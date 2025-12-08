"התרגלנו שאבדיה מדהים, אך זו הופעה טובה"

פורטלנד ודני אבדיה הפסידו הלילה (בין ראשון לשני) 119:96 לממפיס. כוכב ה-NBA הישראלי סיים עם 17 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, כאשר למעשה נעצר אחרי חמישה משחקים ברציפות בהם סיפק לפחות 25 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים.

ב’בלייזרס אדג’’ ניתחו את ההופעה של אבדיה: “התרגלנו למשחקים מדהימים ומספרים ראוותניים של דני העונה. זה גורם למשחק מכובד מאוד של 17 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ביעילות טובה להיראות די שטחי בהשוואה למשחקים הקודמים”.

עוד הוסיפו: “למרות שזו הייתה הופעה טובה, אבדיה לא הצליח הפעם להשאיר את פורטלנד במשחק הזה לבדו כמו שהוא עשה כבר העונה. גם שלוש זריקות בלבד מקו העונשין לא עזרו. ממפיס עשתה עבודה טובה במיתון השפעתו על עמודת הקליעה וגם שמרה אותו מחוץ לקו”.

דני אבדיה (רויטרס)

לאבדיה גם היה עימות עם רכז הגריזליס ג’ה מוראנט. נתחיל מההתחלה – במהלך המפגש עצמו ברבע השלישי, דני שהגיע לסיטואציה בו הוא יושב על הפרקט, נתקל עם רגלו בסדריק קווארד או ספק הכשיל אותו, מה שגרם לשחקן היריבה למעוד.

בממפיס פחות אהבו את הרגע הזה בלשון המעטה, כשג’ה מוראנט בחר לגשת לאבדיה תוך כדי פסק הזמן כדי להבהיר לו מה הוא חושב. השופט, שחקנים ואנשי צוות אחרים שזיהו את המקרה, הגיעו להפריד כדי שהעניינים לא יתלקחו כמובן.