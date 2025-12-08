יום שני, 08.12.2025 שעה 15:33
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2417-1815אברטון6
2321-2515ברייטון7
2317-1815סנדרלנד8
2324-2415ליברפול9
2218-2515טוטנהאם10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

סלוט עשוי לגרוע את מוחמד סלאח מהסגל לאינטר

לאחר שהמצרי תקף את המועדון בו הוא משחק בראיון בוטה, באנגליה טוענים שהמאמן שוקל ברצינות לא להטיס את כוכב ליברפול לאיטליה למשחק בליגת אלופות

|
מוחמד סלאח, ממשיך לחטוף (IMAGO)
מוחמד סלאח, ממשיך לחטוף (IMAGO)

התקופה האחרונה של ליברפול לא נראית זוהרת במיוחד, זאת לאור תוצאות הקבוצה במשחקים האחרונים ולנוכח מיקומה הנמוך יחסית בטבלה כשהיא במקום התשיעי. נוסיף לכך את העובדה שהמייטי רדס ביצעו רכשים מאסיביים בקיץ ולאחרונה נוספה סאגה נוספת, מצבו של כוכב הקבוצה, מוחמד סלאח.

לאחר המשחק האחרון, שנערך מול לידס והסתיים ב-3:3 מאכזב לאדומים, כוכב הקבוצה התראיין לכלי התקשורת האנגליים והתלונן לגבי מצבו בקבוצה כשטען כי “זרקו אותו מתחת לאוטובוס”. השחקן בן ה-33 טען בנוסף כי אין לו יותר קשר עם ארנה סלוט, מאמן הקבוצה.

הבוקר (שני), הקבוצה מצפון אנגליה תערוך אימון מסכם לפני הטיסה לאיטליה, לקראת המפגש הקריטי מול אינטר מחר, כאשר באנגליה מספרים כי המאמן ההולנדי ככל הנראה נוטה שלא לשתף את הכוכב הוותיק במשחק מול סגנית אלופת איטליה.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

מי שבוחנות את המצב מקרוב הן לא אחרות מקבוצות הליגה הסעודית, אל הילאל ואל איתיחאד, שניסו לרכוש בעבר את המצרי תמורת 150 מיליון ליש”ט, אך לא צלחו במשימתן. המצב הנוכחי עלול לזרז את סיום עידן סלאח בליברפול, כשהשחקן צפוי למשוך תשומת לב מלא מעט מועדונים בחלון הקרוב.

בעוד שמוחמד סלאח אמור להתייצב בסגל נבחרת מצרים לגביע אפריקה בעוד כשבוע, הוא רמז בראיון כי ייתכן והוא כבר שיחק את משחקו האחרון במדי ליברפול. 

