יום שני, 08.12.2025 שעה 00:50
כדורגל ישראלי

נאתכו כבש בפנדל בפרטיזן בלגרד, לאיוס בישל

הקשר עלה כמחליף וכבש את הרביעי ב-2:4 של קבוצתו, שעלתה לפסגה. שחקן הכנף עלה מהספסל ובישל שער שוויון. למקין ודסה השלימו משחקים מלאים בהולנד

|
ביברס נאתכו (IMAGO)
ביברס נאתכו (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

בר לין פתח בהרכב קבוצתו, קריבבאס, והשלים 86 דקות בניצחון 0:3 על אלכסנדריה. קריבבאס עלתה למקום הרביעי בטבלה, כשלין סיפק משחק טוב במחינה אישית, וכעת הם רחוקים שבע נקודות מהצמרת.

# בהולנד, סתיו למקין פתח בהגנה של טוונטה, והשלים 90 דקות במשחק שהסתיים בחלוקת נקודות אחרי 1:1. טוונטה במקום השמיני בטבלת הליגה ההולנדית וסופרת משחק שביעי ברציפות בכל המסגרות ללא הפסד.

סתיו למקין (IMAGO)סתיו למקין (IMAGO)

# עוד בהולנד, אלי דסה פתח גם הוא בהגנה של ניימיכן, כאשר השלים 90 דקות במשחק דרמטי שהסתיים בניצחון 2:3 על וולנדאם. הישראלי וחבריו המשיכו ביכולת הטובה, השיגו ניצחון רביעי ברציפות ועלו למקום השלישי.

# בסרביה, ביברס נאתכו אמנם לא פתח בהרכב של פרטיזן בלגרד, אך הוא עלה כמחליף בדקה 52 וכבש בפנדל את הרביעי של קבוצתו, שניצחה 2:4 את רדנציקי. הישראלי וחבריו עלו זמנית למקום הראשון עם 43 נקודות.

# גבי קניקובסקי ישב על הספסל ולא שותף בניצחון 0:3 של פרנצווארוש על ווארדה במסגרת המחזור ה-16 בליגה ההונגרית. הקשר הישראלי וחבריו שמרו על פסגת הטבלה בזירה המקומית.

# ביוון, הישאם לאיוס לא פתח בהרכב לודיקוס, אך עלה מהספסל בדקה ה-60 כשקבוצתו בפיגור 1:0, והצליח לשנות את המשחק כאשר הוא בישל את שער השוויון לג׳יזרמו בלזי שגם קבע את תוצאת המשחק. הקבוצות נפרדו ב-1:1 ולודיקוס עלתה למקום הרביעי.

# באוקראינה, תומר יוספי לא שיחק בהפסד של קבוצתו פוליסיה ז’יטומיר. חבריו של הישראלי, שישב על הספסל, נכנעו 1:0 לרוך לבוב, הפסד רביעי שלהם בסך הכל העונה במסגרת הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */