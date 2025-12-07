יום שני, 08.12.2025 שעה 00:51
ספורט אחר  >> שחייה

אנסטסיה גורבנקו פספסה מדליית ארד ב-17 מאיות

השחיינית הישראלית סיימה במקום הרביעי ב-50 מטר חזה באליפות אירופה בבריכות קצרות עם 29:51 שניות. בסך הכל חתמה את התחרות עם 3 מדליות, כולן ארד

|
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי)
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי)

אנסטסיה גורבנקו פספסה זכייה במדליה נוספת באליפות אירופה בבריכות קצרות הערב (ראשון), כאשר השחיינית הישראלי סיימה במקום הרביעי ב-50 מטר חזה. גורבנקו סיימה את השחייה כשעצרה את השעון על 29.51 שניות, מרחק של 17 מאיות ממדליית הארד.

מי שניצחה במרוץ הזה היא אנלי יפימובה מאסטוניה שקבעה שיא תחרות חדש של 28.81 שניות במשחה. אל המקום השני הגיעה הליטאית רותה מיילוטיטה שעצרה את השעון על 29.22 שניות, ובארד זכתה פלוריאן גספאר הבלגית עם 29.34 שניות, כאמור 17 מאיות טוב יותר מגורבנקו.

גורבנקו סיימה את אליפות אירופה בבריכות קצרות עם שלוש מדליות בסך הכל, כולן ארד. היא קטפה את המקום השלישי במשחה ל-100 מטר מעורב, במשחה ל-200 מטר מעורב ובמשחה ל-100 מטר חזה.

