אופק ביטון יחזור להרכב, איסט וחטואל בחוד

בהפועל חיפה רוצים לסיים את הסיבוב הראשון בניצחון הערב (ראשון, 20:00) מול מכבי נתניה, מה שיוכל לשחרר לחץ גדול שהצטבר בקבוצה בעקבות הירידה למקום ה-12. האדומים מהכרמל יודעים שהפסד הערב עלול לסבך את אותם בקרבות התחתית.

המאמן גל אראל, שזכה לקרדיט רב, מדבר על כך שהוא רוצה יותר נקודות ופחות מחמאות ומודע לכך שהקבוצה שלו חייבת לאסוף ניצחונות כדי לא להסתבך בקרבות התחתית. אראל לא יעמוד על הקווים במשחק הערב בגלל צהובים, ומי שיחליף אותו יהיה עוזרו, ברק בדש.

על פי התרגול, עולה שמי שיחזור להרכב יהיה הקשר אופק ביטון, אצלו חלה ירידה ביכולת בתקופה האחרונה. בחוד ניתן יהיה לראות את ג'בון איסט המצוין, לצידו של רותם חטואל. אראל עוד מתלבט בין רג'יס אנדו ליאסו קבדה, כשלהגנה יחזור תמיר ארבל שיפתח על חשבונו של ברונו רמירז הפצוע.

בקבוצה מצפים לשיפור גדול במשחק ההגנה, אחרי שהקבוצה ספגה שערים בסיטונאות בתקופה האחרונה: "אנחנו חייבים לדעת שההצלחה מתחילה ממשחק ההגנה. אם נדע לא לספוג שערים לא מחויבים, את השערים שלנו נכבוש. חייבים לקחת נקודות", אמרו בקבוצה.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, תמיר ארבל, סנה גומס, רג'יס אנדו (ייסמאו קבדה), נאור סבג , רוי נאווי, אופק ביטון, ג'בון איסט ורותם חטואל.