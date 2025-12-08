הסיפורים המופלאים מאחורי ניצחון סלטה במדריד

יאגו אספאס עשה אתמול (ראשון) היסטוריה עבור איזור שלם. הוא הכדורגלן הראשון אי פעם מחבל גליסיה שערך את הופעתו ה-400 בליגה הספרדית הראשונה, וזה לא דבר של מה בכך. מתוך המשחקים האלה, 386 היו במדי סלטה ויגו אהובתו. 14 הנוספות היו בשורות סביליה, אליה נדד בעונת 2014/15 בהשאלה אחרי הרפתקה כושלת בליברפול. התקופה הזו לימדה אותו שאין כמו בבית, ומאז הוא חזר לתכלת של סלטה. לתמיד. הוא יפרוש שם, והאוהדים באצטדיון הבלאידוס חוששים שזה עלול לקרות כבר בתום העונה הנוכחית. החלוץ בן ה-38 חתום עד קיץ 2026, וייתכן שזה החוזה האחרון בקריירה שלו. כולם היו רוצים לראות את החיוך עלו על המגרש לנצח, אבל לכל דבר טוב יש סוף.

אם כך יהיה, הרי שאתמול היה ביקורו האחרון של גיבור ויגו בסנטיאגו ברנבאו. אם כך יהיה, היה זה משחקו הלפני האחרון מול ריאל מדריד באופן כללי. וזה גם היה הזמן להיסטוריה פרטית נוספת, כי בכל חייו לא ניצח אספאס את האימפריה הלבנה מהבירה. לברצלונה הוא נוהג לעשות חיים קשים, אבל מאזנו מול ריאל בליגה היה קטסטרופלי ממש. 21 המפגשים הניבו 19 הפסדים ועוד שתי תוצאות תיקו – האחרונה שבהן ב-2020. מאז, ידעה סלטה רק הפסדים, וגם אם נתנה פייט מצוין זה נגמר באכזבות.

בכלל, הניצחון האחרון שלה על ריאל היה אי שם במאי 2014, כלומר בדיוק כאשר אספאס ישב על הספסל באנפילד. ביש מזל שכזה – הוא נעדר מהקבוצה בדיוק כשהיה צריך להיות שם. צ'אבי אלונסו דווקא היה בצד המפסיד, רגע לפני שעזב את ריאל לטובת באיירן מינכן. ואם רוצים להיזכר בניצחון האחרון של סלטה בברנבאו, צריך להרחיק עד נובמבר 2006. אז, לפני 19 שנה בדיוק, השיגו הגליסיאנים 1:2 דרמטי על חשבון הקבוצה המפוארת של פאביו קאפלו שהציגה את ראול, רונאלדו ורוביניו בחוד. בסיום אותה עונה, לקחה ריאל אליפות בקרב צמוד מאוד מול ברצלונה, ואילו סלטה ירדה לליגה השנייה באופן סנסציוני ומתסכל על חודה של נקודה. ההישג במדריד לא עזר לה בסופו של דבר, והזיכרון המתוק ממנו מהול בעצב.

יאגו אספאס מראה אהבה לסמל (La Liga)

בדיעבד, הירידה הזו היטיבה עם אספאס. הוא גדל באקדמיה של המועדון, אבל לא ממש ספרו אותו שם, והוא בילה הרבה יותר מדי זמן בקבוצת המילואים בליגה השלישית. כאשר סלטה עצמה נשרה לליגה השנייה, היה לו קל יותר לפלס בהדרגה את דרכו לסגל הבכיר. הוא עשה זאת סופית רק בגיל 22, השתדרג, ובעונת 2011/12 הוכיח את עצמו סוף כל סוף והפך לאליל האוהדים כאשר הבקיע 23 שערים כדי לסייע לקבוצה לחזור למקומה הטבעי בלה ליגה. סקאוטים החלו התעניין בו, ובחלוף שנה הוא כבר נמכר לפרמייר ליג – במה שהתברר כטעות מרה מאוד. האם היה מצליח לו סלטה הייתה ממשיכה בליגה הבכירה ללא מעידות? אין לדעת. אולי העם הגליסיאני היה מפסיד אגדה.

