קרבחאל: זו הרמה שלך ואז אתה בוכה במסע"ת?

לומר שהבלאגן חוגג בריאל מדריד זה חתיכת אנדרסטייטמנט. כאוס שורר אצל הבלאנקוס אחרי ההפסד הסוער אמש (ראשון) 2:0 לסלטה ויגו בסנטיאגו ברנבאו, שהותיר את צ’אבי אלונסו בצרות. לא רק שמעמדו הופך למעורער מאוד אחרי שני ניצחונות בלבד בשבעת המשחקים האחרונים, הוא גם יצטרך לאלתר ללא מגינים במשחקי הליגה הבאים.

ודווקא אחד שלא אמור לשחק בקרוב, דני קרבחאל הפצוע, עומד במוקד בתקשורת של מדריד. לפי הדיווחים בספרד – וזה גם נכלל בדו”ח השיפוט – קפטן ריאל שלא נכלל בסגל וירד ליציע בלבוש אזרחי, ירד אל אזור חדרי ההלבשה, שזה משהו שכיח אצל שחקנים שלא משחקים, אך לאחר השריקה התערב בעימות שנמשך גם מחוץ למגרש.

על פי דו"ח השופט אלחנדרו קינטרו גונסאלס, קרבחאל התעמת מולו בתום המשחק ואמר לו: “זו הרמה שלך ואז אתה בוכה במסיבת העיתונאים?”. מאחר שלא היה רשום בטופס המשחק, קרבחאל לא הורחק בזמן אמת ולא קיבל כרטיס, אך דבריו נרשמו בדו"ח ועלולים להוביל לקנס כספי, כשסנקציה של הרחקה אינה צפויה להשפיע, שכן הוא פצוע ממילא.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

מעבר לכך, דו"ח השיפוט מציג ערב נפיץ במיוחד עבור ריאל, שבו שישה שחקנים מהצד הלבן ספגו כרטיסים, כולל אזהרה לג'וד בלינגהאם על כניסה למגרש ללא אישור לאחר טיפול. פראן גארסיה הורחק לאחר שתי כניסות קשות בתוך דקה וייאלץ להחמיץ את המשחק הבא בליגה מול אלאבס, מה שמעמיד את צ'אבי אלונסו בפני בעיית סגל חריגה בחוליית ההגנה: רק אנטוניו רודיגר וראול אסנסיו זמינים מתוך עשרה שחקני הגנה, כאשר שישה פצועים ושניים מושעים.

לפי דו"ח השיפוט, אלברו קאררס ואנדריק, שגם הוא הורחק על הספסל, קיללו את השופט ואף היה צריך להרגיע אותם. קאררס עומד בפני שני משחקי הרחקה לכל הפחות בשל דברי "אתה גרוע מאוד" לשופט, בעוד אנדריק שלא שיחק בכלל, רץ בצעקות לעבר השופט הרביעי וחבריו היו צריכים להחזירו בכח לספסל. הוא צפוי לעונש דומה שיסיים עבורו את העונה בריאל מדריד, רגע לפני המעבר לליון בחלון הקרוב.