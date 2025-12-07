נאתכו כבש בפנדל בפרטיזן בלגרד, לאיוס בישל

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# בר לין פתח בהרכב קבוצתו, קריבבאס, והשלים 86 דקות בניצחון 0:3 על אלכסנדריה. קריבבאס עלתה למקום הרביעי בטבלה, כשלין סיפק משחק טוב במחינה אישית, וכעת הם רחוקים שבע נקודות מהצמרת.

# בהולנד, סתיו למקין פתח בהגנה של טוונטה, והשלים 90 דקות במשחק שהסתיים בחלוקת נקודות אחרי 1:1. טוונטה במקום השמיני בטבלת הליגה ההולנדית וסופרת משחק שביעי ברציפות בכל המסגרות ללא הפסד.

סתיו למקין (IMAGO)

# עוד בהולנד, אלי דסה פתח גם הוא בהגנה של ניימיכן, כאשר השלים 90 דקות במשחק דרמטי שהסתיים בניצחון 2:3 על וולנדאם. הישראלי וחבריו המשיכו ביכולת הטובה, השיגו ניצחון רביעי ברציפות ועלו למקום השלישי.

# בסרביה, ביברס נאתכו אמנם לא פתח בהרכב של פרטיזן בלגרד, אך הוא עלה כמחליף בדקה 52 וכבש בפנדל את הרביעי של קבוצתו, שניצחה 2:4 את רדנציקי. הישראלי וחבריו עלו זמנית למקום הראשון עם 43 נקודות.

# גבי קניקובסקי ישב על הספסל ולא שותף בניצחון 0:3 של פרנצווארוש על ווארדה במסגרת המחזור ה-16 בליגה ההונגרית. הקשר הישראלי וחבריו שמרו על פסגת הטבלה בזירה המקומית.

# ביוון, הישאם לאיוס לא פתח בהרכב לודיקוס, אך עלה מהספסל בדקה ה-60 כשקבוצתו בפיגור 1:0, והצליח לשנות את המשחק כאשר הוא בישל את שער השוויון לג׳יזרמו בלזי שגם קבע את תוצאת המשחק. הקבוצות נפרדו ב-1:1 ולודיקוס עלתה למקום הרביעי.

# באוקראינה, תומר יוספי לא שיחק בהפסד של קבוצתו פוליסיה ז’יטומיר. חבריו של הישראלי, שישב על הספסל, נכנעו 1:0 לרוך לבוב, הפסד רביעי שלהם בסך הכל העונה במסגרת הליגה.