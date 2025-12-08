יום שני, 08.12.2025 שעה 11:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"אנחנו אנדרדוג, אך התעלנו בעבר במצבים כאלה"

בהפועל ירושלים מתכוננים לדרבי מול בית"ר ב-20:00: "בשנים האחרונות הפכנו את המשחק לשוויוני". אשטה: "נעשה הכל כדי לשמח את הקהל". וגם: החיסורים

|
שחקני הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)

הפועל ירושלים מגיעה לדרבי הירושלמי הערב (שני, 20:00) באחד השבועות המורכבים ביותר שלה העונה. אחרי הניצחון על קריית שמונה נדמה היה שהקבוצה כבר בדרך החוצה מהבור, אך ההפסד לבני ריינה טרף שוב את הקלפים. פתיחה רעה למשחק, ספיגה בהתקפה הראשונה, כשבסיומו שער נוסף, ובתווך החמצות גדולות שהעלו את מפלס התסכול.

מעבר לתוצאה, במשחק ההוא נרשמה גם פגיעה קשה במספר שחקנים מרכזיים: איינאו פרדה קרע שריר במפשעה לאחר תיקול, איליי מדמון יצא מוקדם בעקבות קרע קטן בארבע ראשי, ז'ארדל לא התאושש מהפציעה שלו ואוראל באייה הצטרף אף הוא למסדר הפצועים. הכנה לא פשוטה בכלל לדרבי הירושלמי המותח.

מנגד, בית”ר ירושלים מגיעה בכושר יוצא דופן לאחד ממשחקי הדרבי המסקרנים של השנים האחרונות. גורם אצל האדומים התייחס לכך בפירוט: “זו בית"ר הכי חזקה שפגשנו בשנים האחרונות, כשהיא בכושר מצוין. הם לוחצים גבוה, מניעים טוב ויש להם שחקנים בפורמה אישית אדירה. ירדן שועה, עומר אצילי, ג’ונבוסקו קאלו ועדי יונה חדורי מטרה, כשדור מיכה מוסיף להם יצירתיות. גם ההגנה השתדרגה עם בריאן קרבאלי ולוקה גדראני”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

אותו גורם הוסיף והתייחס לדינמיקה של הדרבי מהזווית האדומה: “אנחנו מגיעים כאנדרדוג ממש מובהק הפעם, אנחנו מגיעים במצב לא טוב והם בכושר מעולה, אבל צריך לזכור מה בנינו כאן בשנים האחרונות. הפכנו את הדרבי לשוויוני, פיתחנו שריר מיוחד למשחקים כאלה. ידענו להתעלות בעבר כשהיינו עם הגב לקיר, אך הפעם זה קשה עוד יותר, הסגל חסר, אבל גם ברור שאנחנו באים לשחק כדורגל. אנחנו מודעים למצבנו ולפערי האיכויות, ועדיין מאמינים ביכולת שלנו לייצר מאבק אמיתי”.

למרות הפערים על הנייר, בשתי העונות האחרונות הדרבי הירושלמי לרוב היה צמוד והסתיים לא אחת בתוצאות מפתיעות. ההתמודדויות הקודמות בין הקבוצות הציגו משחקים שקולים, שבהם הפועל הצליחה לייצר מאבק משמעותי בזכות עבודה קבוצתית, אינטנסיביות ותרומה בולטת של שחקנים צעירים שקיבלו הזדמנות למרות הלחץ הגדול שמביא איתו הדרבי הירושלמי. כעת, מול בית"ר שנמצאת בעמדת יתרון מקצועית ובמומנטום נהדר, הפועל ירושלים תנסה לבחון שוב את היכולת שלה לעמוד בלחץ ולהישאר תחרותית גם במפגש הנוכחי.

שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

קפטן הפועל ירושלים, אווקה אשטה דיבר על ההכנות: “אנחנו אחרי שבוע מאכזב, בתקופה לא פשוטה, וזה לא קל לאף אחד מאיתנו. יש תקופות כאלה בכדורגל. האתגר ביום שני הוא גדול, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה רגשית. זה ממריץ אותנו. זה משחק מיוחד, לי אישית יצא להשתתף כבר במעל לעשרה משחקי דרבי ובחלק גדול מהם יצאנו מרוצים, כשהקהל האדום חגג, נעשה הכל בשביל לגרום לו גאווה גם הפעם”.

הפועל י-ם מגיעה לדרבי עם רשימת פצועים ונמצאת במומנטום שלילי, אך יש בה אמונה עצמית, תקווה לדחיפה מהקהל האדום-שחור וזכרון מההתעלות במשחקי הדרבי האחרונים. אם יש משחק שבו הכול אפשרי, זה הדרבי הירושלמי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */