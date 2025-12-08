יום שלישי, 09.12.2025 שעה 00:51

אצילי, שועה ודומג'וני מתעמתים (רדאד ג'בארה)

לדרבי חוקים משלו: 1:1 לבית"ר עם הפועל י-ם

האחת בצמרת, השנייה עמוק בתחתית, אך בטדי הקצב היה נפלא והצהובים-שחורים סיימו בתיקו עם האדומים ועלו למקום השני. אשטה כבש ראשון, שועה השווה

גיא בן זיו | 08/12/2025 20:00
יום שני, 08/12/2025, 20:00אצטדיון טדי - 27,486 צופיםליגת העל Winner - מחזור 13
הפועל ירושלים
שער אווקה אשטה (38)
הסתיים
1 1
שופט: גל לייבוביץ' (ציון: 6)
פנדל ירדן שועה (84)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
נדב זמיר, ציון: 8
לקח כמה כדורים בטוחים שהלכו לרשת, יציב, שולט ברחבה, משחק נהדר של השוער
השחקן המאכזב
גריגורי מורוזוב, ציון: 4
לקח כמה כדורים בטוחים שהלכו לרשת, יציב, שולט ברחבה, משחק נהדר של השוער
הרכבים וציונים
 
 

קבוצה אחת בצמרת הגבוהה ובמומנטום מדהים, השנייה נמצאת עמוק בתחתית ועם ניצחון אחד בלבד בליגה עד כה, אך “לדרבי חוקים משלו”. הערב (שני) בית”ר ירושלים הגיעו מקצוות שונים למשחק מסקרן באצטדיון טדי, אך נפרדו ב-1:1 סוער ודרמטי, זאת במסגרת המחזור ה-13 ובעצם המשחק שנעל את הסיבוב הראשון.

הצהובים-שחורים וגם האדומים הגיעו למשחק הערב לעיני לא פחות מ-27,486 אוהדים ביציעים, שנתנו אווירה מדהימה ולא הפסיקו לעודד, משני הצדדים. על המגרש, שתי הקבוצות הראו שהם באו לתת הצגה, כשמהדקה הראשונה ההתקפות עברו מרחבה לרחבה והקצב היה נפלא.

מצד אחד, ההתקפה המדהימה של בית”ר ירושלים יחד עם עומר אצילי וירדן שועה, כשגם ג’ונבוסקו קאלו הגיע ללא מעט הזדמנויות ואף בריאן קרבאלי, אך השחקנים של ברק יצחקי פגשו פעם אחר פעם את נדב זמיר, שבמשך כל המחצית הראשונה היה נפלא והציל את הפועל י-ם מספיגת שער.

ירדן שועה מוסר (רדאד גירדן שועה מוסר (רדאד ג'בארה)

אצל זיו אריה, השחקנים שלו אמנם מצאו את עצמם מתחת לקו האדום במקום המאכזב, אך במשחק הערב הם היו שם, לאורך כל הדרך, ובדקה ה-39 הם גם עלו על לוח התוצאות, כאשר יהונתן ליש שלח כדור ארוך ומושלם לאווקה אשטה, שהשתלט נפלא על החזה, התקדם, ראה את מיגל סילבה מחליק והקשר של הפועל י-ם ניצל זאת וכבש, 0:1.

עד סוף המחצית, בית”ר הגיעה למספר הזדמנויות, אך שוב נתקלה בנדב זמיר. במחצית השנייה, יצחקי ביצע חילופים ואף הוציא את עומר אצילי, בדקה ה-74 זיו בן שימול נכנס וזה גמל לו לאחר 11 דקות, כשסחט פנדל, אליו ניגש ירדן שועה שלא התבלבל ועשה 1:1. עד הסיום, התוצאה נותרה על כנה.

כעת, אחרי שלושה ניצחונות נפלאים, בית”ר כאמור נעצרה עם תיקו מאכזב מבחינתה, אך היא עדיין עלתה למקום השני על חשבון מכבי תל אביב וכשהיא עם 27 נקודות, במחזור הבא תפגוש את בני סכנין. מנגד, הפועל ירושלים יוצאת רק עם המחמאות, פעם נוספת, וזיו אריה, שנמצא כעת במקום ה-13 עם שמונה נקודות, יפגוש ביום שבת את אשדוד ויקווה להשיג ניצחון שני בליגה. 

