"האולטראס של הפועל התנהלו כמו ארגון פלילי"

אחרי חודש וחצי של חקירה מאז הדרבי התל אביב שפוצץ, 20 אוהדי הפועל ת”א נעצרו הבוקר (ראשון) ולאחר מכן המשטרה גם פשטה את המתחם של האולטראס. בין השלל שנתפס היו אלות טלסקופיות ותרסיסי גז מדמיע. דובר מחוז ת”א, שחר גמזו, דיבר על החקירה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה אתה יכול לספר על התפתחות המשמעותית מהבוקר?

”אתן רקע על הדרבי שלא התקיים לפני כחודש וחצי, שבמהלכו אנחנו יודעים שלא יתקיים עקב חשש לשלומו וביטחון של הציבור, אחרי חווינו אלימות מקומץ אוהדי הפועל ת”א, עוד בטרם פתיחת המשחק. חטפנו בקבוקים ואבנים. רוב רובם של האוהדים נכנסו לאצטדיון בשקט מופתי, ואז אותו קומץ החליט להשליך רימוני עשן צה”ליים לעבר כר הדשא, בכינון ישיר לעבר קבוצת אוהדים שעמדו במבואות למגרש, שחלק מהשוטרים גם נפגעים מכך. מעבר לזה, עשרות נפגעו מכך, מפגיעות וחלק סבלו מקשיי נשימה. הרקע זה הבסיס למה שעשינו היום. אחרי חקירה אינטנסיבית ימ”ר תל אביב הצליחה לבסס תשתית ראייתית נגד מספר אוהדים, כיום יש 20 עצורים שהם אלה שהשליכו”.

אמורים להיעצר כעוד בהמשך?

”יהיו עצורים בהמשך, עשרות שוטרים פשטו על הבתים של החשודים, שמשתייכים לארגון האולטראס של הפועל תל אביב. במהלך החיפושים נתפסו לא מעטו ממצאים, עשרים ומשהו תרסיסי גז פלפל ואלות טלסקופיות, אני לא מבין למה ארגון אוהדים צריך ציוד כזה, גם מכשירי קשר נתפסו”.

מפקד מחוז ת״א על אוהדי הפועל בדרבי

מה שיטת הפעולה שהייתה באותו דרבי?

”במהלך החקירה התבהרה לנו התמונה, הכל היה מאורגן. לא אמעיט בערך של המילה שאני אגיד שזה ממש כמו להתנהל כמו ארגון פלילי, עם הסלקה של אותם אמצעים שנכנסו למגרש. במהלך ההסלקה הזאת הם חוברים בדרך כלשהי בכל מיני מבואות ותאי שירותים, ואז מקבלים את האמצעים”.

אתה אומר שהיו להם שותפים? כמות כזאת של אמל”ח לא נכנסת לבד.

”יש לא מעט דרכים להסליק אמצעים פירוטכניים ביום המשחק וגם בימים שלפני כן. אני לא יודע להגיד מאיפה הכניסו, מניסיון העבר אנחנו יודעים שיש כאלה ששיתפו פעולה, אבל אני לא רוצה להכתים אף אחד. ההסלקה הזאת היא לא פשוטה, להחדיר כמות כזאת של פירוטכניקה ואמל”ח”.

הראיות שיש לכם מספיקים לכתבי אישום?

”מוקדם לדבר על כתבי אישום, מהטעם הפשוט שמי שמחליט את זה זו הפרקליטות. היא צריכה לראות את חומר הראיות. יש פה חקירה של לא מעט אנשים שצריך לחקור ולגבות מהם גרסאות. אני יכול להגיד משהו מאוד פשוט: יש לנו לא מעט חומרים שמעידים שהם השתתפו המאורעות הדרבי, ולא רק שם. יש חבר’ה שנעצרו גם באירועים אחרים”.

יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)

מה יש לך להגיד לגבי הטיימינג לש המעצר עם סיפור החולצות מאתמול?

”יש מדיניות מפכ”ל בכל הנושא של האכיפה במגרשי הכדורגל: 0 סובלנות כלפי מי שמפעיל כוח ואמצעי פירוטכניקה. יחד עם זאת, אנחנו לא מעט פעמים רואים את האוהדים האלה מפרים את החוק, ומתנהגים בצורה אלימה כלפי השוטרים שלנו. לזרוק רימון כלפי שוטרים”.

יאיר לפיד, גלעד קריב ויאיר גולן טענו שמדובר במחאה לגיטימית.

”הטיימינג של המעצרים – אין לו קשר בשום צורה לעניין שהיה אתמול עם החולצות. מעצרים בסדר גודל כזה דורשים מאמץ של כל אחד ומשאבים וחקירה מוקדמת. יצאה במקריות שהאירוע קדם לזה. אני לא מתכוון להתייחס לגופו של אדם אלא לגופם של דברים. מי שנותן לגיטימציה להתנהגות כזאת שלא יתפלא שעוצרים משחקים. כל זה פוגע במשטרה ובמדיניות המפכ”ל. לגבי העניין של החולצות, ההחלטה הוחלטה בשטח וגובתה על ידי מפקד המחוז. יש לנו סמכות לא להכניס אנשים לאצטדיון כשיש חשש להפרת סדר”.

איזה חשש היה לפרת סדר?

”אצייר לכם את התמונה המלאה. מדובר על 6-7 אנשים, לא יותר, מי שיצא מהמגרש זה ארגון האולטראס של הפועל, אנחנו לא הוצאנו אותם הם יצאו לבד. יתר האוהדים נשארו. פעלנו על פי דין וסמכות, כשעומד בן אדם שכתוב על החולצה שלו שמשטרת ישראל זה חלאות אדם, אני לא חושב ששוטר צריך להסתכל על דבר כזה. להיכנס עם חולצות כאלה זה רק כדי לייצר פרובוקציות”.