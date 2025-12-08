לאזטיץ' במסע"ת פתוחה: אני מחויב ב-100%

הכותרות סביב ז’רקו לאזטיץ’ אחרי המשחק אמש (ראשון) בעקבות הראיון הטלוויזיוני שלו בסיום ה-1:0 להפועל באר שבע היו לא מחמיאות בלשון המעטה, אך דווקא במסיבת העיתונאים מיד לאחר מכן בחדר התקשורת בטרנר, הוא היה הכי פתוח שאפשר היה לשמוע אותו מאז אירועי השבוע שעבר. מאמן מכבי תל אביב השיב לכל השאלות, בפירוט, וגם זרק כמה בדיחות לאוויר. בין השורות וגם לא ביניהן ניתן היה להבין כי המאמן כועס על העיתונאים שמסקרים אותו באופן קבוע והוא הרגיש בנוח יותר מול עיתונאים שהוא פוגש פעמיים בעונה.

רואים הרבה מתח ולחץ במכבי ת”א, העימות של יחזקאל עם אנדרדה, יש איך לפתור את זה?

”אנחנו נפתור את זה. נורמלי מה שקרה בתקופה הזאת וזה אולי קורה כשאנחנו לא משחקים כמו שצריך על הדשא”.

אתה לא חושב שהיה מקום להכניס מוקדם יותר את אנדרדה ו-וארלה?

”עכשיו אחרי שלא הצלחנו לכבוש, כן, 100%, אני אשם בכך שלא שיניתי קודם. הייתי מרוצה מאיך ששיחקנו, לפעמים לא קל לעלות מהספסל ולעשות משהו במשחקים כאלה, זו הסיבה שלא עשיתי חילוף קודם. הייתה לנו גם פעימה אחת במחצית הראשונה, לעלי (קמארה) הייתה רגישות בשריר הירך ורצינו לראות מה קורה איתו אז היו כמה דברים שהשפיעו והייתי צריך לפתור אותם. אנחנו לא מרוצים מהתוצאה אבל ההופעה הייתה אחת הטובות ובשלב הזה של העונה זה חשוב מאוד עבורי”.

לאזטיץ': "קיבלתי הרבה כבוד ואהבה מאנשים"

מה יש לך להגיד על הסיבוב הראשון של מכבי?

”אנחנו מנתחים הכל אחרי כל סיבוב איפה אנחנו ומה מצבנו, יש רגשות ויש עובדות. עד ההתפרקות מול בית”ר היינו כמעט מושלמים עם שתי תוצאות תיקו בלבד, כמעט לא ספגנו, פנדל מוחמץ מול סכנין והפנדל שספגנו מול חיפה בסיום – על זה איבדנו 4 נקודות. אח”כ הגיעו 20 דקות מול בית”ר שפתאום לא היינו אנחנו בכלל וספגנו בדקות האלה יותר מכל 9 המשחקים שהיו קודם, זה יצר אפקט גדול מאוד על הקבוצה ועל כולם. אנחנו לא במקום בו אנחנו רוצים להיות אבל ראינו נגד ב”ש תהליך טוב, שחקנים צעירים עם אומץ, יש לנו עתיד ואם אתה שואל אותי אז אחרי המשחק אני הרבה יותר אופטימי שנעמוד במטרה שלנו בסיום העונה”.

הרבה דיבורים בתקשורת על עומרי גלזר בינואר, ראינו את אופק מליקה בהופעה מרשימה.

”מי מדבר? אתם העיתונאים? אוקיי, אין כלום עם גלזר”.

בעונה שעברה מה שעשה את ההבדל בין מכבי ת”א להפועל ב”ש היה שאתם ניצחתם פעמיים, העונה עד כה זה התהפך. ב”ש הכי טובה בישראל?

”אני זוכר אותך ממסיבת העיתונאים האחרונה פה (צחק). הם במקום הראשון ואני מברך אותם. לא זוכר ששמעתי את זה מהצד השני. אני תמיד מברך אותם ונותן להם הרבה קרדיט, גם בסיום העונה שעברה כאשר סיימנו ראשונים. ברגע הזה – הם ראשונים. אבל לצערם ולטובתנו, אנחנו לא במאי. עד מאי – כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת שלי פה, אנחנו האלופים ונראה במאי הקרוב מי יהיה האלוף לעונה הבאה”.

באופן אישי, האווירה סביבך לא מכבדת אותך?

”אני לא יכול להגיד את זה. במסיבת העיתונאים הקודמת דחיתי את השאלות האלה, אבל אותך (העיתונאי ששאל את השאלה) אני מחבב אז אענה לך שהרגשתי הרבה אהבה וכבוד בישראל מהרגע הראשון שלי פה. כל מה שאתה מדבר עליו בנוגע לאווירה סביבי, זה מגיע מעיתונאים, מחלק מהאוהדים, מהרשתות החברתיות, אבל אני לא עוקב אחרי זה הרבה. אני מרגיש טוב מהרגע הראשון בישראל, קיבלתי הרבה תמיכה במיוחד בתקופה האחרונה, אבל יש גם אנשים שלא תומכים ויש אנשים שלא אוהבים אותי. אף פעם לא הבטחתי שנהיה ראשונים כל הזמן וננצח כל משחק, אף אחד לא יכול להבטיח את זה, אבל המחויבות שלי ושל הצוות שלי היא ב-100% ונמשיך ככה, ואני מקווה שנעמוד במטרה שלנו לעונה הזאת”.

המשחק הבא יהיה מול שטוטגרט והוא מגיע מהר מאוד.

”זה לוח הזמנים, אבל אחרי המשחק נגדם יש לנו כמעט חודש וחצי של משחקים רק בתחרויות הישראליות, זו תהיה הפסקה קצרה עבורנו ונוכל לנשום קצת. זה לוח הזמנים שלנו כבר שנה וחצי, נתכונן היטב למשחק המאוד קשה שם”.