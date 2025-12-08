לדרבי חוקים משלו: 1:1 לבית"ר עם הפועל י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין נדב זמיר, ציון: 8

השחקן המצטיין נדב זמיר, ציון: 8

לקח כמה כדורים בטוחים שהלכו לרשת, יציב, שולט ברחבה, משחק נהדר של השוער

השחקן המאכזב גריגורי מורוזוב, ציון: 4

הרכבים וציונים

קבוצה אחת בצמרת הגבוהה ובמומנטום מדהים, השנייה נמצאת עמוק בתחתית ועם ניצחון אחד בלבד בליגה עד כה, אך “לדרבי חוקים משלו”. הערב (שני) בית”ר ירושלים הגיעו מקצוות שונים למשחק מסקרן באצטדיון טדי, אך נפרדו ב-1:1 סוער ודרמטי, זאת במסגרת המחזור ה-13 ובעצם המשחק שנעל את הסיבוב הראשון.

הצהובים-שחורים וגם האדומים הגיעו למשחק הערב לעיני לא פחות מ-27,486 אוהדים ביציעים, שנתנו אווירה מדהימה ולא הפסיקו לעודד, משני הצדדים. על המגרש, שתי הקבוצות הראו שהם באו לתת הצגה, כשמהדקה הראשונה ההתקפות עברו מרחבה לרחבה והקצב היה נפלא.

מצד אחד, ההתקפה המדהימה של בית”ר ירושלים יחד עם עומר אצילי וירדן שועה, כשגם ג’ונבוסקו קאלו הגיע ללא מעט הזדמנויות ואף בריאן קרבאלי, אך השחקנים של ברק יצחקי פגשו פעם אחר פעם את נדב זמיר, שבמשך כל המחצית הראשונה היה נפלא והציל את הפועל י-ם מספיגת שער.

ירדן שועה מוסר (רדאד ג'בארה)

אצל זיו אריה, השחקנים שלו אמנם מצאו את עצמם מתחת לקו האדום במקום המאכזב, אך במשחק הערב הם היו שם, לאורך כל הדרך, ובדקה ה-39 הם גם עלו על לוח התוצאות, כאשר יהונתן ליש שלח כדור ארוך ומושלם לאווקה אשטה, שהשתלט נפלא על החזה, התקדם, ראה את מיגל סילבה מחליק והקשר של הפועל י-ם ניצל זאת וכבש, 0:1.

עד סוף המחצית, בית”ר הגיעה למספר הזדמנויות, אך שוב נתקלה בנדב זמיר. במחצית השנייה, יצחקי ביצע חילופים ואף הוציא את עומר אצילי, בדקה ה-74 זיו בן שימול נכנס וזה גמל לו לאחר 11 דקות, כשסחט פנדל, אליו ניגש ירדן שועה שלא התבלבל ועשה 1:1. עד הסיום, התוצאה נותרה על כנה.

כעת, אחרי שלושה ניצחונות נפלאים, בית”ר כאמור נעצרה עם תיקו מאכזב מבחינתה, אך היא עדיין עלתה למקום השני על חשבון מכבי תל אביב וכשהיא עם 27 נקודות, במחזור הבא תפגוש את בני סכנין. מנגד, הפועל ירושלים יוצאת רק עם המחמאות, פעם נוספת, וזיו אריה, שנמצא כעת במקום ה-13 עם שמונה נקודות, יפגוש ביום שבת את אשדוד ויקווה להשיג ניצחון שני בליגה.

עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)

רועי אלימלך (אורן בן חקון)

מתן חוזז (אורן בן חקון)