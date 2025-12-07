יום ראשון, 07.12.2025 שעה 12:12
ספורט אחר  >> טניס

קדנציה 3 לקובי וינר כחבר ועדת הטניס הבינ"ל

אחד מחלוצי הטניס בכיסאות גלגלים בארץ (76) זכה לכבוד גדול, ובנוסף נבחר לחבר בוועדה מצומצמת שתבחר את 50 הטניסאים בכיסאות גלגלים הטובים בעולם

קובי וינר (שחר גרוס)
קובי וינר, 76, מחלוצי הטניס בכיסאות גלגלים בארץ, לשעבר טניסאי ומאמן טניס, נבחר לקדנציה שלישית כחבר ועדת הטניס הבינ"ל, כשעל כתב המינוי המתייחס לשנים 2026-2027, חתום דיוויד הגרטי, נשיא איגוד הטניס הבין-לאומי, ה-ITF.

בנוסף, השבוע נבחר וינר לחבר בוועדה מצומצמת שתבחר את 50 הטניסאים בכיסאות גלגלים הטובים בעולם. בשנה הבאה יחגוג האיגוד הבינ"ל של טניס בכיסאות גלגלים חמישים שנות פעילות ולרגל שנת היובל הוחלט להקים 'היכל תהילה' אינטרנטי, שיכלול את 50 הטניסאים בעלי ההישגים הבולטים ביותר, שתרמו לפיתוחו וקידומו של הענף.

וינר אמר: "כישראלי, בתקופה מאתגרת זו, למינוי שלי יש חשיבות גדולה ואינו מובן מאליו. באיגוד מתייחסים אלי כאל איש מקצוע ואינם מערבים פוליטיקה בספורט. בוועדה אני אחראי על החוקה ועל אישור רישומי הטורנירים בכל רחבי העולם".

וינר מדווח כי לאחרונה יש נכונות להחזיר את הטורנירים לארץ, "אני מאמין שההחלטה תיפול בחודש אפריל, רבים עדין זוכרים את אליפות העולם המוצלחת שקיימנו בארץ בשנת 2019".

גם בארץ זוכה וינר להערכה רבה, ועדה ציבורית בראשה עמד ראש עיריית גבעתיים רן קוניק המחזיק את תיק התרבות והספורט במרכז השלטון המקומי, בחרה בו ל'מאמן מצטיין לשנת 2025' על תרומתו לקידום פעילות חינוכית באמצעות ספורט. טקס חלוקת האותות למאמנים המצטיינים יתקיים ב-23 בדצמבר במכון וינגייט. 

