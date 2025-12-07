יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

"חזרת מוחמד זו תמונת הכישלון של פלורס"

ניסן קניאס ב"שיחת היום": "פלורס אמר שנאור טוב יותר, יש לו DNA אפור, לא ברמה של מכבי חיפה. בכר צריך לשקול 4-4-2, כרגע סייף טוב יותר מחזיזה"

|
עלי מוחמד (רדאד ג'בארה)
עלי מוחמד (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה השיגה ניצחון ליגה שני ברציפות אמש (שבת) כאשר גברה 0:1 על קריית שמונה משער דרמטי של קני סייף עמוק בתוך תוספת הזמן. הפרשן ניסן קניאס עלה לדבר בתוכנית ‘שיחת היום’ ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על מצבה של הקבוצה של ברק בכר.

מה הסיפור עם פיינגזיכט, בסוף לא שחררו אותו לנוער.
”קבוצת הבוגרים תמיד קודמת לנוער, הוא לא יכול לשחק עם הנוער. לברק בכר אין פריבילגיה לאבד אף שחקן. אני לא פוסל להעביר את קורנו לכנף ולשחק גם עם ינון”.

מה אתה חושב על מכבי חיפה אתמול?
”ברק בכר ניסה לעקוץ במעברים, עם כמה שזה נשמע מוזר. חסר לגורה את האיכות, חוץ מכדור אחד היה חסר לו את האיכות. בסופו של דבר אני חושב שלמכבי חיפה חסרה איכות, גם בכר, יענקל’ה שחר ורפאלוב יודעים את זה. יחד עם זאת, גם עם הסגל הגרוע הזה אפשר להוציא יותר נקודות. למכבי חיפה יש שלד טוב, עם שוער והגנה מצוינת, על הבסיס הזה צריך לצרף שלושה שחקנים ברמה גבוהה, אם לא, יהיה לה קשה להצליח. אני מחשיב ארבעה זרים במכבי חיפה”.

קנגקנג'י גורה (רדאד ג'בארה)

אסור לברק בכר לשחק 4-4-2? אני חושב שאין סיבה שהיא לא תנסה את זה.
”מלמד זה לא שחקן מייצר, צריך שייצרו בשבילו. כשהוא מקבל את הכדורים 40 מטר מהשער אין מה לעשות, הוא לא דין דוד. אני חושב שברק בכר צריך לשקול את זה בכובד ראש. בגלל שהוא ניצח את הפועל ת”א אז הוא ממשיך ככה בשביל לאט לבלבל את השחקנים”.

מה אתה חושב על קני סייף?
”קני סייף טוב, אבל לא כמגן בקו 4, אפשר להוציא אותו מהסגל פעם אחת, הכל בסדר. אתמול החילופים של בכר ניצחו את המשחק. קני סייף צריך לתת לבכר חומר למחשבה, כרגע נראה שהוא יותר טוב מחזיזה”.

גוני נאור (עמרי שטיין)גוני נאור (עמרי שטיין)

מה דעתך על עלי מוחמד שחזר לחיים?
”זאת הייתה תמונת הכישלון. שפלורס אמר שגוני נאור יותר טוב ממנו. עם כל הכבוד שחקן לא מודדים על פי עונה, שחקן צריך להראות שהוא טוב לאורך זמן. אם מסתכלים על השנים האחרונות עלי מוחמד מראה יציבות והוא בטופ בעשור האחרון. הוכח שגוני נאור לא ברמה של מכבי חיפה, הוא DNA אפור”.

איפה הרכישה של מכבי חיפה עומדת?
”להבדיל מקבוצות אחרות שמשוועות לרוכש בגלל מצב כלכלי, למכבי חיפה יש גב יציב וכל עוד יענקל’ה הבעלים אני רגוע. הוא לא מוסר כמו שאלי טביב מסר את בית”ר ירושלים, יש לו דרישות על מה הוא יעשה עם הקבוצה בעשור הקרוב, מה שלא יהיה, למכבי חיפה יהיה עתיד ורוד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
