"הייתה סיטואציה קשה, על פניו הדברים הסתדרו"

הניצחון על ז’לגיריס ביורוליג עשה טוב מאוד למכבי תל אביב, שחזרה הערב (ראשון) לליגת ווינר סל בזירה המקומית והביסה 73:104 את מכבי ראשון לציון. הצהובים עלו למאזן 1:7. היריבה הכתומה מנגד, לא מצליחה להתרומים וסופרת כבר הפסד חמישי ברציפות.

עודד קטש דיבר בסוף המשחק: “פתחנו את המשחק כמו נגד חולון, ואני חושב שמה שווקר עשה ברבע הראשון היה חריג בכל קנה מידה. זה היה פשוט יוצא דופן, סדרת המהלכים שלו. הכרענו את המשחק מוקדם, אך אהבתי את הדרך שבה שמרנו. קריאות העידוד אליי תמיד מרגשות ומביכות אותי, אני מקבל מהקהל אהבה גדולה ואנחנו מאוד מתרגשים תמיד להיות פה וגם לקראת יום חמישי, אני מקווה שיהיה פה מלא כי התגעגענו לקהל ושנתיים וחצי אנחנו מחכים לרגע הזה”.

עוד על שובו של היורוליג לארץ: “הזיכרונות שלי עוד כשחקן זה תמיד יום חמישי יד אליהו, מעבר לזה זו הכנה בארץ ופחות טיסות, ובעיקר אנרגיות שיהיו פה”. על איפה לונדברג הוסיף: “הוא כל כך גדול בשני צידי המגרש, יש לו המון איכויות. אני מאמין שעם הזמן הוא ישפיע יותר. גם מחוץ למגרש הוא תורם לנו בניסיון שלו, שזה משהו שחסר לנו”.

קטש על הערעור במעמדו שחלף: “הדברים על פניו הסתדרו, הייתה סיטואציה לא קלה גם מול השחקנים, הקהל וההנהלה, אך יש לנו עוד דברים לעשות ואני מקווה שעכשיו יהיה אפשר להתרכז בכדורסל”. על החתמת גבוה נוסף: “אני מקווה מאוד שבקרוב כי אנחנו באמת צריכים, וזה גם לוקח זמן לשלב שחקן ואנחנו מגיעים לשלבים מכריעים בשתי המסגרות”.

וויל ריימן ולוני ווקר מאושרים (רועי כפיר)

לוני ווקר: “אני מרגיש טוב ורק רוצה לנצח, בעקביות. אמא שלי אמרה שהיא גאה בי? זה כל העולם שלי לשחק מולה, היא הכל בשבילי, מההתחלה עד לאיפה שאני עכשיו. אני באמת לא יכול לתאר כמה אני אסיר תודה להגיע להזדמנות הזו לשחק מולה. גם אחותי היא התאומה שלי, החברה הכי טובה שלי, היא הגיעה לכל המשחקים שלי מבית הספר, אני לא רוצה לאכזב אותה”.

על החזרה של היורוליג לישראל: “אני מתרגש, זה היה חשוב להגיע גם עם המומנטום אחרי ז’לגיריס. הקבוצה מתרגשת ואני בטוח שגם האוהדים, כבר אי אפשר לחכות”.

על מעמדו של עודד קטש: “הוא המאמן שלנו, המנהיג של הקבוצה ואני לא רוצה אף אחד אחר. הוא אחד המאמנים הטובים שבאמת הרגישו אותי, הקבוצה רוצה מאמן כזה שהופך אותנו לטובים יותר”.

לוני ווקר (רועי כפיר)

המאמן המפסיד, שרון דרוקר: “איך אני מסכם את ההפסד? לוני ווקר, הוא הרג אותנו, לא ראיתי דבר כזה. רבע שלישי עשינו כמה דברים טובים, לפחות הגנתית, אבל אף פעם לא באמת היינו בתוך המשחק. מכבי ת”א באה גם במומנטום, אנחנו נמשיך האלה”.