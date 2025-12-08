יום שלישי, 09.12.2025 שעה 00:54
חשיבות הניצחון עבור ב"ש, האופי וזלאטנוביץ'

פודקאסט הדרומיים מסכם את ה-0:1 על מכבי ת"א: החזרה לחיים של החלוץ, השער הקבוצתי מהאדירים שהיו העונה, ההתרשמות מדיופ ולקראת מכבי נתניה. האזינו

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)

אחרי שאיכזבה עם תיקו נגד הפועל פתח תקווה במחזור הקודם, הפועל באר שבע ידעה שהתיקון הטוב ביותר יכול להיות במשחק העונה. החבורה של רן קוז'וק התעוררה הבוקר (שני) עם אנחת רווחה גדולה אחרי הניצחון 0:1 אמש על מכבי תל אביב במשחק העונה.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את הניצחון הגדול של באר שבע במשחק העונה על היריבה בצמרת הגבוהה, ביחד עם בית"ר ירושלים, בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. על החשיבות הניצחון והאופי שהראתה הקבוצה, והחזרה לחיים של איגור זלאטנוביץ' באחד השערים הקבוצתיים האדירים שהיו העונה.

עוד בפרק - האופי לנצח את מכבי תל אביב דווקא ביכולת לא מבריקה, ההתרשמות המתגבשת מגיבריל דיופ ועוד. לקראת שבת - האם המשחק נגד היריבה הגדולה מכבי נתניה יהיה קשוח יותר ממכבי ת"א? האזנה נעימה!

/* LAST / NEXT ROUNDs */