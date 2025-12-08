"אוהב את אלה שמחאו כפיים ואלה ששרקו בוז"

נאפולי רשמה אמש (ראשון) 1:2 גדול על יובנטוס של האקס, לוצ’אנו ספאלטי, ניצחון שהעלה את האלופה בחזרה אל המקום הראשון, לפחות זמנית, עד שמילאן תתארח הערב ב-21:45 אצל טורינו. מי שכיכב עם צמד היה החלוץ שהגיע הקיץ לקבוצה ממנצ’סטר יונייטד, רסמוס הויילון.

"אני מרוצה”, אמר הויילון בסיום המשחק. "הבקעתי צמד ועבור חלוץ הדבר הכי חשוב זה השערים, אבל אני שמח גם על הניצחון ועל רוח ההקרבה של כולם. אני מודה לספסל ולכן, אחרי שכבשתי, הצבעתי עליהם. הם הציעו לי לתקוף מהמרכז, לנצל את השטח. מעבר לשערים, אני גם עושה דברים אחרים, למשל הלחץ, אני שומר על הקבוצה גבוהה. אנחנו נהנים מהתקופה הזו, המקום הראשון בטבלה".

מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, אמר: “יש לברך את השחקנים ואנחנו חייבים להמשיך לומר תודה, תודה, תודה. ברגע של קושי גדול מבחינת פציעות, אנחנו עושים דברים מדהימים, אלה שמשחקים תמיד מגיבים בתחושת אחריות גדולה. השחקנים ‘גדלו’ מאוד וזה ממלא אותי בגאווה, הם מרגישים מה אנחנו עושים ומבינים את התקופה הספציפית שאנחנו עוברים. התוצאות מדהימות”.

האלופה כאן: 1:2 אדיר לנאפולי על יובנטוס

קבלת הפנים ליובנטוס ולאקס, לוצ’אנו ספלאטי, שהוביל בעונת 2022/23 את נאפולי לאליפות היסטורית, שבר בצורת בת יותר מ-30 שנה, עשה קעקוע על זרועו ונשבע שלא יאמן אף קבוצה אחריה, הייתה לא פשוטה. האוטובוס של שחקני הגברת הזקנה נרגם באבנים והמאמן קיבל שריקות בוז באצטדיון דייגו מראדונה. למרות זאת, הוא סירב ‘ללכלך’ על האקסית, ואמר: "אני אוהב את אלה שמחאו לי כפיים וגם אוהב את אלה שצעקו לי בוז”.

ספאלטי הוסיף: “נאפולי השתפרה. מה שהשגתי שם השפיע גם כלכלית – כמה כסף הכנסנו לקופת המועדון, כסף שעזר לבניית נאפולי החדשה גם כן. למרות הכל, "הרגשות שלי היו היום מדהימים. כשהאצטדיון הזה מתחיל לקרוא קריאות שאני מכיר בעל פה, נוצרת אווירה ייחודית. מבחינה מקצועית, אנחנו יכולים להיות טובים יותר, אני בטוח בזה. אנחנו יכולים וחייבים. קנאן יילדיז? הוא יכול להיות טוב יותר”.