עובר ל-MLS: בנימין צפוי לחתום בקרוב בדאלאס

קשר הפועל תל אביב ונבחרת הצעירה, רן בנימין, צפוי לסיים את דרכו במועדון כבר בסוף השבוע ולעבור לדאלאס מליגת ה-MLS.

הפועל תל אביב תקבל על העסקה כ-1.6 מיליון דולר ותשמור גם על 10% ממכירה עתידית. דאלאס משלמת יותר מסעיף השחרור של השחקן, ולכן העסקה כבר סגורה. בנימין עצמו יחתום על חוזה לשלוש שנים וירוויח כ-350 אלף דולר לעונה.

בנימין, בן 21 מיישוב עומר, היה חלק מסגנית אלופת אירופה לנוער ושיחק גם במונדיאליטו עם הנבחרת הצעירה. עכשיו הוא יקבל הזדמנות ראשונה בקריירה מעבר לים וגם ישפר משמעותית את תנאי השכר שלו. בקדנציה שלו בהפועל תל אביב רשם 91 הופעות בכל המסגרות, כבש 10 שערים והוסיף 9 בישולים.

סתיו טוריאל (שחר גרוס)

בהפועל תל אביב מבינים שהעזיבה של בנימין מחייבת תגובה, ובמועדון ינסו להשאיר את סתיו טוריאל על ידי חתימה על חוזה חדש במטרה לשנות סעיף השחרור שלו, שעומד כיום על כשני מיליון אירו.