עומר אצילי מאוכזב (רדאד געומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)
רועי אלימלך (אורן בן חקון)רועי אלימלך (אורן בן חקון)
מתן חוזז (אורן בן חקון)מתן חוזז (אורן בן חקון)
מחצית שניה
נדב זמיר ומיגל סילבה (אורן בן חקון)נדב זמיר ומיגל סילבה (אורן בן חקון)
עדי יונה מאוכזב (אורן בן חקון)עדי יונה מאוכזב (אורן בן חקון)
  • '90+10
  • החלטת שופט
  • זהו זה, זה נגמר! השופט גל לייבוביץ' שרק לסיום ההתמודדות, כאשר בית"ר ירושלים והפועל ירושלים נפרדו ב-1:1 סוער באצטדיון טדי. הצהובים-שחורים אמנם איבדו שתי נקודות, אך עלו למקום הראשון על חשבון מכבי ת"א
  • '90+10
  • כרטיס צהוב
  • רגע לפני סיום המשחק, רנסום ראה את הכרטיס הצהוב גם כן
  • '90+4
  • כרטיס צהוב
  • גם סדריק דון נכנס לפנקס של השופט
שחקני בית&qout;ר ירושלים והפועל ירושלים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים והפועל ירושלים (אורן בן חקון)
לוקה גדראני (אורן בן חקון)לוקה גדראני (אורן בן חקון)
  • '89
  • כרטיס צהוב
  • גם רועי אלימלך נכנס לפנקס של השופט
  • '89
  • חילוף
  • גם גיא בדש יצא, נועם מלמוד נכנס
  • '89
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון בהפועל. אלמגור יצא, איבה רנסום נכנס
ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)
זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)
  • '87
  • חילוף
  • חילוף גם בהפועל ירושלים. אשטה פינה את מקומו, הראל שלום נכנס
  • '87
  • חילוף
  • יצחקי חושב התקפה. ירין לוי יצא, דור חוגי נכנס
ירדן שועה בטירוף (אורן בן חקון)ירדן שועה בטירוף (אורן בן חקון)
ירדן שועה בטירוף (אורן בן חקון)ירדן שועה בטירוף (אורן בן חקון)
ירדן שועה כובש (אורן בן חקון)ירדן שועה כובש (אורן בן חקון)
אווקה אשטה מכשיל את זיו בן שימול (אורן בן חקון)אווקה אשטה מכשיל את זיו בן שימול (אורן בן חקון)
אווקה אשטה מכשיל את זיו בן שימול (אורן בן חקון)אווקה אשטה מכשיל את זיו בן שימול (אורן בן חקון)
  • '85
  • שער בפנדל
  • שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-1:1: דרמה מתפתחת בטדי. הצהובים-שחורים קיבלו פנדל, ירדן שועה ניגש, לא התבלבל וכבש
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • אשטה הכשיל את זיו בן שימול ברחבה וראה את הכרטיס הצהוב
  • '81
  • חילוף
  • חילוף בהפועל ירושלים. ג'ון אוטומאו, הילד הצעיר שהוקפץ מהנוער, יצא, ינאי דיסטלפלד נכנס
סדריק דון (אורן בן חקון)סדריק דון (אורן בן חקון)
נדב זמיר מאגרף (אורן בן חקון)נדב זמיר מאגרף (אורן בן חקון)
  • '79
  • החמצה
  • הזדמנות לבית"ר. עדי יונה ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, זמיר עם הצלה שביעית לא התקשה וקלט
  • '74
  • חילוף
  • חילוף לבית"ר. מיכה יצא, זיו בן שימול נכנס
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • גם גדראני קיבל כרטיס צהוב
אווקה אשטה (רדאד ג'בארה)אווקה אשטה (רדאד ג'בארה)
ירין לוי ואווקה אשטה (רדאד ג'בארה)ירין לוי ואווקה אשטה (רדאד ג'בארה)
  • '64
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים. אצילי הוא זה שירד לספסל, טימוטי מוזי נכנס
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • זמיר נכנס לפנקס של השופט גם כן
  • '52
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה להפועל י-ם. סדריק דון מאגף שמאל עבר לרגל ימין ושחרר בעיטה חזקה שפגעה רק במשקוף
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)עומר אצילי (רדאד ג'בארה)
לוקה גדראני (רדאד ג'בארה)לוקה גדראני (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בבית"ר. מורוזוב יצא, רועי אלימלך נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בהפועל ירושלים. דומגיוני יצא, תמיר חיימוביץ' נכנס
