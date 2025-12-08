יום שני, 08.12.2025 שעה 15:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2196-237320בוסטון סלטיקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
79%2215-239219דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
35%2410-236320פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

"התרגלנו שאבדיה מדהים, אך זו הופעה טובה"

בארה"ב ניתחו את המשחק של הישראלי בהפסד פורטלנד לממפיס: "היכולת המכובדת נראית שטחית ביחס למספרים הראוותניים". ומה היה בעימות עם ג'ה מוראנט?

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד ודני אבדיה הפסידו הלילה (בין ראשון לשני) 119:96 לממפיס. כוכב ה-NBA הישראלי סיים עם 17 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, כאשר למעשה נעצר אחרי חמישה משחקים ברציפות בהם סיפק לפחות 25 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים.

ב’בלייזרס אדג’’ ניתחו את ההופעה של אבדיה: “התרגלנו למשחקים מדהימים ומספרים ראוותניים של דני העונה. זה גורם למשחק מכובד מאוד של 17 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ביעילות טובה להיראות די שטחי בהשוואה למשחקים הקודמים”.

עוד הוסיפו: “למרות שזו הייתה הופעה טובה, אבדיה לא הצליח הפעם להשאיר את פורטלנד במשחק הזה לבדו כמו שהוא עשה כבר העונה. גם שלוש זריקות בלבד מקו העונשין לא עזרו. ממפיס עשתה עבודה טובה במיתון השפעתו על עמודת הקליעה וגם שמרה אותו מחוץ לקו”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

לאבדיה גם היה עימות עם רכז הגריזליס ג’ה מוראנט. נתחיל מההתחלה – במהלך המפגש עצמו ברבע השלישי, דני שהגיע לסיטואציה בו הוא יושב על הפרקט, נתקל עם רגלו בסדריק קווארד או ספק הכשיל אותו, מה שגרם לשחקן היריבה למעוד.

בממפיס פחות אהבו את הרגע הזה בלשון המעטה, כשג’ה מוראנט בחר לגשת לאבדיה תוך כדי פסק הזמן כדי להבהיר לו מה הוא חושב. השופט, שחקנים ואנשי צוות אחרים שזיהו את המקרה, הגיעו להפריד כדי שהעניינים לא יתלקחו כמובן.

