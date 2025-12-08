צ'אבי אלונסו: לא אהבתי את ההופעה של השופט

ערב קשה עבר אמש (ראשון) על אנשי ריאל מדריד, שראו את קבוצתם סופגת מפולת בסנטיאגו ברנבאו בדמות 2:0 מסלטה ויגו במסגרת המחזור ה-15 של הליגה הספרדית, במשחק אותו סיימו בתשעה שחקנים ואפשרו ליריבתם המרה, ברצלונה, לפתוח פער של ארבע נקודות בפסגה.

לאחר ההפסד המאכזב, דיבר מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו: “המאמץ הערב היה מאכזב. איכשהו היינו טובים יותר כשהיינו בעשרה שחקנים מאשר עם 11. עם 11 עבדנו פחות, אחרי ההרחקה לפחות התחלנו לרוץ”.

המאמן דיבר על מרוץ האליפות: “הליגה? יש עוד דרך ארוכה, אנחנו צריכים להפוך את הקערה על פיה. אם אני יכול להפוך את זה? אנחנו יכולים להפוך את זה, ביחד כקבוצה. מוכרחים לייצג את הסמל שלנו בכבוד”.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

אלונסו לא חסך במילים גם על שופט המשחק: “אם להיות כן, לא אהבתי את ההופעה שלו”. והתייחס לקראת המפגש החשוב בליגת האלופות ביום רביעי: “אנחנו מוכרחים להראות משחק שונה לחלוטין מול מנצ’סטר סיטי”.