צפו: יון ניקולאסקו פונה מטרנר על קביים

משחק העונה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב לא נפתח בצורה הכי טובה שתכננו הצהובים, כאשר כבר לאחר 14 דקות יון ניקולאסקו ישב פצוע על כר הדשא אחרי התנגשות עם דיופ.

שחקן ההתקפה של האלופה לא יכול היה להמשיך בהתמודדות וז’רקו לאזטיץ’ נאלץ להשתמש בחילוף מוקדם בטרנר, כאשר שגיב יחזקאל נכנס למגרש במקומו של החלוץ המולדובי.

הפציעה של ניקולאסקו מגיעה על רקע פציעות אחרות במכבי ת”א, ושל שחקני מפתח, כמו זו של כריסטיאן בליץ’ שנפגע בניצחון על הפועל חיפה. יחזקאל אגב, אקס הדרומיים, קיבל שריקות בוז צורמות בעת שעלה מהספסל של הצד הצהוב.

יון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד ג'בארה)

לאחר שירד מהמגרש, ניקולאסקו תועד כשהוא מפונה מטרנר על קביים. צפו: