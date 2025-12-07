ובמקום הראשון: נאפולי ניצחה 1:2 את יובנטוס

המחזור ה-14 של הסרייה א’ המשיך היום (ראשון) כאשר רומא הפסידה 1:0 לקליארי ובצהריים קרמונזה ניצחה 0:2 את לצ’ה, לאציו ובולוניה נפרדו ב-1:1. בנוסף, במשחק האחרון של הערב, נאפולי ניצחה 1:2 את יובנטוס.

נאפולי – יובנטוס 1:2

במשחק צמרת אדיר, התכולים השיגו ניצחון חשוב שהחזיר אותם למקום הראשון, לפחות זמנית עד שמילאן תשחק מחר. המשחק נפתח וכבר אחרי שבע דקות דויד נרס העביר רוחב לרסמוס הוילון שכבש את הראשון. בדקה ה-59 האורחת חזרה, כשבסיום מהלך מדהים שכלל דאבל פסים, קנאן יילדיז עשה 1:1.

אולם, יובנטוס אמנם קיוותה להשיג לפחות נקודה מהמשחק הזה, אך בדקה ה-78 ההגנה טעתה, הוילון ניצל זאת, השלים צמד ונתן 1:2 יקר לנאפולי, שכאמור כעת בפסגה עם 31 נקודות. מנגד, החבורה של לוצ’אנו ספאלטי נעצרה אחרי שלושה ניצחונות בכל המסגרות והיא נשארה במקום השביעי עם 23 נקודות.

קליארי – רומא 0:1

המשחק החל כשהיו אלו הזאבים ששלטו יותר בכדור, אך היו פחות יעילים כשהמארחים מצאו יותר את המסגרת. החצי השני התאפיין גם הוא בשליטה של האורחים, אך הקבוצה מסרדיניה הייתה יותר מסוכנת. שבע דקות מתחילת המחצית השנייה, זקי צ’ליק ביצע עבירה על סף הרחבה וראה את הכרטיס האדום. בדקה ה-83, ג’יאנלוקה גאטאנו הבקיע את השער לזכות המארחת ומנע מג’אן פיירו גאספריני ושחקניו להיצמד לאינטר בפסגה.

לאציו – בולוניה 1:1

במחצית הראשונה היו אלו האורחים שהיו יעילים מעט יותר והצליחו להיות יותר מסוכנים בשליש האחרון מיריביהם. בדקה ה-38 היה זה גוסטאב איסאקסן שהעלה את הנשרים ליתרון, אך שתי דקות לאחר מכן, יינס אודגרד השווה את התוצאה. בדקה ה-78, מריו גילה ראה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש, כשעד הסיום התוצאה נותרה על כנה.

קרמונזה – לצ’ה 0:2

אחרי 49 דקות, אילבר רמאדני ביצע עבירה על סף הרחבה, המשחק נמשך, אבל לאחר מכן השופט ניגש ל-VAR, חזר למגרש ושרק לפנדל. פדריקו בונאצולי לקח את הבעיטה והעלה את המארחת ליתרון (52). טוני סנאבריה קבע את התוצאה הסופית ארבע דקות לאחר שנכנס, כשכבש בנגיחה והבטיח את הניצחון לקרמונזה.