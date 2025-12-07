נוריס: במשך 16-17 שנים אני רודף אחרי החלום

רגע היסטורי התרחש היום (ראשון) בפורמולה 1, כשלנדו נוריס הצליח לזכות לראשונה בקריירה בתואר האלוף, אחרי שסיים שלישי במרוץ הסיום באבו דאבי, מה שהספיק לו לסיים עם שתי נקודות יותר מהמקום השני.

אחרי הזכייה ועם דמעות בעיניים, אמר נוריס: “לא בכיתי כבר תקופה. לא חשבתי שאבכה, אבל זה קרה. זה היה מסע ארוך, ואני רוצה להודות לקבוצה ולאנשים שלי במקלארן ולמשפחה שלי, לאמא שלי, אבא שלי, הם היו אלה שתמכו בי מההתחלה”.

הנהג הבריטי המשיך ולא שכח לפרגן ליריביו: “זו תחושה מדהימה. עכשיו אני יודע מה מקס (ורסטאפן) מרגיש ואני רוצה לברך אותו ואת אוסקר (פיאסטרי), שני היריבים הגדולים שלי לעונה הזו. היה תענוג להתחרות נגד שניהם ולמדתי המון מהתחרות הזו באותה מידה. זו הייתה שנה ארוכה, אבל עשינו את זה ואני גאה בכולם.

לנדו נוריס. על גג העולם (IMAGO)

“חלמתי על כך המון זמן, כולנו חלמנו. היו הרבה עליות ומורדות, אבל כל זה לא משנה כלום כל עוד אתה מנסה לסיים ראשון, וזה מה שניסינו לעשות עם הקבוצה המדהימה הזו. מקס רדף אחרינו לאורך כל הדרך, ואוסקר ניסה לתפוס אותי. שניהם בהחלט לא הפכו את החיים שלי לקלים יותר”.

נוריס גם סיפר על המסע שעבר במשך התקופה הזו: “זה כבר שבע, שמונה שנים שאני נמצא במקלארן. במשך 16-17 שנים אני מנסה לרדוף אחרי החלום הזה והיום כולנו עשינו את זה. הגשמתי חלום ילדות”.

על המרוץ עצמו אמר: “ידעתי שהוא יהיה ארוך, וראינו הרבה פעמים שהמון דברים יכולים לקרות בפורמולה 1, והמשכתי לדחוף עד לשניים או לשלושת הסיבובים האחרונים, שם יכולתי להוריד מעט את הרגל מהגז, אבל עדיין רציתי להילחם עד הסוף”.