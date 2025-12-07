יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

הנתונים הסטטיסטיים לקראת ב״ש - מכבי ת״א

משחק העונה עוד רגע כאן, והעובדות החמות על הקבוצות לפניכם. החל מהנתון הבולט של האדומים מהנגב בהתקפה, והחשיבות של עלי קמארה בהגנת הצהובים

|
דור פרץ מול אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מול אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)

משחק העונה כבר כאן, כשהערב (ראשון, 20:30) תארח הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר את מכבי תל אביב לקרב צמרת טעון. אם בוחנים את ההיסטוריה הקרובה בין שתי היריבות המושבעות, הנתונים נוטים בבירור לטובת הצהובים.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות, מכבי ת"א יצאה עם ידה על העליונה בשישה משחקים, בעוד הפועל ב"ש ניצחה בשניים בלבד, כאשר מאזן השערים במפגשים אלו עומד על 8:19 לטובת הצהובים. יתרה מכך, אצטדיון טרנר לא בהכרח מאיר פנים למארחת במפגשים מול מכבי ת"א, שכן האדומים ניצחו שם רק פעם אחת בשש הפעמים האחרונות שאירחו את היריבה בצהוב.

דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)

למרות ההיסטוריה, הפועל ב"ש מגיעה למשחק בכושר התקפי מרשים במיוחד. הקבוצה מובילה את הליגה במדד ה-xG (שערים צפויים) עם צפי של כ-29 שערים, ומוכיחה יעילות גבוהה עם 31 שערים בפועל. הדומיננטיות ההתקפית של הדרומיים מתבטאת גם בכמות הפעולות בתוך הרחבה, קטגוריה שבה הם מובילים את הליגה עם 431 פעולות.

מעבר לנתונים היבשים, האדומים הפכו את הבית למבצר לאחרונה, כאשר בשמונת משחקי הבית האחרונים שלהם רשמו שבעה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. מי שמוביל את המערך הזה הוא דן ביטון, שנמצא בכושר שיא עם מעורבות ישירה ב-14 שערים (12 כיבושים ושני בישולים), הנתון הגבוה ביותר בליגה.

מהצד השני, מכבי ת"א מגיעה בתקופה מאתגרת מבחינה הגנתית. לאחר פתיחת עונה יציבה שבה ספגה רק ארבעה שערים בתשעה מחזורים, ההגנה הצהובה נפרצה בשלושת המשחקים האחרונים עם תשעה שערי חובה, רובם ממשחק פתוח.

מוחמד עלי קמארה (רדאד גמוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

נתון בולט המצביע על חשיבותו של הבלם עלי קמארה מראה כי כשהוא על המגרש הקבוצה ספגה חמישה שערים בלבד, לעומת שמונה ספיגות בלעדיו. למרות הבעיות בהגנה, מכבי ת"א נותרת מסוכנת מאוד ומייצרת בממוצע 8.4 מצבי הבקעה ברחבת היריב למשחק. הערב היא תחסר את עידו שחר המורחק, שמעורבותו בשערים הייתה משמעותית העונה.

המפגש הערב טומן בחובו גם פיקנטריה סביב שחקנים שחצו את הקווים. בסגל האדומים משחקים כיום שישה שחקנים שלבשו בעבר את המדים הצהובים, ביניהם דן ביטון, אליאל פרץ ומתן בלטקסה, בעוד שבצד השני שגיב יחזקאל הוא היחיד ששיחק בעבר בבירת הנגב. כך או כך, נראה שמשעמם לא יהיה: הפעם האחרונה שהמפגש בין השתיים הסתיים בתיקו מאופס הייתה לפני יותר מחמש שנים, וב-23 המפגשים מאז נכבש לפחות שער אחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */