17 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לממפיס

דני אבדיה נעצר הלילה (בין ראשון לשני) אחרי רצף של חמישה משחקים עם לפחות 25 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים בהפסד של פורטלנד לממפיס. הוא סיים עם 17 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים ב-119:96 מול הגריזליס 13:11), והבלייזרס ירדו למאזן 15:9.

אבדיה קלע ב-7 מ-14 מהשדה, 2 מ-4 ל-3 ו-1 מ-3 מקו העונשין ב-31 דקות. היו לו גם שלוש חטיפות וחסימה, אבל גם חמישה איבודים.

ממפיס ברחה כבר במחצית הראשונה ליתרון 20 הפרש ושלטה לחלוטין בקצב. הבלייזרס קלעו רק 35% מהשדה ורשמו לא פחות מ-14 איבודים עד ההפסקה, שסייעו לגריזליס לעלות ל-46:66 - שיא עונתי שלילי מבחינת פורטלנד ביחס לכמות נקודות במחצית.

דני אבדיה (רויטרס)

ג’רמי גרנט עוד ניסה להשאיר את האורחים בתמונה עם 21 נקודות, ובפתיחת הרבע השלישי הגיע רגע של תקווה: ריצת 3:19 צימקה ל-69:65 בלבד. אבל מכאן, ממפיס חזרה לשלוט - סנטי אלדמה להט עם 22 נקודות, ג’יילן וולס וקנטביוס קולדוול-פופ הוסיפו 16 כל אחד, וג’וק לנדייל תרם 15 בדרך לניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים.

מנגד שיידון שארפ קלע 17 נקודות וטומאני קמארה 13 אצל פורטלנד, שהגיעה למשחק ללא שני הסנטרים הבכירים שלה: דונובן קלינגן שנעדר משחק שני ברציפות בשל חבלה בשוק שמאל ורוברט וויליאמס השלישי שנגרע מהסגל ברגע האחרון עקב מחלה. מי שפתח הוא יאנג הנסן, הרוקי הסיני (2.18 מ’) שנבחר במקום ה-16 בדראפט. במשחקו הראשון בחמישייה הוא תרם ארבע נקודות וחמישה ריבאונדים, אך התקשה מול האגרסיביות של הגריזליס.