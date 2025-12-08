מלכת התיקו: רק 1:1 לאשדוד מול עירוני טבריה

השחקן המצטיין
איתמר שבירו, ציון: 6
שער שלישי ברציפות לחלוץ, שהעניק נקודה יקרה במשחק קשה
השחקן המאכזב
ז'אן פלורן באטום, ציון: 4
כמעט ולא הורגש על כר הדשא
המחזור ה-13 של ליגת העל ננעל היום (שני), כשבין היתר, מ.ס אשדוד רצתה לקטוע את רצף תוצאות התיקו שלה, אך לא השכילה לעשות זאת, גם במשחק ביתי “נוח” נגד עירוני טבריה, שחזרה עם נקודה הביתה וסיימה איתה ב-1:1. נועם מוצ’ה כבש ראשון, איתמר שבירו איזן עבור האורחת.
אלירן חודדה נאלץ להסתדר ללא עידן ברנס ופיטר מייקל שחולים ונשארו מחוץ לסגל. המשחק החל באופן רגוע. שתי הקבוצות ניסו למצוא את הדרך לכיוון שער היריבה, עד שהקבוצה מעיר הנמל לקחה את השליטה, והחלה לטווח על שערו של עידו שרון. רגע לפני הירידה להפסקה, המארחת הצליחה לפרוץ את הסכר, כשנועם מוצ’ה סיים כדור נהדר בנגיעה לרשת.
במחצית השנייה הסיפור היה שונה. הקבוצה מעיר הכינרת התעוררה והתחילה להניע את הכדור טוב יותר. היא באה על שכרה בדקה ה-65, כשאיתמר שבירו ניצל פרצה בהגנה וכבש את שער השוויון, שבעצם קבע את תוצאת המשחק. בתוספת הזמן, עמנואל אדג’יי השאיר את הדרומיים בעשרה שחקנים, לאחר שקיבל צהוב שני.
אף אחד לא היה יכול באמת לבוא בתלונות לחיים סילבס על תוצאות התיקו האחרונות, שכן הן היו מול קבוצות צמרת. הפעם, בביתו, היה מצופה ממנו לקחת את שלוש הנקודות, אך הוא לא עשה זאת, כשהקבוצה הצפונית, שבאה במומנטום שלילי לאחר תבוסה מבית”ר ירושלים, חוזרת הביתה עם תוצאה נהדרת מבחינתה.
מחצית שניה
-
'90+5
- זהו זה! השופט שרק לסיום. מ.ס אשדוד סיימה בתיקו רביעי ברציפות עם 1:1 מאכזב מבחינתה נגד עירוני טבריה
-
'90+2
- אשדוד תסיים את המשחק בעשרה שחקנים, לאחר שעמנואל אדג'יי קיבל צהוב שני
-
'90
- נועם מוצ'ה ספג כרטיס צהוב
-
'84
- חילוף נוסף אצל המארחת. באטום פינה את מקומו לסתיו נחמני
-
'76
- זה כמעט היה המהפך של טבריה! הכדור נשלח שמאלה לאלי בלילתי, שהפציץ וסחט הצלה גדולה מקארול נימצ'יסקי
-
'74
- חילוף גם באשדוד. נהוראי דבוש החליף את רועי גורדנה
-
'73
- אוסמן מוחמד פינה את מקומו ליונתן טפר
-
'73
- חילוף כפול אצל טבריה. דניאל גולאני עלה במקום ירין סוויסה
-
'70
- כרטיס צהוב נשלף לרועי גורדנה
-
'65
- שער! טבריה השוותה ל-1:1: האורחת הניעה כדור יפה במרכז המגרש. הכדור הגיע לגיא חדידה, ששלח לעומק את איתמר שבירו. האחרון בעט בנגיעה לפינה הקרובה ולרשת
-
'64
- חילוף ראשון במשחק. שלו הרוש החליף את אורי עזו אצל אשדוד
-
'53
- מתפרצת אשדודית נהדרת, שבסיומה באטום שלח מסירה ליוג'ין אנסה בצד הרחוק. האחרון בעט חזק, אך עידו שרון ירד נהדר והציל
מחצית ראשונה
-
'44
- שער! אשדוד עלתה ל-0:1: הנה זה בא! חטיפת כדור של המארחת במרכז המגרש הובילה למסירה טובה ימינה לכיוון לני נאנג’יס, שהעביר רוחב טוב לנועם מוצ’ה, שסיים בנגיעה פנימה
-
'41
- שוב הכדור הלך שמאלה לעזו, שניסה בעיטה ברגל שמאל, אך הכדור פגע ברשת החיצונית
-
'39
- כדור חזר לגורדנה, שניסה בעיטת יעף מחוץ לרחבה, אך היא עלתה מעל השער
-
'33
- אוסמן מוחמד קיבל את הצהוב הראשון של טבריה במשחק
-
'29
- מצב גדול למארחת! רועי גורדנה העלה כדור חופשי גדול לרחבה שפגש את רגלו של ז'אן פלורן באטום, אך החלוץ שלח אותו מעל השער
-
'25
- מצב לא רע בכלל לטבריה. פריצה בצד ימין הובילה לכדור רוחב טוב שהלך לירין סוויסה, שבעט חלש לידיים של השוער
-
'21
- גם לני נאנג'יס של המארחת קיבל צהוב
-
'16
- עמנואל אדג'יי של אשדוד ראה את הצהוב הראשון במשחק
-
'6
- ניסיון ראשון של אשדוד. לאחר חילופי מסירות, הכדור הגיע לאורי עזו, שניסה להפתיע בבעיטה מהירה מזווית קשה, אך הכדור חלף ליד הקורה
-
'1
- השופט יובל שטיין הוציא את המשחק המסקרן בי"א לדרך!