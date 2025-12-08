יום שני, 08.12.2025 שעה 11:38
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

זה לא עוד הפסד: הכיסא של צ'אבי אלונסו רועד

האזינו לפודקאסט אחרי ה-2:0 מול סלטה: ריאל בהתפרקות, הבלאגן חוגג, המאמן לא מביא שום בשורה ונדמה שגם מאבד אחיזה בקבוצה, והעזרה שאמבפה לא מקבל

צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

עד לפני קצת יותר מחודש, ריאל מדריד הייתה במקום הראשון בטבלה ובפער של 5 נקודות מעל ברצלונה, אבל מאז הקבוצה בדעיכה - ואמש (ראשון) הכל התהפך ובארסה עלתה לפער של ארבע נקודות מעליה, בעוד הבלאנקוס נשרו למקום השני. ריאל הפסידה 2:0 לסלטה ויגו בסנטיאגו ברנבאו במסגרת הליגה הספרדית והקבוצה איבדה את הראש.

אסי ממן, אושרי דודאי וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט ריאל מדריד ב-ONE: היכולת חלשה כבר זמן רב ושיטת המשחק לא מבריקה, אבל עכשיו הבלאגן חוגג על הדשא והכיסא של צ’אבי אלונסו כבר רועד. זה לא עוד הפסד.

המאמן לא מביא שום בשורה ונדמה שהוא גם מאבד אחיזה בקבוצה, ריאל הרימה ידיים וההרחקות בכרטיסים האדומים של המגינים השמאליים בדקות הסיום מראים על התפרקות שלא אופיינית לריאל מדריד.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

וגם: הביקורות הגדולות על המאמן, החולייה המסייעת של קיליאן אמבפה לא תורמת מספרים, הפציעה של אדר מיליטאו, ולאן הולכים מכאן? למשחק נגד מנצ׳סטר סיטי וארלינג הולאנד.

