"אנחנו אנדרדוג, אך התעלנו בעבר במצבים כאלה"

הפועל ירושלים מגיעה לדרבי הירושלמי הערב (שני, 20:00) באחד השבועות המורכבים ביותר שלה העונה. אחרי הניצחון על קריית שמונה נדמה היה שהקבוצה כבר בדרך החוצה מהבור, אך ההפסד לבני ריינה טרף שוב את הקלפים. פתיחה רעה למשחק, ספיגה בהתקפה הראשונה, כשבסיומו שער נוסף, ובתווך החמצות גדולות שהעלו את מפלס התסכול.

מעבר לתוצאה, במשחק ההוא נרשמה גם פגיעה קשה במספר שחקנים מרכזיים: איינאו פרדה קרע שריר במפשעה לאחר תיקול, איליי מדמון יצא מוקדם בעקבות קרע קטן בארבע ראשי, ז'ארדל לא התאושש מהפציעה שלו ואוראל באייה הצטרף אף הוא למסדר הפצועים. הכנה לא פשוטה בכלל לדרבי הירושלמי המותח.

מנגד, בית”ר ירושלים מגיעה בכושר יוצא דופן לאחד ממשחקי הדרבי המסקרנים של השנים האחרונות. גורם אצל האדומים התייחס לכך בפירוט: “זו בית"ר הכי חזקה שפגשנו בשנים האחרונות, כשהיא בכושר מצוין. הם לוחצים גבוה, מניעים טוב ויש להם שחקנים בפורמה אישית אדירה. ירדן שועה, עומר אצילי, ג’ונבוסקו קאלו ועדי יונה חדורי מטרה, כשדור מיכה מוסיף להם יצירתיות. גם ההגנה השתדרגה עם בריאן קרבאלי ולוקה גדראני”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

אותו גורם הוסיף והתייחס לדינמיקה של הדרבי מהזווית האדומה: “אנחנו מגיעים כאנדרדוג ממש מובהק הפעם, אנחנו מגיעים במצב לא טוב והם בכושר מעולה, אבל צריך לזכור מה בנינו כאן בשנים האחרונות. הפכנו את הדרבי לשוויוני, פיתחנו שריר מיוחד למשחקים כאלה. ידענו להתעלות בעבר כשהיינו עם הגב לקיר, אך הפעם זה קשה עוד יותר, הסגל חסר, אבל גם ברור שאנחנו באים לשחק כדורגל. אנחנו מודעים למצבנו ולפערי האיכויות, ועדיין מאמינים ביכולת שלנו לייצר מאבק אמיתי”.

למרות הפערים על הנייר, בשתי העונות האחרונות הדרבי הירושלמי לרוב היה צמוד והסתיים לא אחת בתוצאות מפתיעות. ההתמודדויות הקודמות בין הקבוצות הציגו משחקים שקולים, שבהם הפועל הצליחה לייצר מאבק משמעותי בזכות עבודה קבוצתית, אינטנסיביות ותרומה בולטת של שחקנים צעירים שקיבלו הזדמנות למרות הלחץ הגדול שמביא איתו הדרבי הירושלמי. כעת, מול בית"ר שנמצאת בעמדת יתרון מקצועית ובמומנטום נהדר, הפועל ירושלים תנסה לבחון שוב את היכולת שלה לעמוד בלחץ ולהישאר תחרותית גם במפגש הנוכחי.

שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

קפטן הפועל ירושלים, אווקה אשטה דיבר על ההכנות: “אנחנו אחרי שבוע מאכזב, בתקופה לא פשוטה, וזה לא קל לאף אחד מאיתנו. יש תקופות כאלה בכדורגל. האתגר ביום שני הוא גדול, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה רגשית. זה ממריץ אותנו. זה משחק מיוחד, לי אישית יצא להשתתף כבר במעל לעשרה משחקי דרבי ובחלק גדול מהם יצאנו מרוצים, כשהקהל האדום חגג, נעשה הכל בשביל לגרום לו גאווה גם הפעם”.

הפועל י-ם מגיעה לדרבי עם רשימת פצועים ונמצאת במומנטום שלילי, אך יש בה אמונה עצמית, תקווה לדחיפה מהקהל האדום-שחור וזכרון מההתעלות במשחקי הדרבי האחרונים. אם יש משחק שבו הכול אפשרי, זה הדרבי הירושלמי.