ואולי הוא באמת הפסיד אגדה אחרת כאשר קלאודיו חיראלדס חתם באקדמיה של ריאל מדריד ב-2001. הוא נולד בפרבר של ויגו, אהד את סלטה מאז שהוא זכר את עצמו, והיה נער עם חוכמת משחק נהדרת ורגל שמאל מבריקה. הוא העריץ את אלכסנדר מוסטובוי ובקושי נשם כאשר הכדור הגיע לרגליו של הצאר הרוסי. גם חיים רביבו היה עילוי עבורו, הרי הוא היה קיצוני שמאלי כמוהו. מגלי הכישרונות מהבירה איתרו אותו בקבוצה שכונתית ושכנעו את הוריו לשלוח את הנער בן ה-13 לקאסטייה. זה לא עבד. הגעגועים לגליסיה היו עזים, ומוסר העבודה של חיראלדס לא היה משהו בלשון המעטה. חוץ מזה, מאמני הנוער החליטו לשבץ אותו כמגן שמאלי, והוא לא אהב זאת במיוחד.

כך או כך, היה לחיראלדס משחק אחד בלבד בקבוצת המילואים של ריאל בליגה השלישית. זה קרה ב-2007, והיריבה – באופן אירוני וסמלי ביותר – הייתה קבוצת המילואים של סלטה. אספאס, המבוגר ממנו בחצי השנה, שיחק מולו. לו מישהו היה מספר אז שאחד מהם יאמן את השני בחלוף כמעט שני עשורים, והם ינצחו ביחד את ריאל, הם לא היו מאמינים. אלא שהמציאות עולה על כל דמיון. חיראלדס בילה את הקריירה על הדשא בקבוצות קטנות בגליסיה, ובשלב מסוים השלים פרנסה כסוכן ביטוח.

קלאודיו חיראלדס (IMAGO)

כאשר תלה את הנעליים, החליט חיראלדס שעדיף לאמן ילדים, התרגש להצטרף לצוות המקצוע בקבוצת הבת של סלטה והחל את דרכו למעלה. הוא ממש לא תכנן לקבל לידיו את הקבוצה הראשונה כבר בתחילת 2024, בהיותו בן 36. הוא הרי צעיר מאספאס, זוכרים? ואולם, ההנהלה הייתה לחוצה כאשר הקבוצה נקלעה לקרבות תחתית והוחלט לפטר את רפא בניטס. אז חיראלדס הוזעק על תקן פתרון זמני, ניצח במשחק הבכורה שלו ולא הסתכל לאחור. בעונה שעברה הוא הצעיד את סלטה להעפלה מפתיעה לליגה האירופית, והחיבור שלו לקהל קרוב לשלמות. הוא אחד מהם, הוא חי ונושם סלטה כמו אספאס. והוא גם מוכן לקדם שחקנים עולים מהאקדמיה שחיים ונושמים סלטה כמוהו.

אתמול היו בברנבאו 5 גליסיאנים בהרכב. הוותיק שבחבורה הוא החלוץ המרכזי בורחה איגלסיאס, והיתר צעירים. המגן הימני סרחיו קאריירה הוא יליד ויגו. גם הבלם חאבי רודריגס, הקשר מיגל רומן והחלוץ פאבלו דוראן עברו דרך המילואים של סלטה. הם היו ילדים קטנים כאשר סלטה רשמה את ניצחון החוץ הקודם על ריאל, חלקם בכלל לא זוכרים אותו. והם באו לשם נחושים לשכתב את ההיסטוריה. המוטיבציה שלהם הייתה בשמיים, והחיזוק שקיבלו מיוצאי ברצלונה אוסקר מינגסה ואילאיש מוריבה בהחלט תרם. היה להם עוד אקס בארסה שהוא בכלל בוגר ריאל – מרקוס אלונסו הוותיק, שאולי פגש בזמנו את חיראלדס באקדמיה הלבנה. והתלכיד הזה התעלה על אוסף כוכבי העל של ריאל שלא ממש השכילו להשתלב ביחד.

