יום שני, 08.12.2025 שעה 00:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אבוקסיס: לרגע לא שוכח איך התחלנו את העונה

מאמן נתניה אחרי ה-3:4 על הפועל חיפה: "לא האמנתי שנהיה במקום הזה, ניצחנו בצדק". אראל: "מצ'יני? החלטה קשה, השער המנצח יכול היה ליפול לכל צד"

|
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

צופי אצטדיון סמי עופר חזו הערב (ראשון) במשחק רב שערים, כשמכבי נתניה התארחה אצל הפועל חיפה וניצחה אותה 3:4 משוגע בתוספת הזמן במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל. היהלומים היו ביתרון כפול, החיפאים השוו, קבוצת החוץ חזרה להוביל, הצפוניים שוב איזנו ואז ווילסון האריס נגח פנימה (95’) כדי להביא לצהובים-שחורים שלוש נקודות.

מאמן נתניה, יוסי אבוקסיס, דיבר בסיום: “לא זכור לי נתונים כאלה של בעיטות למסגרת. כמות המצבים שאנחנו מגיעים אליהם במשחקים האחרונים שווים לעונה שלמה, לפחות זה נגמר בניצחון היום. אני חושב שזה היה ניצחון מוצדק, אמרתי לשחקנים שאם נמשיך ככה בסוף ננצח”.

“ב-3:3 הרגשתי שאנחנו במשחק ואמרתי לשחקנים שבמהלך אחד אפשר לגמור את המשחק הזה. כבשנו העונה בדקות 90 בכמה משחקים, כדורגל משחקים 90 דקות זו כבר לא קלישאה. אני שמח שהיום אנחנו בצד הטוב, נהנה ונמשיך קדימה. אני לרגע לא שוכח איך התחלנו את העונה, לא היינו מוכנים, אבל בעזרת הבעלים שלנו הצלחנו להביא שחקנים טובים והקבוצה השתפר”, המשיך אבוקסיס. על המקום הרביעי: “גם אני לא האמנתי, אך ברגע שבאו השחקנים הטובים עשינו צעד קדימה”.

עוז בילו: “כיף גדול. בתקופה האחרונה שיחקנו טוב, אני שמח מאוד וגאה בחברים שלי. גם במשחקים שהפסדנו הראנו עליונות והמשכנו להאמין בעצמנו, גם היום יצאה לנו הנשמה, אבל אני שמח שעשינו את זה. החיבור שלי ושל כל השחקנים לאבוקסיס ממש טוב”.

שחקני מכבי נתניה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה מאושרים (עמרי שטיין)

גם המאמן המפסיד, גל אראל, התראיין בתום ההתמודדות: “היה חסר לנו ריכוז כדי לשמור על התוצאה. השער האחרון שספגנו בא בעקבות מתפרצת שלנו, הגול יכול היה ליפול לפה או לפה. דרמה שכיפית לצופה ופחות לנו. מצ’יני? זו לא החלטה שהייתה קלה, ניב הוא שחקן חשוב בקבוצה ואחד המובילים בחדר ההלבשה, אך אנו סופגים המון שערים לאחרונה ומטבע הדברים אז אנחנו מנסים דברים חדשים. לצערי גם היום זה לא כל כך הצליח”.

על הסיבוב השני של העונה: “במשחקים האחרונים הייתה לנו אכזבה מול מכבי תל אביב, והיום היה משחק שונה לגמרי, באנו במלוא הכוחות והכדורגל שהצגנו לא היה מספיק טוב אם להיות אמיתי. זה המקצוע, למזלנו אנחנו נשפטים משבוע לשבוע וננסה לעשות את הכל כדי להביא שלוש נקודות”.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

בנג'מין מצ'יני: "אנחנו מאוד מאוכזבים שהפסדנו, הרגשנו שהיינו יכולים להביא נקודות. אני רק עשיתי את העבודה שלי, קשה להסביר איך אני מרגיש עכשיו, הלוואי שיכולנו לנצח או לפחות להביא נקודה. כולם רוצים לשחק, אבל מה שהמאמן יחליט זה מה שיקרה. יש לנו צוות אימון מצוין. אם אני אוכל לעזור לקבוצה מעולה, אם שחקן אחר יעזור אז גם בסדר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */