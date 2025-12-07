בקלילות: מכבי ת"א גברה 73:104 על ראשל"צ

אחרי שהשיגה ניצחון גדול על ז’לגיריס קובנה ביורוליג, מכבי תל אביב אירחה הערב (ראשון) את מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השמיני של ליגת ווינסר סל בתקווה להמשיך במומנטום עם ניצחון נוסף, ועשתה זאת בגדול עם 73:104 משכנע בתום 40 דקות.

המחצית הראשונה הייתה שייכת לבחור אחד בלבד, כאשר לוני ווקר צלף ארבע שלשות ברבע הראשון והוריד ממנו את הצהובים ביתרון מטורף של 26 נקודות, וברבע השני צלף עוד פעמיים, סגר מחצית עם 24 נקודות אישיות ונתן לעודד קטש 38:64 בהפסקה.

בחצי השני הקצב הגבוה המשיך, כשבצד הצהוב היו אלו מרסיו סנטוס, וויל ריימן וג’ימי קלארק שנתנו את הטון, כאשר אצל החניכים של שרון דרוקר יכולת מצוינת של די ג’יי ברנס לא עזרה, והיתרון החזיק עד לסיום ההתמודדות.

לוני ווקר מתחמם (רועי כפיר)

מי שבלטו כאמור בצד המנצח היו לוני ווקר שסיפק משחק אדיר עם 27 נקודות, כשאליו הצטרף ג’ימי קלארק שסיפק 15 משלו. בצד המפסיד היה זה די ג’יי ברנס שסיפק משחק אישי מצוין עם 25 נקודות, שכאמור לא עזרו לכתומים להפתיע את האלופה.

הצהובים של קטש העלו את מאזנם בליגה ל-1:7 ויקוו להמשיך בקצב ספירת הניצחונות במחזור הבא אצל גליל עליון, כשעוד לפני כן יארחו, בפעם הראשונה בבית מזה הרבה זמן, את ליון וילרבאן ביורוליג. הכתומים מנגד ניצבים עמוק בתחתית הטבלה כשהם עדיין עם ניצחון אחד בלבד, ויקוו להתאושש במחזור הבא, כשיארחו את נס ציונה.

שחקני מכבי ת"א חוגגים בסיום (רועי כפיר)

שחקני מכבי ת"א מודים לקהל (רועי כפיר)

קלעו למכבי ת”א: לוני ווקר (27 נקודות), ג’ימי קלארק (15), מרסיו סנטוס (13), וויל ריימן (13), גור לביא (10), אורן סהר (8), איפה לנדברג (7), טי ג’יי ליף (5), ג’ון דיברתולומאו (3), רומן סורקין (3).

קלעו לראשל”צ: די ג’יי ברנס (25 נקודות), אמין סטיבנס (14), חליל אמאד (13), קווה גרנט (11), מרקוס וויליאמס (3), גולן גוט (3), ג’יי ג’יי קפלן (2), ג’וש פרוינד (2).

אוהדי מכבי ת"א (רועי כפיר)

אוהדי ראשל"צ (רועי כפיר)

רבע ראשון: 13:39 למכבי ת”א

חמישייה מכבי ת”א: וויל ריימן, רומן סורקין, לוני ווקר, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד.

חמישייה מכבי ראשל”צ: די ג’יי ברנס, ג’יי ג’יי קפלן, קאליל אמאד, אמין סטיבנס, קווה גרנט.

ריימן, ווקר וקלארק פתחו עם שלשות צהובות ונתנו למכבי 0:9 אדיר בפתיחה. סטיבנס צימק, אך הבליץ של שחקניו של קטש נמשך עם שלשה שישית במשחק של ווקר ו-7:20 כבר אחרי חמש דקות. ברנס המשיך לצמק עבור הכתומים, אך לוני ווקר ביכולת מטורפת קלע 20 נקודות אחרי שמונה דקות ומכבי ביתרון מבטיח של 22 נקודות, כאשר היתרון נשמר עד תום הרבע, 13:39 משכנע לצהובים.

לוני ווקר (רועי כפיר)

שחקני מכבי ת"א מאושרים (רועי כפיר)

רבע שני: 38:64 למכבי ת”א

הרבע השני נפתח עם 8 נקודות כתומות אחרי 3 דקות שהורידו את הפער, אך הצהובים המשיכו להכתיב את הקצב ודאנק של סנטוס הסתיים ב-21:46. עוד 5 רצופות של הצהובים הסתיימו עם שלשה של וויליאמס, אך קלארק צלף שלשה משלו וקבע 26:54. ברנס וגרנט קלעו שתי שלשות והורידו ל-22, אך קלארק שוב הגיב מיד עם שלשה משלו, ריימן הוסיף מהקו, ווקר המשיך לצלוף ממרחק רב ופרוינד קלע בצד השני את הסל האחרון במחצית וסגר אותה על 26 הפרש.

עודד קטש (רועי כפיר)

לוני ווקר זורק (רועי כפיר)

רבע שלישי: 60:82 למכבי ת”א

שלוש דקות די שוממות הסתיימו עם שלשה של ריימן, כשברנס צלף בצד השני והוריד ל-70:45, כשאמאד, ברנס וסטיבנס המשיכו בריצה הכתומה וצימקו את התוצאה עוד יותר. אחרי נקודות בשני הצדדים, מהלך גדול של הצהובים הסתיים עם שלשה של גור לביא ויתרון 22, ברנס המשיך לבלוט מנגד עם סל ועבירה ודקה לסיום החזיר את הפער ל-19, כשלנדברג סגר את הרבע עם שלשה ויתרון 22.

טי ג'יי ליף במאבק (רועי כפיר)

לוני ווקר (רועי כפיר)

רבע רביעי: 73:104 למכבי ת”א

פתיחה מאוזנת לרבע עם נקודות בשני הצדדים הסתיימה עם לייאפ של קלארק שקבע 65:89 אחרי 3 דקות. סנטוס ואורן סהר המשיכו לקלוע נקודות צהובות וקבעו יתרון 26 חמש דקות לסיום, הכתומים שוב צימקו, אך נקודות של לביא וסהר חצו את רף ה-100 עם 73:101, וקלארק סגר את המשחק עם שלשה נוספת משלו.

מרקוס וויליאמס עם הכדור (רועי כפיר)

ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)

מריוס סנטוס מטביע (רועי כפיר)