שחקני ההתקפה של מכבי מדאיגים - וגם לאזטיץ'

מכבי תל אביב צריכה להיות מודאגת הבוקר (שני) מהרבה דברים, אך בעיקר מזה שהיא בתקופה כזו שבה הפסדים הפכו להיות עניין שגרתי. אם עד עכשיו הם הגיעו בעיקר באירופה, שני ההפסדים האחרונים בליגה לבית"ר ירושלים והפועל באר שבע, היריבות הישירות על האליפות העונה, צריכים להיות תמרור אדום נוסף. ה-1:0 אמש (ראשון) בטרנר היה אולי משקר בעיני הצהובים, הם הרגישו שהם שווים יותר, אך יש גם אמת אחת והיא די מרה מבחינת האלופה - ההתקפה שלה פשוט לא טובה מספיק, ולא רק היא.

בכל פעולה בשליש האחרון, זה צעק לשמיים. אין איכות ואין קור רוח. שחקנים שהיו מניות בטוחות בתחילת העונה ובעונה שעברה, לא מצליחים לתת שום כדור רוחב טוב במשך משחק שבו הם דווקא כן הגיעו הרבה פעמים לאזורים המסוכנים. מכבי ת"א נראית כל כך חסרת קור רוח ורעיונות על סף הרחבה ויש לכך הרבה סיבות. תבניות התקפה שלא עובדות מצד המאמן, לצד שחקנים בתקופה לא טובה אישית, כאלה שתחת עומס, או מי שלא ממש מרבים לשחק ופתאום נזרקים לדשא במקום שתהיה רוטציה מסודרת וטובה מהרגע בו החל הקמפיין בליגה האירופית.

נועם בן הרוש פתח בכל שלושת משחקיה של מכבי תל אביב בשבוע האחרון והיה טוב בכולם. הוא שיחק בהם כמגן שמאלי, מגן ימני וקשר (כנראה לראשונה בחייו). אמש הוא היה ההפתעה הנעימה והמרשימה כשגם כקשר נראה מצוין. זו דוגמה שגם מי שלא שיחקו בכלל והיה אולי הרושם שהם אולי "לא מספיק טובים", דווקא כן טובים מאוד וראויים לדקות. אבל אמש לאזטיץ', במשחק העונה, שוב חזר על הדברים שמובילים לביקורות רבות עליו, ניהול המשחק. חליו וארלה דווקא נכנס לעניינים בחודש האחרון, אז למה אמש הוא לא פתח בהרכב או לא נכנס הרבה יותר מוקדם למשחק?

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

קרווין אנדרדה הביא את השינוי בתיקו נגד אשדוד והיה במחצית טובה נגד הפועל חיפה לפני שהוחלף. אמש עלה בדקה ה-89 כשמכבי ת"א במשך 30 דקות ואף יותר יושבת על הרחבה של באר שבע ולא מצליחה לייצר מספיק. מה הוא אמור להספיק בדקה אחת ותוספת זמן לא ידועה? מה הכניסה שלו הייתה אמורה להביא? למה זה לא קרה 30 דקות קודם? בעונה שעברה כולם תהו מה מצאה מכבי ת"א בפטאצ'י, ובמשך חודשיים אם לא שלושה, התהיות היו מוצדקות מאוד, אבל מה שכן - הוא קיבל הזדמנויות, והרבה. אנדרדה וגם וארלה לא זוכים ל-50% מהקרדיט הזה כאשר המתחרים שלהם לעמדה גם לא מבריקים. למה?

במכבי ת"א ניסו להסביר את המשחקים הקודמים מול בית"ר ואף מול ליון בכך שיש בעיה בלי עלי קמארה ובלי כריסטיאן בליץ', אז הבלם חזר והקשר נפצע שוב, אבל אם נועם בן הרוש יכול להיות כל כך טוב כקשר לראשונה בקריירה שלו בערך, אנדרדה, וארלה ואחרים לא מסוגלים גם להיכנס לעניינים כפי שבן הרוש נכנס בשבוע האחרון? "איך שחקנים ייכנסו לנעליים של אחרים בלי לשחק, בלי לקבל יותר דקות אם בהרכב או כמחליפים?", תהו בסביבת הקבוצה. "אי אפשר להגיד כל הזמן 'אין בליץ' אין בליץ', בליץ' הכי טוב בארץ', איזה מן מסר זה לשחקנים פה? יש פה סגל טוב, תן להם לשחק יותר", הוסיפו.

אם אמש האיכות ההתקפית לא הייתה ומכבי ת"א שוב נתקלה בקושי שלה להביא מספרים משחקני הכנף והחלוצים, ולכך צריך להוסיף את דור פרץ שהיה במשחק רע, אז גם בהגנה היא סבלה מהייטור. הבלם הברזילאי עד עכשיו לא מצליח לעמוד בציפיות והוא נתפס כאשם בגול. הוא יצא עם זלאטנוביץ' ללא סיבה, פירק את קו ההגנה ולא הצליח לחזור בזמן כדי למנוע מחלוץ באר שבע לכבוש. לא הייתה כל סיבה לצאת עם זלאטנוביץ' וכל החור הגיע מכך. אח"כ הוסיף טעות קשה מאוד שנגמרה בשתי הצלות של אופק מליקה (עוד נקודת אור), אך הייתה יכולה לגמור למכבי את המשחק לגמרי.

הייטור מאוכזב בסיום (שחר גרוס)

שגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה בעמיות (רדאד ג'בארה)

לאזטיץ': "קיבלתי הרבה כבוד ואהבה מאנשים"

ועם כל מה שנכתב כאן אינו מספיק, אז יון ניקולאסקו קרע את הרצועה הצולבת והיה גם העימות המוזר בין שגיב יחזקאל לאנדרדה בסיום המשחק ששוב הוציא החוצה תמונה רעה בנוגע לחדר ההלבשה של הקבוצה. המשחק הקרוב מול שטוטגרט הוא מתכון לעוד מפח נפש כבד מדי וימים לא פשוטים צפויים בקריית שלום. השאלה הגדולה היא האם לאזטיץ' באמת יכול להוציא את מכבי ת"א מהימים האלה. אמש הוא היה נשמע בטוח במסיבת העיתונאים כשאמר: "לצערה של באר שבע היא מובילה את הטבלה עכשיו אבל מי שתוביל אותה במאי זו מכבי ת"א", חובת ההוכחה היא כמובן עליו ועל שחקניו שכרגע נראים רחוקים מאוד מזה.