מעצרם של 20 אוהדי הפועל ת"א הוארך עד חמישי

כמעט חודשיים עברו מאז הדרבי של תל אביב שפוצץ בעקבות שימוש רב בפירוטכניקה של אוהדי הפועל תל אביב, והיום (ראשון) היחידה המרכזית של מחוז ת”א עצרה 20 חשודים, המעורבים לכאורה בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה”ל.

אותם 20 האוהדים הגיעו היום לבית משפט השלום כדי לעמוד בפני השופטת שלי קוטין בעקבות האירועים, כאשר הדרישה הייתה להאריך את המעצר שלהם בעשרה ימים נוספים.

בסופו של דבר, ההכרעה שהתקבלה היא להאריך את המעצר של כולם עד ליום חמישי הקרוב (11 בדצמבר). את הקהל ייצגו עורכי הדין יפעת כהן, אסף אלוויה, כרמל בטו, חיים יצחקי, יגאל דותן ואמיר נבון, והטוען של המשטרה היה רס”ב טל סוחו.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד (פרטי)

מדוברות המשטרה נמסר: “במסגרת פעילות ימ"ר ת"א במבצע "אדום בוהק", במהלכה נעצרו 20 אוהדי ארגון "האולטראס" של הפועל ת"א, בחשד למעורבות בהשלכת הרימונים והפעלת אמצעי פירוטכניקה באצטדיון בלומפילד. כעת הסתיים דיון בעניינם של החשודים ובימ"ש האריך את מעצרם עד לתאריך 11.12.25 יום חמישי. החקירה נמשכת”.

בפתיחת הדיון, טוען המשטרה הסביר כי יש כמה אירועים שקשורים לפי המשטרה אחד לשני, בזמן שעורכי הדין המייצגים את האוהדים החשודים ניסו לקבל תשובות לגבי החשדות. לפניכם החלק המרכזי של מהלך הדיון.

החלק המרכזי של מהלך הדיון

טוען המשטרה רס”ב טל סוחו פתח: “אנחנו בהארכת מעצר ראשונה, בתאריך 19.10 היה דרבי במהלכו נזרקו 48 רימוני עשן על יד החשודים שהם אולטראס של הפועל. בעקבות האירוע התפתחה חקירה שהתנהלה ואותרו ראיות על 20 חשודים שנמצאים כאן. החשד כלפי כל החשודים שהם החזיקו רימוני עשן בתוך האצטדיון, והם השליכו אותם מהיציעים לדשא, תוך שהם מסכנים את האנשים בדשא וגורמים לחבלות לחלק מהאנשים, ולנזק באצטדיון.

חשוד אחד בלבד הוא זה שזרק את אחד מהרימונים שפגע בשוטרים ופצע אותם. בעקבות כך הוא חשוד בתקיפת שוטר, אחד השוטרים טופל במקום. כמו כן, חלק מהחשודים, חשודים באירוע שהתחרש ב-20.8, באירוע הזה נצפו חבר’ה חשודים הולכים חשודים עם אלות, ובמשטרה עיכבו את אותם אוהדים מהאולטראס באוטובוס, ונמצאו שם אלות, החשודים באותו זמן הובאו לחקירה ושוחררו.

התיק הזה מצטרף גם לתיק הנוכחי, ובנוסף חשוד אחד ברימוני הלם בביתו. עוד משהו אחד, במסגרת החקירה היה חיפוש במחסן, במחסן הזה נמצאות אלות, גז מדמיע, מכשירי קשר ועוד, והמפתח היה אצל אחד החשודים. זה קצת מראה על התנהלות החשודים”.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

התחילו עם החשוד הראשון. טוען המשטרה הראה סרטון לשופטת, עו”ד חיים יצחקי דרש לדעת האם נתנו אישור לסרטון הזה.

חיים יצחקי: “על אירוע אחד אתם יודעים הרבה זמן, אשאל ככה: האם אתה יודע באמת ליצור קשר בין אירוע אחד לשני? זה נראה מאוד הגיוני שההתנהלות של החשודים בדרבי דומה למקרה האוטובוס. למה קבוצת אוהדים צריכה ללכת עם אלות וקפוצ’ונים באמצע היום?”.

