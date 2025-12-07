תקציב הוועד האולימפי יעמוד על 41.4 מיליון ש"ח

תקציב הוועד האולימפי צפוי לעמוד על סכום שיא של 41,470,348 שקלים בשנת 2026, כך נודע ל-ONE. התקציב יאושר היום (ראשון) בישיבת ההנהלה של הארגון והוא יהיה הגבוה בתולדות הארגון, בעיקר בעקבות העלאת סכומי המלגות לספורטאים.

לפי התכנון הראשוני, בארגון לוקחים בחשבון הכנסות מכספי תמיכה בגובה 29,891,288 ש"ח שיגיעו ממשרד התרבות והספורט, סיוע של 2,113,172 מהוועד האולימפי הבין-לאומי, וגם הכנסות נוספות של כ-3,222,900 ש"ח מספונסרים וחסויות, בין היתר.

ההוצאות על המלגות לספורטאים צפויות לעמוד בשנה הבאה על 19,815,375 ש"ח, כאשר משרד התרבות והספורט צפוי לתמוך בכך כלכלית בסכום של 17,073,788 ש"ח מתוך כלל התקציב שיעביר לקופת הוועד האולימפי. אלו סכומים גבוהים יותר, בשל העלאת סכומי המלגות לספורטאים.

מיקי זוהר (פרטי)

בשנה הבאה הארגון יעלה את תמיכתו בליווי מדעי ורפואי ל-2,420,000 ש"ח, ישקיע 1,400,000 ש"ח בפרויקט המנטלי, יגדיל את ההשקעה בטיפוח העתודה הישגית ל-1,800,000 ש"ח, יגדיל את תקציב פרויקט "היום שאחרי" לספורטאים שנמצאים לקראת פרישה ל-296,322 ש"ח, וגם הוצאות ההנהלה וכלליות צפויות לעלות עד ל-4,661,125 ש"ח בשנה הקרובה.

תקציב 2025 עמד על 37 מיליון ש"ח

הוועד האולימפי סגר את תקציב 2025. לפי הפירוט הסופי, התקציב השנתי של הוועד האולימפי עמד על 37,037,517 ש"ח ושיעור ההוצאות היה דומה. כלומר, התקציב החדש לשנה הבאה צפוי להיות גבוה יותר מקודמו ואף יהיה הגבוה בתולדות הארגון.

בשנת 2025, הוועד האולימפי קיבל תמיכה בגובה של 25,374,947 ש"ח ממשרד התרבות והספורט. הסכום כלל כמובן גם את כספי המלגות לספורטאים, שעמדו על 13,457,447 ש"ח, בעוד שההוצאות על המלגות לספורטאים בשנה החולפת הגיעו ל-15,889,870 ש"ח סך הכל. בנוסף, הארגון גייס עוד 495,996 ש"ח עבור חסויות ותרומות ייעודיות לספורטאים.

יעל ארד (רדאד ג'בארה)

הסיוע מהוועד האולימפי הבין-לאומי לנציגות בישראל הגיע ל-1,832,309 ש"ח ומהוועד האולימפי האירופי ל-522,951 ש"ח, כלומר הוועד האולימפי הישראלי קיבל 2,493,740 ש"ח סך הכל. הארגון גם קיבל תרומות מקרנות פילנתרופיה שהכניסו עוד 506,088 ש"ח לקופה וגם העמותה לתמיכה בוועד האולימפי הוסיפה עוד 2,667,135 ש"ח לשורת ההכנסות.

על פי הספרים, בין היתר בשנה הנוכחית הארגון הוציא 2,197,760 ש"ח על ליווי מדעי רפואי, 664,982 ש"ח על ניהול מדעי מקצועי, 2,796,378 ש"ח על פרויקטים מיוחדים, 1,300,000 ש"ח על פרויקט מנטלי, 1,766,710 ש"ח לטובת פיתוח עתודה הישגית, 681,016 על סיוע ייחודי למימוש תוכניות מקצועיות, 817,500 ש"ח לקידום ספורט נשים, 200,216 ש"ח לבדיקות סמים, ו-271,087 ש"ח לפרויקט "היום שאחרי" עבור ספורטאים לקראת פרישה.

כמו כן, הוועד האולימפי הוציא 1,205,192 ש"ח על אירועים אולימפיים, כאשר מרבית הסכום הופנה לטובת יציאת המשלחת למשחקי הנוער בקיץ שהעלויות שלה הגיעו עד ל-1,043,969 ש"ח. הוצאות הנהלה וכלליות עמדו על 4,023,508 ש"ח בשנה החולפת. מתוך זה, הוצאות שכר ונלוות הגיעו ל-2,414,532 ש"ח בשנה האחרונה ושכר הדירה למשרדים עמד על 364,715 ש"ח.

כמו כן, הארגון הוציא בשנה החולפת 2,790,101 ש"ח על מוזיאון החוויה האולימפית כולל שכר דירה, בעוד שההכנסות ממנו עמדו על 863,245 ש"ח בלבד. מעבר לזה, הארגון הוציא 4,594,157 ש"ח על קידום הרעיון האולימפי בשנה האחרונה, כאשר מתוך זה 600 אלף ש"ח עבר לדוברות, פרסום ושיווק, ו-290,858 ש"ח הושקעו בפעילויות חינוכיות.

הארגון הכניס 2,493,740 ש"ח מחסויות וספונסרים (בין היתר, שיכון ובינוי תמכו ב-300 אלף ש"ח, כלמוביל ב-600 אלף ש"ח, הרבלייף ב-275 אלף ש"ח וספונסרים נוספים הוסיפו כ-718 אלף ש"ח). בשנה הבאה, עוד כמה ספונסרים צפויים להצטרף ולתמוך בסכום המוערך ב-3,222,900 ש"ח בארגון שמכין את המשלחות האולימפיות.