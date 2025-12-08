סלוט עשוי לגרוע את מוחמד סלאח מהסגל לאינטר

התקופה האחרונה של ליברפול לא נראית זוהרת במיוחד, זאת לאור תוצאות הקבוצה במשחקים האחרונים ולנוכח מיקומה הנמוך יחסית בטבלה כשהיא במקום התשיעי. נוסיף לכך את העובדה שהמייטי רדס ביצעו רכשים מאסיביים בקיץ ולאחרונה נוספה סאגה נוספת, מצבו של כוכב הקבוצה, מוחמד סלאח.

לאחר המשחק האחרון, שנערך מול לידס והסתיים ב-3:3 מאכזב לאדומים, כוכב הקבוצה התראיין לכלי התקשורת האנגליים והתלונן לגבי מצבו בקבוצה כשטען כי “זרקו אותו מתחת לאוטובוס”. השחקן בן ה-33 טען בנוסף כי אין לו יותר קשר עם ארנה סלוט, מאמן הקבוצה.

הבוקר (שני), הקבוצה מצפון אנגליה תערוך אימון מסכם לפני הטיסה לאיטליה, לקראת המפגש הקריטי מול אינטר מחר, כאשר באנגליה מספרים כי המאמן ההולנדי ככל הנראה נוטה שלא לשתף את הכוכב הוותיק במשחק מול סגנית אלופת איטליה.

ארנה סלוט (IMAGO)

מי שבוחנות את המצב מקרוב הן לא אחרות מקבוצות הליגה הסעודית, אל הילאל ואל איתיחאד, שניסו לרכוש בעבר את המצרי תמורת 150 מיליון ליש”ט, אך לא צלחו במשימתן. המצב הנוכחי עלול לזרז את סיום עידן סלאח בליברפול, כשהשחקן צפוי למשוך תשומת לב מלא מעט מועדונים בחלון הקרוב.

בעוד שמוחמד סלאח אמור להתייצב בסגל נבחרת מצרים לגביע אפריקה בעוד כשבוע, הוא רמז בראיון כי ייתכן והוא כבר שיחק את משחקו האחרון במדי ליברפול.