חיים יצחקי: “את החשוד תפסת במחסן?”.

טוען המשטרה רס”ב טל סוחו: “לא”.

יצחקי: “תפסו אותו בדרבי עם אלה?”.

טוען המשטרה: “לא”.

יצחקי: “תפסת אותו בדרבי עם קפוצ’ון? אתה לא יודע לקשר בין האירועים. האם לחשוד יש כרטיס חבר בתוקף באולטראס? ספר לי מה התשובה? גם אני אוהד הפועל, אבל אתה לא אמרת הפועל, אמרת אולטראס. אני שואל מה זה אולטראס? בוא נמשיך. על אירועי הדרבי, שהתרחשו לפני חודש וחצי, למה לא ביצעתם את המעצרים אז?”.

טוען המשטרה: “זה אירוע חמור, בדקנו את המקרים ולבסוף בחלטנו לבצע את המעצרים”.

יצחקי: “בלומפילד אחד המקומות המרושתים שיש במצלמות, לקח לכם חודש וחצי כדי לזהות האם החשוד היה או לא?”.

טוען המשטרה: “התנהלה חקירה, נאספו ראיות, הכל נמצא בפני בית המשפט”.

האבוקות ביציע של הפועל ת"א (דורון בן דור)

יצחקי: “אתה מכיר את מצבו המשפחתי של האוהד? כי אני אגיד לך שמדובר בלוחם, שנתן המון מילואים, עם ילדה, אתה בדקת את הדברים האלה? אם היית יודע שמדובר בלוחם ביחידה מובחרת, אולי יש נסיבות שבגללן יש לו את הרימונים?”.

טוען המשטרה: “הוא מוזמן להסביר למה יש לו רימונים בבית”.

יצחקי סיכם מול השופטת בנוגע לחשוד הראשון: “גברתי, בסופו של דבר חברי מדבר על שלושה אירועים. התפיסה של המחסן קרתה אחרי מעצרו אז אני לא חושב שיש קשר. כל המאפיינים הדומים לכאורה שהוא הציג לא מתקיימים. לעניין האחרון, לכאורה, חודש וחצי חלף מהאירוע, אצטדיון בלומפילד עם המון מצלמות, בהחלט יכול להיות שהוא נכח, אבל בזיהוי שלו היו עוצרים מיד, אני מהמר על כך שמה שיש בפני גברתי הוא לא יותר מאשר הסקת מסקנות. אפס ואפס ועוד אפס זה אפס, לא הגיוני שזה נהיה 1. חלף חודש וחצי, אין עניין של מסוכנות, האנשים האלה נפגשים פעמיים בשבוע במשחקים. לא יודע כמה החשד קיים. הוא חייל ביחידה מובחרת, ולכן אני לא יודע להסביר את הטענה באירוע הרימונים בבית, עם ילדה בת חודש”.

המשטרה תופסת את הנשק במחסן הפועל (צילום מסך)

עוברים לחשוד הבא, החשוד השני.

טוען המשטרה: “שמו נקשר, עלו ראיות שקישרו אותו לאירוע”.

עו”ד יגאל דותן: “לאיזה רכוש הוא הזיק? האם מעשיו גרמו לנזק?”.

טוען המשטרה: “הוא פגע באנשי משטרה ופצע שניים”.

עו”ד דותן: “אנשי משטרה זה רכוש? אני מבקש שתציג את הראיה שהוא פגע ברכוש”.

טוען המשטרה: “זה נמצא בחוצץ שהבאתי לשופטת, אתה מוזמן להתרשם”.

עו”ד דותן: “אני מבקש שתפנה את בית המשפט לסעיף”.

השופטת שלי קוטין: “לאחר שעיינתי בתיק החקירה, הסנגור יסתפק בתשובה”.

עו”ד דותן: “אוקיי. איזו קשירת קשר לפשע יש לו?”.

טוען המשטרה: “בדרבי, עולה חשד של הקשר. להחזיק אמל”ח ולבצע את מה שהם עשו”.

