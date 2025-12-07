"מכבי ת"א לא יכולה להצליח בלי הקהל שלה"

משחק העונה עומד בפתח כששתי הטוענות לכתר ייפגשו באצטדיון טרנר לקרב על המקום הראשון. מכבי ת”א מגיעה להתמודדות לאחר הניצחון 1:2 על הפועל חיפה ששם קץ לרצף ההפסדים של הקבוצה. הצהובים חסרים מספר רב של שחקנים, כולל את הכוכב הגדול כריסטיאן בליץ’ שנפצע. שחקן העבר שלה, אבי נמני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה דעתך על מכבי ומה שהיא תעשה הערב?

”מכבי לא מגיעה בצורה טובה למשחק העונה, חסרים לה שחקנים מאוד משמעותיים והיא יכולה למצוא את עצמה בבעיה גדולה”.

אנחנו יודעים שמכבי תל אביב של לאזטיץ’ יודעת להתאים את עצמה במשחקים גדולים, האם הוא יכול לעשות את זה עם החומר השחקנים גם הערב?

”זה מאוד בעייתי כי גם אם אתה רוצה לאלתר אין לך את חומר השחקנים המתאים”.

רז אמר שהוא שזה יצליח בגדול או שזה יקרוס.

”מכבי ת”א צריכה להבין שברגע שחסרים לה כל כך הרבה שחקנים משמעותיים במרכז המגרש היא צריכה להיערך בהתאם. צריכה להיות עזרה יותר משחקני החלק הקדמי ולא תמיד הם צריכים לצאת קדימה”.

אבי נמני (לילך וויס-רוזנברג)

אתה חושב שאירועי השבוע האחרון יכולים דווקא להוציא את לאזטיץ’ חזק יותר?

”חד משמעתי כן, אבל זה גם יכול להחליש את המעמד שלו”.

ראינו אתמול את נושא הפנאטיקס שמוציאים הודעה והבנו שאין שום אמת בטענות שלהם ומכבי לא לקחה חלק פעיל בחקירה של האוהד על ידי חוקר הולנדי. בסוף שתי ההודעות של שני הצדדים מדברים שאפשר לפתור את העניינים בעזרת שיתוך פעולה.

”אני כבר שבוע חוזר על זה שמכבי ת”א צריכה למצוא את שביל הזהב ולראות איך מתחברים בחזרה לקהל. כל הארגונים של מכבי זה ארגונים טובים עם אנשים טובים שדוחפים את הקבוצה. גם אם נעשו טעויות בדרך, צריך למצוא את הדרך להסתדר. בלי הקהל הקבוצה הזאת לא יכולה להצליח, צריך לבוא ממקום של הבנה. אני חושב שמכבי ת”א מושיטה יד ומורידה מהאגו שלה, זה צריך להגיע גם מהצד השני. צריך לוותר על האגו ולהסתכל על טובת הקבוצה”.

תוצאה לערב?

”1:1”.