אולי היה צריך לפגוש שוב את צ'אבי אלונסו כיריב כדי להשיג את הניצחון המיוחל הזה? המאמן קיפץ על הקווים בעצבים, וגם שחקניו החלו לאבד את העשתונות אחרי שער היתרון המרהיב של וויליוט סבדברג השבדי, שנכנס במחצית במקום דוראן ולא נשמר ברחבה כאשר בריאן סראגוסה הפעלתן העביר אליו כדור רוחב. קיליאן אמבפה החמיץ את ההזדמנות היחידה שנפלה לרגליו, ויניסיוס השתדל אך ניסה לא פעם ללכת עם הראש בקיר, והביטחון העצמי של ריאל הפך לתסכול כאשר ריח של סנסציה עמד באוויר. פראן גרסיה הורחק, אלברו קאררס הלך בעקבותיו, והנה לכם עוד פיסת היסטוריה מיוחדת. הפעם הקודמת בה ספגו שני שחקני ריאל כרטיסים אדומים בברנבאו הייתה לפני 20 שנה בדיוק. היו אלה דייויד בקהאם ותומאס גראבסן בהפסד 2:1 לוולנסיה.

שחקני סלטה ויגו מאושרים (IMAGO)

ואז הצטרף לחגיגה יאגו אספאס. בגילו הוא לא תמיד בהרכב, וחיראלדס סבר שלא יוכל לבצע את הלחץ הנדרש, אבל את משחקו ה-400 הוא רצה לקיים בברנבאו, ובדקה ה-88 עלה כדי לשמור על היתרון השברירי. בפועל, הוא הספיק לבשל באמנות שער נוסף של סבדברג שהשלים צמד והשלים את ההשפלה של ריאל. מתי היה עוד מישהו שטייל כך מול טיבו קורטואה במבצרו וגילגל את הכדור לרשת כאילו היה זה משחק אימון? 0:2 לסלטה ויגו! המשבר בריאל מתעצם, וזו הפעם הראשונה בה לא כבשו הלבנים שער במשחק בית מאז התבוסה 4:0 בקלאסיקו לפני יותר משנה.

עד כמה זה חריג? ובכן, אם אתם שואלים מתי שמרה סלטה על רשת נקייה בסנטיאגו ברנבאו, אז זה קרה במרץ 1977 כאשר ויסנטה דל בוסקה עוד היה קשר. זה נגמר אז 0:0. מתי סלטה ניצחה את ריאל במדריד בלי לספוג? ובכן, זה לא קרה מעולם. אתמול הייתה זו הפעם הראשונה בכל תולדות סלטה, עם המאמן הכי מקומי שאפשר לדמיין, שחקנים מקומיים וכוכב על מקומי שאחראי לציון דרך מופלא עבור כל חבל גליסיה.

והיה גם השוער הרומני יונוץ ראדו, שבילה את רוב הקריירה באיטליה, וחתם בסלטה בקיץ. עבורו היה זה הביקור הראשון בחייו בסנטיאגו ברנבאו, ולכן גם תמונת אחותו הובאה לשם לראשונה. אמה, שהייתה הבת הבכורה במשפחה, סבלה מבעיות במערכת החיסונית והלכה לעולמה ב-2006 בגיל 14. יונוץ, שהיה אז בן 9, הבטיח שייקח את החולצה עם דיוקנה לכל מקום בו ישחק, ויקדיש את כל הישגיו לזכרה. אתמול אמה ראדו ניצחה את ריאל, ומגיע לאחיה להיות השוער הראשון אי פעם שעושה זאת עם רשת נקיה.