עו”ד דותן: “זאת אומרת, שמישהו פה, הציע לו לעשות משהו והוא הסכים, זו קשירת קשר. תפנה את בית המשפט לקשירת קשר”.

טוען המשטרה: “הפניתי, זה מופיע שם. יש מסמכים שם”.

אוהד אזוק (דוברות המשטרה)

עו”ד דותן: “אי אפשר לומר על כל חשוד זה שלב ראשוני והכל מאוד ספציפי. לא שאלתי על רימוני עשן, רק על קשירת קשר. אתה מהאוויר לומד שהייתה קשירת קשר. איזה ראיות יש שהוא רכש?”.

טוען המשטרה: “העבירה כוללת רכישה”.

עו”ד דותן: “היורה מנשק חם זה אותו דבר נכון? הכל זה מאותו רימון שאנחנו מדברים עליו?”.

טוען המשטרה: “כן”.

עו”ד דותן: “איך אתה יודע שהוא זרק? האם הוא זוהה? לא מדובר על סרטונים שזוהו היום. האם יש בתיק מסמך של איש משטרה שמציג אותו מבצע את כל החשדות האלה?”.

טוען המשטרה: “מבקש לא לענות”.

השופטת: “נקודת המוצא שלכם הן שכל החשדות נמצאות אצלי. צאו מנקודת הנחה גם בהחלטה שלי, אפנה לחשד הסביר ביחס לכל אחד. צריכים לקחת בחשבון שהארכת מעצר ראשונה, ריבוי של עצורים”.

עו”ד דותן: “מדובר בהארכת מעצר ראשונה, אבל אנחנו חודש וחצי אחרי האירוע”.

השופטת: “לאחר שנתתי את דעתי, עיינתי, ונוכח השלב הראשוני, אני מרשה לו לא לענות על השאלה”.

אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)

עוברים לחשוד הבא, החשוד השלישי.

עו”ד דותן: “אנחנו מדברים על אירועי הדרבי ב-19.10. מתי שמו של החשוד הזה עולה?”.

טוען המשטרה: “במסגרת החקירה שמו עלה”.

עו”ד דותן: “גברתי יכולה להגיד מתי שמו עולה?”.

טוען המשטרה: “מה זה משנה?”.

השופטת: “אפשר לתת אינדיקציה”.

טוען המשטרה: “פלוס מינוס שלושה שבועות”.

עו”ד דותן: “יופי. הפעולות נעשו בזמן הזה, הבשילו. הוא היום נחקר, הוצגה תמונה? אי אפשר לעבוד רק בתקשורת, אני שואל שאלה פשוטה, הוצגה תמונה אחת שלו היום? דו״ח צפייה? תן לי משהו”.

טוען המשטרה: “הראיות בבית המשפט. יש פעולות שאנחנו עושים. אם היה חשוד יחיד אולי היינו מתקדמים בצורה אחרת”.

השופטת: “יש חשד סביר ואף למעלה מזה על כולם. אדוני יעשה הבחנה לבין האם הטיחו בו, האם יש ראיות? יש ואף למעלה מזה”.

עו”ד דותן: “יש חוות דעת?”.

טוען המשטרה: “יש”.

עו”ד דותן: “מבקש שיציג בפני השופטת”.

טוען המשטרה: “יש 20 חשודים, כולם עם 28 פעולות שכולן מתקשרות בין החשודים ועל כולן יש דרישה למעצר”.

פריט שנתפס בפשיטת המשטרה (משטרת ישראל)

עוברים לחשוד הבא, החשוד הרביעי.

עו”ד יפעת כהן: “תפנה לחוצץ, תגיד לי בפתיח שלך אמרת שהיו 48 רימונים, אז צריך 48 ידיים”.

טוען המשטרה: “20 החשודים שיש כאן חשודים שזרקו רימון אחד”.

עו”ד כהן: “אז איפה כל השאר?”.

טוען המשטרה: “לא את כולם המשטרה הצליחה לתפוס”.

עו”ד כהן: “קרוב ל-20 יושבים בבית. תגיד, כל אחד כאן זרק רימון אתה אומר. בתיק שהצגת לשופטת, יש סרטון או תמונה של החשוד זורק רימון?”.

