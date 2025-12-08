חזרה למסלול: רמת גן גברה על נס ציונה

חזרה למסלול. מכבי רמת גן גברה 83:100 על עירוני נס ציונה הערב (שני) במסגרת המחזור השמיני של ליגת ווינר סל. חניכיו של שמוליק ברנר קטעו רצף של ארבעה הפסדים ופניהם לדרך חדשה, בעוד יריבתם חזרה להפסיד לאחר רצף ניצחונות. מי שבלט מעל כולם הוא אדם אריאל שלהט עם 27 נקודות.

המשחק התחיל כששתי הקבוצות החליפו סלים ולא אפשרו אחת לשנייה לברוח. רמת גן ניצלה פתיחה חזקה של אריאל, שהיה כבר עם 10 נק’ ברבע הראשון, והיא עלתה ליתרון מינימלי, כאשר מנגד השיב ברייס בראון אצל האורחת. הרבע הסתיים ב-21:24 לזכות המארחת.

ריצת 0:7 של חניכיו של ברנר העלו אותם ליתרון מינימלי אך מבוסס. איתי מושקוביץ’ עלה מספסלם של הכתומים ויחד עם שתי שלשות שלו צימק את הפער, אך שוב אריאל היה שם כדי לעלות את קבוצתו ליתרון דו ספרתי. ריצת 0:6 של נס ציונה צימקה את הפער לשלוש בלבד, אך צליפה של אריאל מחוץ לקשת הורידה את הקבוצות ב-44:50 לחדרי ההלבשה.

אדם אריאל מול ברייס בראון (קרדיט:שקד אבן באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

המאחרת יצאה בטירוף למחצית השנייה, רצה 6:11, החזירה את יתרונה לדו ספרתי ולא התכוונה להביט לאחור. היתרון נשמר כאשר רונאלדו סגו, גיל בני ודריון אטקינס הצטרפו לאריאל, ומנגד מי שניסו לצמק היו דזי רודריגז ואייזיה ווייטהד. בסופו של רבע נהדר זה 58:74 לר”ג שירדה לרבע המכריע ביתרון מבטיח.

הרבע הרביעי היה גארבג’ טיים אחד ארוך בו יתרונה של רמת גן נשמר ואף גדל בהובלת אריאל, סגו וחבריהם. בסיום המשחק החבורה של ברנר חזרה לנצח לאחר ארבעה הפסדים רצופים ושחררה הרבה לחץ, 83:100.

קלעו למכבי רמת גן: אדם אריאל 27 נקודות, רונאלדו סגו 21 נק’ ו-13 אסיסטים, גיל בני 15 נק’ ו-5 ריבאונדים, דרו קרופורד 12 נק’, דריון אטקינס 11 נק’ ו-5 ריב’, ז’ורדאן ניקוליס 10 נק’ ו-16 ריב’ ועמית אלון 4 נק’.

קלעו לעירוני נס ציונה: ברייס בראון 15 נק’, דזי רודריגז 14 נק’ ו-9 ריבאונדים, אייזיה ווייטהד 13 נק’, טי ג’יי קליין 10 נק’, איתי מושקוביץ’ ואודוקה אזובוקיי 8 נק’ כ”א, לוטן אמסלם 7 נק’, טייריק סמית’ 6 נק’ ואור טפירו 2 נק’.

רבע ראשון: 21:24 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי רמת גן: רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד, ז’ורדאן ניקוליס ודריון אטקינס.

חמישיית עירוני נס ציונה: אייזיה ווייטהד, ברייס בראון, ג’סי רודריגז, טי ג’יי קליין ואודוקה אזובוקיי.

אזובוקיי ואריאל החליפו סלים בפתיחה, כאשר הפורוורד המנוסה של ר”ג צלף שלשה בדרך ליתרון 4:10. הכתומים ענו עם חמש נקודו משלהם עם קליעה מעבר לקשת של בראון, שהוסיף אחת נוספת לאחר אחת כזו של סגו. הקבוצות המשיכו ללכת צמוד עם יתרון קטן לזכותה של המארחת. אריאל עלה ל-10 נקודות עוד ברבע הזה והוביל את המארחת ליתרון 21:24 בסיומו.

אדם אריאל עם הכדור בפעולה ) ((קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שני: 44:50 למכבי רמת גן

הקבוצות החליפו סלים בפתיחת הרבע, אך לאחר מכן ר”ג יצאה לריצת 0:7 ששמה אותה במרווח ביטחון. איתי מושקוביץ’ שעלה מהספסל של עמית שרף תפר שלשות כדי לצמק, אך אריאל השיב בצליפה מעבר לקשת משלו והעמיד את היתרון על דו ספרתי, 30:40. חניכיו של שמוליק ברנר שמרו על מרווח ביטחון למרות ניסיונות עיקשים של נס ציונה לחזור ולמצק את הפער. ריצת 0:6 של האורחת לקראת סוף המחצית צימקה לשלוש בלבד את ההפרש, אך שלשה של אריאל, שהגיע ל-20 נקודות, הורידה את הקבוצות ל-44:50 לחדרי ההלבשה.

רונאלדו סגו (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

עמית אלון (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שלישי: 58:74 למכבי רמת גן

שחקניו של ברנר התחילו את המחצית השנייה בסערה ורצו 6:11 כדי לעלות ליתרון דו ספרתי ולגרום לספסל האורחת לקחת פסק זמן. סגו נכנס לעניינים עם חמש נקודות רצופות וביסס את יתרונה של קבוצתו. המארחת לא עצרה והגדילה את יתרונה, ובסיומו של רבע נהדר שלה היא ירדה ביתרון 58:74 לרבע המכריע.

גיל בני (אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע רביעי: 83:100 למכבי רמת גן

הרבע נפתח בסימן סטטוס קוו, כאשר הקבוצות החליפו סלים הדדים וההפרש הדו ספרתי נשמר. סגו ובני בלטו אצל ר”ג, בעוד ווייטהד, בראון ורודריגז השיבו מנגד וינסו לצמק את הפער. ריצה נוספת של המארחת העלתה את ההפרש מעל ה-20. האורחת צימקה מעט, ובסיום המשחק זה 83:100 לחבורה של שמוליק ברנר.