יום שני, 08.12.2025 שעה 00:50
נוריס סיים שלישי וזכה לראשונה בפורמולה 1

בתום אחת העונות המותחות ולראשונה מ-2010, שלושה נהגים הגיעו למרוץ הסיום עם אפשרות לזכות, כשבסיום הבריטי סיים ראשון בכללי אחרי שהגיע לפודיום

לנדו נוריס בפרץ של התרגשות (IMAGO)
לנדו נוריס בפרץ של התרגשות (IMAGO)

אחת העונות המותחות ביותר בהיסטוריית הפורמולה 1 הגיעה לסיומה בדרמה אדירה, כשלנדו נוריס זכה היום (ראשון) לראשונה אי פעם אחרי שסיים שלישי במרוץ הסיום שנערך באבו דאבי.

לראשונה מ-2010, שלושה נהגים אפשריים: נוריס, אוסקר פיאסטרי ומקס ורסטאפן הגיעו למרוץ הסיום עם אפשרות לזכות, כשהבריטי הגיע בעמדת יתרון בזכות הניקוד המצטבר, שכאמור הבטיח לו את המקום בפסגה, כל עוד יצליח לסיים את המרוץ הנוכחי בפודיום. 

ורסטאפן ופיאסטרי, שסיימו במקום הראשון והשני בהתאמה, היו זקוקים לנפילה של הבריטי מקבוצת מקלארן, קבוצה אליה גם פיאסטרי שייך, אך כאמור המקום השלישי הבטיח לו את הזכייה לראשונה בקריירה שלו, במה שגם עצר למעשה את הרצף של ההולנדי, שזכה ארבע פעמים רצוף.

לנדו נוריס. רגשות שלא חווה עדיין (IMAGO)
לנדו נוריס. על גג העולם (IMAGO)לנדו נוריס. על גג העולם (IMAGO)

מקלארן למעשה הבטיחה את אליפות היצרנים שנה שנייה ברציפות מבעוד מועד, רק שהפעם היא הגדילה להוסיף כשגם נהג שלה כאמור זכה לראשונה מאז 2008. אם נחזור לפעם האחרונה בה הקבוצה הצליחה לזכות גם באליפות היצרנים וגם באליפות הנהגים, צריך לחזור ל-1998, 28 שנים.

המקום השלישי הבטיח לנוריס את הפסגה (423 נקודות), בהפרש שתי נקודות בלבד מוורסטאפן השני (421), כשפיאסטרי נותר מאחור עם 392. ההולנדי של רד בול אמנם זכה בהכי הרבה מרוצים, כולל זכייה בארבעת המרוצים האחרונים, אך כאמור זה היה מעט מדי, מאוחר מדי עבורו.

אוסקר פיאסטרי, מקס ורסטאפן ולנדו נוריס. סיום אדיר לעונה (IMAGO)

באשר לבריטי, הנהג ביצע קפיצת מדרגה נוספת עם הזכייה, אחרי שבעונת המרוצים הקודמת סיים במקום השני, ולמרות שוורסטאפן הצליח לצמצם פער של 104 נקודות, נוריס נשאר ממוקד עד לזכייה המיוחלת.

