בלי בעיה: דורטמונד גברה 0:2 על הופנהיים

משחקי הליגות באירופה נמשכו להם היום (ראשון) כאשר בליגה הגרמנית, בורוסיה דורטמונד גברה בקלילות 0:2 על המבורג בקרב הצמרת, דניאל פרץ שוב נאלץ לצפות מהספסל בניצחון המבורג 2:3 על ורדר ברמן. בצרפת, אנז’ה השיגה 3 נקודות חשובות מול ניס בחוץ.

דורטמונד – הופנהיים 0:2

הצהובים-שחורים לא התקשו במיוחד בקרב הצמרת, כשעל אף שהאורחת הייתה מסוכנת יותר, הם לקחו את ההובלה עוד בדקה ה-43 משער של ג’וליאן ברנדט. הבלם הנהדר של המארחת, ניקו שלוטרבק, קבע את תוצאת המשחק חצי שעה לסיום וקירב אותה מרחק נקודה מלייפציג שבמקום השני.

המבורג – ורדר ברמן 2:3

הקבוצה בה נציגינו, דניאל פרץ מתפקד כשוער השני, שוב עלתה כשהוא על הספסל, ארבעה ימים בלבד לאחר שהוא פתח בהפסדה בגביע להולסטיין קייל. היום, העולה החדשה לבונדסליגה יצאה עם ידה על העליונה, כשמי שכבשו לזכותה היו אלברט לוקונגה, לוקה ווסקוביץ’ ויוסוף פאולסן.

ניס – אנז’ה 1:0

החבורה של פרנק הייסה אמנם הגיעה למספר רב של מצבים, אך לבסוף נכנעה לשער בודד של יאסין בלחדים בדקה ה-33. תום לוצ’ט מהמארחת הורחק בדקה ה-53, והאדומים-שחורים עדיין מסובכים בתחתית.

תוצאות נוספות

אוקזר – מץ 1:3

לה האבר – פאריס 0:0