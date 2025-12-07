יום ראשון, 07.12.2025 שעה 11:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

המשטרה פשטה על מתחם האולטראס של הפועל

בהמשך למעצרים, המשטרה ביצעה חיפושים ונכנסה באמצעות מפתח שנמצא על אחד החשודים למתחם ריכוז האולטראס, שם מצאה אלות טלסקופיות ותרסיסי גז מדמיע

|
המשטרה תופסת את הנשק במחסן הפועל (צילום מסך)
המשטרה תופסת את הנשק במחסן הפועל (צילום מסך)

בהמשך לפעילות המעצרים הבוקר של היחידה המרכזית במחוז תל אביב, השוטרים ביצעו מספר חיפושים ובהם נכנסו, באמצעות מפתח שנמצא על אחד החשודים, למתחם ריכוז אוהדי האולטראס של הפועל תל אביב באזור העיר. במהלך החיפוש נתפסו עשרות אלות טלסקופיות, תרסיסי גז מדמיע ומכשירי קשר. במשטרה מציינים כי פעולות המעצר נמשכות גם בשעות אלו.

האירוע מגיע בהמשך לחקירה רחבה שמנהלת הימ"ר בשבועות האחרונים, בעקבות השלכתם של 48 רימוני עשן תקניים של צה"ל במהלך ההיערכות לדרבי התל אביבי ב־19 באוקטובר באצטדיון בלומפילד, משחק שבוטל בשל הסכנה המיידית לציבור. על פי החשד, עשרות אוהדים פעלו לפי תכנון מאורגן, הסליקו אמצעי פירוטכניקה וניסו להחדירם ליציעים תוך הסתרת פניהם. האירוע הסתיים בפציעתם של שוטרים ואוהדים רבים, בהם ילדים שנזקקו לטיפול רפואי.

מהמשטרה נמסר כי כבר עם סיום האירועים נפתחה חקירה סמויה שבמסגרתה אותרו החשודים באמצעות מצלמות, נגבו עדויות רבות ונאספו ראיות שהציגו תמונה של פעילות מאורגנת בדומה לארגון פלילי. בחלק מהעדויות דווח על פגיעות חמורות: ילד בן 15 שנפגע בראשו, אחותו בת ה־12 שסבלה מקשיי נשימה, אוהד נוסף שנכווה ושני שוטרים שנפגעו מרימוני העשן שהושלכו לעברם.

פשיטת המשטרה על מתחם אולטראס הפועל ת"א

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי, פשטו כוחות על בתיהם של 18 חשודים ברחבי הארץ, שעוכבו לחקירה במשרדי היחידה. בכוונת המשטרה להביאם לדיון בהארכת מעצרם, ומבהירים כי צפויים מעצרים נוספים. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות וללא סובלנות כלפי כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט, ובייחוד נגד שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */