט בשבוע הבא מול בני סכנין, רק שאז טדי צפוי להיות כולו צהוב-שחור מכיוון שהקבוצה מהמגזר לא מורשית להביא לאצטדיון בבירה קהל חוץ.

ירין לוי. התלבטות לגבי הקשר המוכשר (עמרי שטיין)ירין לוי. התלבטות לגבי הקשר המוכשר (עמרי שטיין)

לפני המשחק ייערך טקס מכובד לכוכבי האליפות הראשונה של בית"ר ירושלים על כר הדשא בטדי, בהשתתפות כוכבי האליפות בעונת 86-87 – אלי אוחנה, אורי מלמיליאן, סמי מלכה, יוסי מזרחי וכוכבים נוספים שהיו שותפים לאליפות ההיסטורית הראשונה של המועדון.

