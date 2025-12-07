יום שני, 08.12.2025 שעה 00:49
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3112-2214נאפולי1
3013-3214אינטר2
289-1913מילאן3
278-1514רומא4
2512-2314בולוניה5
2411-1914קומו6
2314-1814יובנטוס7
2017-1914ססואולו8
2017-1814קרמונזה9
1911-1614לאציו10
1820-1413אודינזה11
1617-1714אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1419-1414קליארי14
1319-1014לצ'ה15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
921-1114ורונה19
624-1114פיורנטינה20

ובמקום הראשון: נאפולי ניצחה 1:2 את יובנטוס

במשחק צמרת נהדר, התכולים ניצחו את הגברת הזקנה בזכות צמד של הוילון וחזרו לפסגה. רומא הופתעה והפסידה 1:0 לקליארי, 1:1 ללאציו עם בולוניה. צפו

|
רסמוס הוילון בטירוף (IMAGO)
רסמוס הוילון בטירוף (IMAGO)

המחזור ה-14 של הסרייה א’ המשיך היום (ראשון) כאשר רומא הפסידה 1:0 לקליארי ובצהריים קרמונזה ניצחה 0:2 את לצ’ה, לאציו ובולוניה נפרדו ב-1:1. בנוסף, במשחק האחרון של הערב, נאפולי ניצחה 1:2 את יובנטוס.

נאפולי – יובנטוס 1:2

במשחק צמרת אדיר, התכולים השיגו ניצחון חשוב שהחזיר אותם למקום הראשון, לפחות זמנית עד שמילאן תשחק מחר. המשחק נפתח וכבר אחרי שבע דקות דויד נרס העביר רוחב לרסמוס הוילון שכבש את הראשון. בדקה ה-59 האורחת חזרה, כשבסיום מהלך מדהים שכלל דאבל פסים, קנאן יילדיז עשה 1:1.

אולם, יובנטוס אמנם קיוותה להשיג לפחות נקודה מהמשחק הזה, אך בדקה ה-78 ההגנה טעתה, הוילון ניצל זאת, השלים צמד ונתן 1:2 יקר לנאפולי, שכאמור כעת בפסגה עם 31 נקודות. מנגד, החבורה של לוצ’אנו ספאלטי נעצרה אחרי שלושה ניצחונות בכל המסגרות והיא נשארה במקום השביעי עם 23 נקודות.

קליארי – רומא 0:1

המשחק החל כשהיו אלו הזאבים ששלטו יותר בכדור, אך היו פחות יעילים כשהמארחים מצאו יותר את המסגרת. החצי השני התאפיין גם הוא בשליטה של האורחים, אך הקבוצה מסרדיניה הייתה יותר מסוכנת. שבע דקות מתחילת המחצית השנייה, זקי צ’ליק ביצע עבירה על סף הרחבה וראה את הכרטיס האדום. בדקה ה-83, ג’יאנלוקה גאטאנו הבקיע את השער לזכות המארחת ומנע מג’אן פיירו גאספריני ושחקניו להיצמד לאינטר בפסגה.

פחד גבהים: קליארי מפתיעה את רומא 0:1

לאציו – בולוניה 1:1

במחצית הראשונה היו אלו האורחים שהיו יעילים מעט יותר והצליחו להיות יותר מסוכנים בשליש האחרון מיריביהם. בדקה ה-38 היה זה גוסטאב איסאקסן שהעלה את הנשרים ליתרון, אך שתי דקות לאחר מכן, יינס אודגרד השווה את התוצאה. בדקה ה-78, מריו גילה ראה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש, כשעד הסיום התוצאה נותרה על כנה.

מאבדות נקודות: תיקו בין לאציו לבולוניה

קרמונזה – לצ’ה 0:2

אחרי 49 דקות, אילבר רמאדני ביצע עבירה על סף הרחבה, המשחק נמשך, אבל לאחר מכן השופט ניגש ל-VAR, חזר למגרש ושרק לפנדל. פדריקו בונאצולי לקח את הבעיטה והעלה את המארחת ליתרון (52). טוני סנאבריה קבע את התוצאה הסופית ארבע דקות לאחר שנכנס, כשכבש בנגיחה והבטיח את הניצחון לקרמונזה.

0:2 נפלא לקרמונזה נגד לצ'ה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */