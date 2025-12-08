יום שני, 08.12.2025 שעה 11:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

יואב כץ לא ממהר לזעזע, יחכה עד לאחרי טבריה

הבעלים מאוכזב אחרי ה-4:3 של הפועל חיפה לנתניה ("זה נראה גרוע"), אך ימתין עוד מחזור לפחות עם עתיד אראל. המאמן: "בטוח שנצא מזה". וגם: אנטמן

|
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

"אנחנו מועמדים לירידה לליגה הלאומית", זה היה המשפט השגור בקרב אנשי הפועל חיפה לאחר ההפסד הצורב למכבי נתניה. במועדון לא מסתירים את העובדה שיש סיבה לדאגה, הקבוצה ממשיכה להפסיד, לספוג ללא הגבלה וליפול לתחתית הליגה.

ההפסד הדרמטי אתמול (ראשון) מול מכבי נתניה 4:3 לא הותיר ספקות באשר לכישלון עד כה בסיבוב הראשון כאשר במאזנה של הקבוצה 12 נקודות בלבד מתוך 33 אפשריות. הבעלים יואב כץ מודאג מאד ממצבה של הקבוצה, אבל לא מתכוון לבצע זעזוע בתפקיד המאמן ויחכה עד לאחר המשחק מול עירוני טבריה במחזור הקרוב.

ניצחון במשחק מול טבריה יביא לשקט במערכת בזמן שהפסד עלול להביא לשינוי בעמדת המאמן. יואב כץ: "זה נראה גרוע. בעטו לעברנו 38 בעיטות לשער מתוכם 22 למסגרת ועוד שתי קורות. זה נראה איום ונורא. אנחנו נשאר בליגה, אבל כל מה שקורה עכשיו זה משאיר טעם מר מאוד. משחק ההגנה שלנו לא קיים. לא הגיוני שנספוג 19 שערים בשישה משחקים”.

ניב אנטמן מאוכזב בספסל (עמרי שטיין)ניב אנטמן מאוכזב בספסל (עמרי שטיין)

אתמול, ללא ברונו רמירז שהיה מורחק עקב צהובים, גל אראל החליט לשנות מערך ולהתחיל במערך של שלושה בלמים , כאשר רק ג'ורג' דיבה בלם טבעי וגם דיבה לא נמצא בכושר מספיק טוב. אראל החליט להפתיע ולפתוח עם השוער הצעיר מייקל מצ'יני על חשבון ניב אנטמן שלא אהב בלשון המעטה את ההדחה, בעיקר בגלל שהיה חלק מההצלחה של הקבוצה במרבית משחקיה.

גל אראל התייחס לכך: "ניב אנטמן שחקן חשוב להפועל חיפה ושחקן מאוד מקובל בחדר ההלבשה. כאשר לא הולך מחפשים לעשות שינויים גם בעמדת השוער. מ'ציני נתן משחק טוב, אבל קשה לי עם זה שספגנו ארבעה שערים. ניב קיבל את זה בצורה ספורטיבית ומקצועית”.

על הסיבוב הראשון של קבוצתו אמר: "כמובן שזה מאכזב להשיג 12 נקודות בסיבוב .אנשים קצת שוכחים שכאשר פתחנו את העונה סימנו אותנו כיורדים בטוחים. אנחנו באתגר גדול ומנסים להרכיב מחדש את הפאזל. התחלנו טוב ועכשיו אנחנו בתקופה פחות טובה .אני בטוח שנדע לצאת מזה”.

