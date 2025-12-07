יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

מכבי ביטלה את חובת הצגת ת.ז בכניסה ל-10-11

אחרי שהאוהדים שיושבים בשערים הללו מחו ולא הגיעו מול הפועל חיפה, במועדון החליטו לבטל את החובה: "כדי לצמצם את הפגיעה באוהדים שאינם מעורבים"

|
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

‏בארגוני האוהדים של מכבי תל אביב מחו נגד הצעד של הנהלת הקבוצה, שביקשה שהאוהדים הנכנסים לשערים 10-11 יציגו תעודת זהות, ולא הגיעו למשחק מול הפועל חיפה ביום רביעי. 

כעת, המועדון הודיע על ביטול חובת הצגת תעודת הזהות בכניסה לשערים הללו. בהודעה של מכבי תל אביב נכתב: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ימשיך ליישם מדיניות של אפס סובלנות כלפי כל התנהגות אלימה, מאיימת או גזענית. כל מי שאינו עומד בסטנדרטים הבסיסיים הללו של התנהגות נאותה, אינו רצוי. המועדון ינקוט בכל הצעדים הנדרשים לאיתור, הרחקה ואכיפת ההרחקות כלפי מי שפעל באלימות, גרם לנזק או השמיע איומי רצח.

‏”כדי לצמצם את הפגיעה באוהדים שאינם מעורבים, החליטה מכבי תל אביב להשהות בשלב זה את בדיקות תעודות הזהות בכניסה ליציעים 10–11, ולעשות שימוש באמצעים חלופיים לצורך אכיפת ההרחקות הקיימות”.