טוען המשטרה: “יש חומר חקירה שקושר אותו”.

עו”ד כהן: “יש חשד שהוא זרק רימון?”.

טוען המשטרה: “גם”.

עו”ד כהן: “תפסת רימונים מהדשא?”.

טוען המשטרה: “חלק”.

עו”ד כהן: “אין טביעות אצבע?”.

טוען המשטרה: “מבקש לא לענות”.

עו”ד כהן: “יש לך ראיה שאחד הרימונים נלקח מצה”ל? רימוני עשן זה לא אמל”ח, אין לך אינדיקציה שזה נלקח מצה”ל”.

עו”ד כהן: “לפי התקשורת, הם השלימו את ההשלמות, זה לפי הממ”ז. אז מה נשאר?”.

השופטת: “הליבה של המעצר זו זריקת רימון בדרבי, אני מסכימה שעשרה ימים זו בקשה לא פרופורציונלית. שוב, החשד חזק ואף יותר מזה. אני לא סגורה אבל שצריך עשרה ימים”.

שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

עוברים לחשוד הבא, החשוד החמישי.

עו”ד אמיר נבון: “במה הוא חשוד?”.

טוען המשטרה: “אותו דבר כמו האחרים”.

עו”ד נבון: “איזו חבלה נגרמה שם?”.

טוען המשטרה: “שאיפת עשן והיו כאלה שנפגעו מרימון פיזית”.

עו”ד נבון: “ומה קרה להם?”.

טוען המשטרה: “טיפול במד״א”.

עו”ד נבון: “זרקו לידי עשרות אם לא מאות ולא קרה לי כלום. הילדים שלך היו בצופים?”.

השוטפת: “מה זה קשור?”.

עו”ד נבון: “יש לכם הוכחה לנזק תמידי?”.

טוען המשטרה: “לא אמרתי שזה תמידי, אם היה תמידי החשדות היו אחרות אולי”.

עו”ד נבון: “תראה צילומים, תיעוד, של חבלות”.

טוען המשטרה: “הצגתי לבית המשפט מה שצריך”.

עו”ד נבון: “רימון עשן זה נשק?”.

טוען המשטרה: “כן. זה נשק”.

עו”ד נבון: “אתה יודע את מי אוהד שר הביטחון?”.

השופטת: “עו”ד נבון תהיה ענייני”.

עו”ד נבון: “שאלה ראויה”.

מעצרם של אותם 5 חשודים הנ”ל הוארך עד ליום חמישי (11 בדצמבר).

המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)

לגבי החשוד השישי, עו”ד אסף אלוויה סיכם: “יש ציפייה ממשטרת ישראל לפעול לפי חוק. בזמן שאני הייתי בתחנת המשטרה כדי לתת ייעוץ לחשוד, כבר הגישו בקשה למעצר של לא פחות ולא יותר של 10 ימים, לפני שהחשוד מסר גרסה, אולי לשלול דברים, לא יודע מה. זה לא נבדק, ככה לא מתנהל גוף חקירה. זה חוזר לטיעונים של כל האחרים”.

לגבי החשוד השביעי, עו”ד אלוויה סיכם: ״חוזר על אותם דברים. אני אבקש לציין שהוא סובל מתחלואה כרונית. מקבל טיפול תרופתי קבוע, היום הוא לקח לפני שלקחו אותו. אבקש להתייחס לכך בהחלטה, כי אני חושש שהוא לא יקבל את הטיפול בזמן הסדיר שהוא צריך”.

לגבי החשוד השמיני, עו”ד יפעת כהן אמרה: “בחור בלי עבר פלילי, שני ההורים פה שש שעות. אף אחד לא יודע מה הוא עשה, כמו כולם, זרק רימון. מבקשת לצמצם את הימים”.

השופטת הכריעה בדבר 5 חשודים נוספים, שגם המעצר שלהם הוארך עד יום חמישי. כלומר עד כה מתוך 20 חשודים שבבית המשפט, עשרה מעצרם הוארך עד חמישי. כאמור, מדובר רק בחלק המרכזי מהדיון, שנמשך בסגנון דומה.