מחצית ראשונה
  • '45+5
  • החמצה
  • רגע לפני הירידה להפסקה, בית"ר הייתה קרובה. שועה הגביה כדור קרן טוב, קרבאלי עלה מעל כולם ונגח החוצה
ירין לוי (רדאד ג'בארה)ירין לוי (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי מול אווקה אשטה (רדאד ג'בארה)עומר אצילי מול אווקה אשטה (רדאד ג'בארה)
  • '45+3
  • החמצה
  • הפועל י-ם הייתה קרובה להכפיל את היתרון. אלמגור פרץ באגף שמאל והעביר רוחב נפלא, מתן חוזז היה קרוב להגיע, אך פספס
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • דויד דומגיוני קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
סדריק דון משתלט על הכדור (אורן בן חקון)סדריק דון משתלט על הכדור (אורן בן חקון)
גרגורי מורוזוב ואווקה אשטה (אורן בן חקון)גרגורי מורוזוב ואווקה אשטה (אורן בן חקון)
  • '42
  • החמצה
  • עוד הזדמנות של בית"ר שלוחצת. הכדור הגיע לקרבאלי ברחבה, הבלם הקפיץ באוויר, הוריד לקרקע ובעט, אך שוב פעם נדב זמיר הצליח לעצור ולמנוע שער צהוב-שחור
  • '41
  • החמצה
  • בית"ר מחפשת שוויון וכמעט גם מצאה. שועה הכניס עומק נפלא לקאלו, שמתוך הרחבה בעט, אך שוב פעם זמיר היה במקום
שחקני הפועל ירושלים חוגגים, הלם בבית&qout;ר (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל ירושלים חוגגים, הלם בבית"ר (רדאד ג'בארה)
אווקה אשטה בטירוף (אורן בן חקון)אווקה אשטה בטירוף (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים, מיגל סילבה מאוכזב (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים, מיגל סילבה מאוכזב (אורן בן חקון)
אווקה אשטה מכוון את הבעיטה ברחבה (אורן בן חקון)אווקה אשטה מכוון את הבעיטה ברחבה (אורן בן חקון)
אווקה אשטה משתלט על הכדור (אורן בן חקון)אווקה אשטה משתלט על הכדור (אורן בן חקון)
  • '39
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: טירוף בטדי. יהונתן ליש שלח כדור ארוך, אשטה השתלט נפלא על החזה, התקדם לרחבה, מיגל סילבה החליק, הקשר ניצל זאת ובעט לרשת
  • '32
  • החמצה
  • בהתקפת מעבר בצד השני, קאלו החזיק בכדור והתקדם עד הרחבה, אך מזווית קשה בעט לרשת החיצונית
מיגל סילבה (אורן בן חקון)מיגל סילבה (אורן בן חקון)
  • '31
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה של האדומים. גיא בדש בפעולה נהדרת מאגף ימין חתך שמאלה ושחרר בעיטה טובה, מיגל סילבה ירד היטב והדף
  • '20
  • החמצה
  • בית"ר ירושלים מחפשת שער. קאלו השתחרר נהדר מחוץ לרחבה ושחרר בעיטה טובה לפינה, אך זמיר שוב היה במקום והדף
ג'ונבוסקו קאלו נאבק על הכדור (רדאד ג'בארה)ג'ונבוסקו קאלו נאבק על הכדור (רדאד ג'בארה)
גרגורי מורוזוב וסדריק דון (רדאד ג'בארה)גרגורי מורוזוב וסדריק דון (רדאד ג'בארה)
  • '15
  • החמצה
  • הזדמנות לבית"ר. הגבהה מצד ימין הגיעה לראשו של גדראני, שנגח החוצה
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות גם בצד האדום. אופק נדיר העביר רוחב מאגף שמאל ומצא את מתן חוזז, שבעט בנגיעה ופספס את המסגרת בסנטימטרים
נדב זמיר מציל (אורן בן חקון)נדב זמיר מציל (אורן בן חקון)
ירין לוי בועט (אורן בן חקון)ירין לוי בועט (אורן בן חקון)
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לבית"ר ירושלים. ירין לוי קיבל כדור ברחבה ובעט טוב, זמיר היה במקום והדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' שרק לפתיחת ההתמודדות!
שי אהרון ואלמוג כהן (אורן בן חקון)שי אהרון ואלמוג כהן (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בחימום (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בחימום (אורן בן חקון)
עומר אצילי (אורן בן חקון)עומר אצילי (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל