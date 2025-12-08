"מכבי ת"א? ישב בראש, אבל זה רק עוד ניצחון"

הפועל באר שבע התעוררה הבוקר (שני) עם אנחת רווחה גדולה אחרי הניצחון 0:1 אמש על מכבי תל אביב במשחק העונה. בבירת הנגב יודעים שהניצחון לא הגיע ממשחק איכותי, אבל בהחלט מאופי, מלחמה ועמידה בלחץ. בזכות הניצחון, החבורה של רן קוז'וק מסיימת את הסיבוב הראשון במקום הראשון וביום שבת תפתח את הסיבוב השני נגד מכבי נתניה.

"זה ניצחון של גברים, אבל אנחנו נשאר צנועים", אמרו בנגב, "בשלב הזה של העונה אלה עוד 3 נקודות. נכון שישבה לנו בראש העובדה שלא ניצחנו את מכבי תל אביב בעונה שעברה, אבל כמו שאמרנו זה עוד ניצחון. יש לנו הרבה דברים לתקן במקביל, כמו זה שאנחנו כובשים שער ולא ממשיכים את המומנטום".

במועדון החמיאו למאמן רן קוז'וק שהיה מרוצה מהשחקנים שלו על משחק הגנה חכם שהצליח לעצור את רצף הספיגות האחרונות ולשמור על רשת נקייה דווקא במשחק הכי רגיש של העונה עד כה. מי שזכה למחמאות מיוחדות היה איגור זלאטנוביץ', שנראה סוף סוף חד מול השער אחרי תקופה ארוכה שבה קיבל גב וביטחון מרן קוז’וק. הסרבי אמר אמש במסיבת העיתונאים: "אני מכיר את רן הרבה ואני יודע מה הוא רוצה שאני אעשה. הוא נותן לי ביטחון ואני רוצה להחזיר לו בחזרה".

רן קוז'וק ואיגור זלאטוביץ' (רדאד ג'בארה)

גם דן ביטון, שלא מצא את הרשת, קיבל שבחים אחרי שבישל את שער הניצחון במהלך התקפי מרשים במיוחד, שכלל לא פחות מ-24 מסירות מהירות ומדויקות - מהלך שהמחיש את היכולת של באר שבע הישנה והטובה. בבאר שבע ציינו לטובה גם את לוקאס ונטורה, שסחב חצי שני שלם עם כאבים בשריר הירך האחורי והמשיך לשחק למרות זאת, וכן את ניב אליאסי, שספג הערות מקוז’וק במחצית הראשונה ועלה טוב יותר למחצית השנייה.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (שחר גרוס)

לעומת זאת, בקבוצה לא אהבו את התנהגות של האקס שגיב יחזקאל, שלטענת אנשי המועדון ירק לעבר הקהל. במקביל, קינגס קאנגווה, שלא ספג אתמול את הכרטיס הצהוב החמישי, יהיה זמין למשחק הקרוב מול מכבי נתניה ואחריו ימריא להצטרף לנבחרת זמביה באליפות אפריקה.

קוז'וק: "אליפות? יכולים לקחת, זו המטרה"

בבאר שבע יבדקו את אמיר גנאח, שיצא אמש בגלל פציעה. גנאח עשוי להחמיץ את מכבי נתניה במוצאי שבת, כשגם לוקאס ונטורה הרגיש כאבים בשריר הירך האחורי. אופיר דוידזאדה לא הצליח להתגבר על הפציעה שמלווה אותו כבר 3 משחקים, אבל קיים סיכוי שיחזור לסגל נגד נתניה.